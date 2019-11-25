Huawei привезла в Россию топовый смартфон с искалеченным Android для фанатов

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Huawei предложила россиянам Mate 30 Pro – ее первый флагманский смартфон без сервисов Google, но с Android 10. Ввиду этих особенностей смартфон будет доступен только по предзаказу и в ограниченном количестве, но заметно дешевле, чем в Европе.

Смартфон не для всех

Компания Huawei выпустила в России флагманский Android-смартфон Mate 30 Pro без сервисов Google. В России этот аппарат будет продаваться строго ограниченным тиражом именно на фоне отсутствия в нем Google Play, Gmail, YouTube и других сервисов, без которых удобство пользования Android-гаджетом стремится к нулю.

По данным «Коммерсанта», Mate 30 Pro приехал в Россию с Android 10 – самой актуальной на момент начала продаж версией мобильной ОС Google, вышедшей в августе 2019 г. Купить смартфон в обычном магазине не получится, а стоит он на уровне полноценных Android-флагманов и даже дороже ряда моделей Apple iPhone.

Цена Mate 30 Pro, по информации источника «Коммерсанта», составит от 40 до 50 тыс. руб., и приобрести его можно исключительно по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Huawei, то есть в офлайн-рознице аппарат пока не появится. К примеру, за 40 тыс. руб. Apple предлагает iPhone 8, а за 50 тыс. руб. – iPhone XR.

Альтернатива Google Play

Главный недостаток Mate 30 Pro, а вместе с ним и более доступного Mate 30 заключается в отсутствии поддержки магазина приложений Google Play. В Android по умолчанию есть возможность устанавливать приложения из сторонних источников, но большинство пользователей не станут искать APK-файлы на просторах интернета и устанавливать их с ПК или ноутбука, каждый раз подключая к нему смартфон по дата-кабелю.

До России Mate 30 Pro добрался спустя два месяца после европейской премьеры

У Huawei есть собственный магазин App Gallery, к участию в котором, по информации «Коммерсанта», китайский вендор планирует привлечь российских разработчиков мобильного ПО. В России магазин заработал в апреле 2018 г., и 25 ноября 2019 г., по словам директора Huawei Consumer Business Group в России Тони Рана в России, в него было интегрировано 50 тыс. приложений. Среди них есть, в частности, официальное приложение портала «Госуслуги», добавленное в каталог магазина в середине ноября 2019 г.

В развитии магазина принимают участие более 1 млн разработчиков ПО со всего мира, его ежемесячная пользовательская аудитория составляет 390 млн человек, и 60 млн из них приходятся на Европу и Россию. «Мы ожидаем, что до конца 2019 года им будут пользоваться 100 млн пользователей в Европе и России», – отметил Тони Ран.

Huawei намерена инвестировать в развитие собственной мобильной экосистемы в России свыше $10 млн. Разработчикам приложений из определенных категорий компания собирается предложить до 85% выручки против стандартных для рынка мобильного ПО 70%.

Подробнее о Mate 30 Pro без «гуглосервисов»

Премьеру своих новых флагманов Huawei провела в конце сентября 2019 г. Mate 30 Pro и базовый Mate 30 были представлены в Мюнхене (Германия), но при этом компания сильно ограничила географию их распространения на территории Европы – именно на фоне отсутствия поддержки сервисов Google.

Оба смартфона получили новейший процессор Kirin 990 разработки Huawei и основной модуль камеры, состоящий из четырех сенсоров. Старший Mate 30 Pro также обладает поддержкой сотовых сетей четвертого поколения. Оба смартфона наделены «монобровью» – вырезом в экране в стиле Apple iPhone X образца 2017 г.

На момент премьеры европейская стоимость смартфона начиналась с отметки 1100 евро (77,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2019 г.). Пока неизвестно, почему российская стоимость аппарата оказалась ниже – как правило, в России гаджеты стоят дороже, чем в большей части других стран.

После премьеры смартфонов CNews сообщал о наличии ряда способов обхода отсутствия в них поддержки Google-сервисов. В частности, их можно было установить вручную, в том числе и без получения root-прав. На момент публикации материала большая часть лазеек была закрыта.

Прощание с Android

Выпуск Mate 30 и Mate 30 Pro стал для Huawei первым шагом в направлении полного отказа от операционной системы Android. Напомним, что именно Google стала первой компанией, которая в мае 2019 г. под давлением американских властей и лично президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отвернулась от китайского вендора. Она отозвала у Huawei лицензию на установку Android на все ее новые смартфоны, хотя позже решила вернуть ее. Однако за это время Huawei успела завершить разработку собственной платформы Harmony OS – над ней она работала в течение восьми лет, а ее анонс состоялся в начале августа 2019 г.

Harmony OS задумана как полноценная экосистема наподобие той, что выстроила Apple, но со своими особенностями. ОС будет устанавливаться на планшеты, компьютеры, ноутбуки, носимую электронику и на смартфоны, а также смарт-телевизоры, причем в настоящее время смарт-ТВ линейки Honor Smart Screen на базе этой платформы доступны в свободной продаже. Главная фишка Harmony OS – микроядерная конструкция, позволяющая использовать в различных сборках только те компоненты, которые нужны на конкретном устройстве. К примеру, в версии для смартфонов или автомобильной бортовой системы не будет модулей, необходимых для смарт-ТВ, и наоборот.

Huawei намерена установить Harmony OS практически на весь спектр устройств

На момент публикации материала Huawei не уточняла сроки перевода всей своей техники, в особенности смартфоны, на Harmony OS. Mate 30 и Mate 30 Pro оставались единственными телефонами, лишенными сервисов Google – все модели, дебютировавшие после премьеры этих аппаратов, поставлялись с полноценной Android.