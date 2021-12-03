Новая мобильная ОС Huawei работает намного быстрее Android. Назван срок ее появления в России

Мобильная платформа Huawei Harmony OS 2.0, которая сейчас доступна только в Китае, в начале 2022 г. появится на мировом и российском рынках смартфонов. По своей производительности она на 10% опережает Android, распространение которого ведется с 2008 г. Анонс первой версии Harmony состоялся в августе 2019 г.

Harmony OS идет в народ

Компания Huawei готовится к скорому глобальному запуску операционной системы HarmonyOS 2.0 в модификации для смартфонов, позиционируемой в качестве полноценной замены Android. Как пишет профильный портал Huawei Central, мировая экспансия HarmonyOS 2.0, опробовать которую в полной мере могут пока только жители Китая, начнется в 2022 г.

Эту информацию подтвердил и глава потребительского подразделения Huawei в Центральной и Восточной Европе, Северной Канаде и Турции Дерек Ю (Derek Yu). В интервью румынскому изданию Adevarul он сообщил, что компания почти готова к запуску HarmonyOS 2.0 за пределами Поднебесной.

Дерек Ю подчеркнул, что смартфоны на Harmony OS работают на 10% быстрее аналогичных моделей под управлением Android. Об этом говорят и пользователи, перешедшие на Harmony OS. В Китае, со слов Дерека Ю, пользовательская аудитория HarmonyOS 2.0 перевалила за отметку в 100 млн человек.

Harmony OS может стать полноценным конкурентом не только для Android, но и для iOS

Правда, этого результата ОС добилась не сразу, а за год своего существования – HarmonyOS 2.0 вышла в сентябре 2020 г. Для сравнения, Android, не так давно отметившему свое 13-летие, отдают предпочтение около 3 млрд пользователей (статистика The Verge).

Грандиозные планы

Huawei еще даже не начала мировое распространение HarmonyOS 2.0, а уже готовится выпустить следующее ее поколение с индексом 3.0. Пока нет данных, чем таким новая прошивка будет отличаться от нынешней, что она получила именно такой, а не промежуточный (2.х) номер версии.

Дерек Ю не раскрыл сроки глобального запуска стабильной сборки Harmony OS 3.0

Участники закрытой программы бета-тестирования Huawei смогут оценить возможности HarmonyOS 3.0 в I квартале 2022 г. Когда именно будет открыт доступ к ней, неясно.

Эксперты предполагают, что в том же 2022 г. Huawei проведет открытое бета-тестирование платформы, чтобы затем без промедлений выпустить ее стабильную сборку, притом сразу на глобальном рынке.

Полноценная экосистема

Перевод своих устройств на HarmonyOS – это вынужденная мера для Huawei. На этот шаг компанию подтолкнул лично Дональд Трамп (Donald Trump). В 2018 г., будучи Президентом США, он развязал торговую войну с Китаем и выбрал Huawei в качестве рычага давления. Первым делом он закрыл ей доступ к Google-сервисам в мае 2019 г., что моментально ухудшило пользовательские возможности смартфонов Huawei и Honor. Последнюю Huawei пришлось продать в ноябре 2020 г.

Компания приняла решение постепенно отказаться от Android в своих смартфонах и другой технике. К августу 2019 г. была готова HarmonyOS первого поколения, предназначенная в первую очередь для умных устройств, смарт-ТВ и бытовой техники.

На смартфоны и планшеты HarmonyOS первоначально не устанавливалась, но все изменилось с анонсом HarmonyOS 2.0 в сентябре 2020 г. Huawei превратила программную платформу в полноценную экосистему, встроив в нее, помимо прочего, еще и полноценную замену сервисам Google. Распространение системы, как сообщал CNews, началось в декабре 2020 г.

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Альтернатива сервисам Google заработала в декабре 2019 г. и получила название Huawei Mobile Services. В состав набора, помимо прочего, вошел и магазин приложений App Gallery, в настоящее время доступный во многих странах мира, включая Россию. Впрочем, не все сервисы Google получили хорошую замену. Например, вместо YouTube в HMS используется французский видеосервис Dailymotion, с января 2017 г. навечно заблокированный на территории России.

Кому достанется HarmonyOS 2.0

Huawei постепенно переводит на Harmony OS все свои относительно современные устройства, вышедшие на Android. Как сообщает портал Huawei Central, на начало декабря 2021 г. прошивка была установлена на 141 устройстве, включая смартфоны, планшетные компьютеры и умные телевизоры.

Компания постоянно увеличивает количество поддерживаемых гаджетов. Так, в начале ноября в их число вошли сразу 14 смартфонов, многие из которых широко известны в России.

Перейти на свежую прошивку смогли две модификации смартфона Huawei Mate 9, по одной 9 Pro и 9 Porsche Design, две версии Р10, три Р10 Plus и сразу пять Р20 Pro.

В последних числах ноября 2021 г. устройств с поддержкой HarmonyOS 2.0 стало еще больше. Наряду со смартфонами Huawei Maimang 8, Enjoy 9S, Enjoy 10 и Huawei Enjoy 20 5G обновление получили мобильники Honor 8X, 20 Lite, 20i, 10 Lite и Honor Play 3.

Android пока не под запретом

Продвигая свою Harmony OS, Huawei, тем не менее, не спешит полностью отказываться от Android. В начале ноября 2021 г. компания объявила о начале бета-тестирования оболочки EMUI 12 для этой системы, по дизайну почти полностью идентичной Harmony OS 2.0.

В первых числах декабря 2021 г. Huawei раскрыла список Android-устройств, которые получат новую прошивку. Таковых набралось сразу 28.

Устройства, готовые переходу на EMUI 12

Установить EMUI 12 на свой смартфон смогут владельцы смартфонов линек Y, Nova, Mate и P, включая флагманские, имиджевые и бюджетные модели. Распространение EMUI 12 начнется в I квартале 2021 г.