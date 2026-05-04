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Huawei Mate серия смартфонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.05.2026
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Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем
Технические характеристики Модель HUAWEI MateBook GT 14 Экран Сенсорный OLED, 14,2 дюйма, 100% DCI-P3, 95% Adobe RGB и 100% sRGB, 2880х1920 (2,8K), 243 ppi, 3:2, 1000 кд/м2, контрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 432
|20.04.2026
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Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM
только пользователь начинает раскрывать дисплей. Можно работать сразу в трех окнах, что превращает HUAWEI Mate XT Ultimate Design в полноценную рабочую станцию. HUAWEI Mate XT Ultimate Desi
|17.04.2026
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«М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2
«М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro с объективом XMAGE второго поколения и надежной конструкцией, а также умны
|07.04.2026
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В сети restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Mate 80 Pro и беговых умных часов Watch GT Runner 2
В сети магазинов техники и электроники restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2. Устройства доступны для пр
|07.04.2026
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«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2
«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2. Об этом CNews сообщили пр
|07.04.2026
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МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2
МТС объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro с объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения, а такж
|30.03.2026
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Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков
Минус один руководитель Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разработки Ubuntu MATE, пишет портал Neowin. Ubuntu MATE – это дистрибутив Ubuntu с графической средой MATE. Его разработкой руководил Мартин Вимпресс (Martin Wimpress), который был у руля проекта
|24.03.2026
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«М.Видео» объявила о старте продаж Huawei MateBook GT 14
«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Модель оснащена OLED-дисплеем с широким цветовым охватом, систему охлаждения для работы под высокой нагрузкой и тонкий алюминиевый корпус. Huawei MateBook GT 14 вы
|18.03.2026
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«М.видео» объявляет о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14
«М.видео» объявляет о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K. Частота обновления экрана достигает 1
|17.03.2026
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«М.Видео» объявила о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14
«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Флагманская модель ориентирована на пользователей с высокими требованиями к производительности и качеству экрана. Huawei MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-
|06.02.2026
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В МТС стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2
терес к Huawei Mate X7. Спрос на новинку в розничной сети МТС оказался примерно на 40% выше, чем на Mate X6 за аналогичный период. Покупатели все чаще выбирают складные смартфоны как основное у
|06.02.2026
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«М.Видео» объявляет о начале продаж складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2
ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о начале продаж прочного складного смартфона Huawei Mate X7 с флагманской камерой и наушников-клипсов Huawei FreeClip 2 с выдающимися аудиохарактеристиками. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Новый складной смартфон Huawei
|28.01.2026
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Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман
с использованием электронной и оптической стабилизации. Фронтальные камеры Учитывая форм-фактор HUAWEI Mate X, очевидно, что у устройства две фронтальные камеры. Одна — во внешнем дисплее,
|27.01.2026
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«М.видео» объявляет о начале предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2
«М.видео» объявляет о начале предзаказа на новый складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом и объективом XMAGE второго поколения. Также начинается предз
|27.01.2026
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В сети restore: стартовал предзаказ на новинки Huawei — смартфон Mate X7 и наушники FreeClip 2
Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа новинок Huawei — складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников открытого типа Huawei FreeClip 2. Устройства доступны для предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г., после чего планируется старт продаж в 23 розничных магазинах се
|27.01.2026
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МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2
МТС объявляет о старте предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом b защищенным складным экраном, а также на наушники Huawei FreeClip 2 с поддержкой пространственного звучания. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине М
|22.01.2026
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Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив
вки в видеоредакторе в реальном времени. Также мы проигрывали 4К видео, делали скриншоты, обрабатывали их в фоторедакторе и создавали красочную нагруженную презентацию с элементами анимации. Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026 работает на HarmonyOS 4.3. Основной источник приложений — AppGallery, где уже представлено все важное для российских пользователей: банки, навигационные се
|24.04.2025
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Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман
Технические характеристики Модель HUAWEI Mate 70 Pro Масса Около 221 г (с батареей) Экран LTPO OLED, 6,9 дюйма, 2832x1316, 1-120 Гц, 2
|27.02.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж смартфонов Huawei Mate 70 Pro и Huawei Mate XT | Ultimate Design
«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи смартфонов Huawei Mate 70 Pro и Huawei Mate XT | Ultimate Design. В период с 27 февраля по 24 марта 2025
|27.02.2025
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В МТС начались продажи смартфона Huawei Mate 70 Pro и тройного складного смартфона Huawei Mate XT | Ultimate Design
ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на две новинки от компании Huawei — смартфон Huawei Mate 70 Pro, тройной складной смартфон Huawei Mate XT | Ultimate Design. Об этом CNews
|27.02.2025
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В сети магазинов restore: стартовали продажи смартфонов Huawei Mate XT | Ultimate Design и Huawei Mate 70 Pro
Cеть restore: объявила о старте продаж смартфона Huawei Mate 70 Pro и первого коммерческого тройного складного смартфона Huawei Mate XT | Ulti
|21.02.2025
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Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?
s-on-Display) и не сильно сказывается на заряде. Процессор и производительность В смартфоне HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN установлена оболочка EMUI 14.2. Это удобная, отточенная с точки зре
|19.02.2025
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Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона
Экстерьер Дизайн HUAWEI Mate X6 впечатлит и порадует любого ценителя гаджетов. Это изящное и действительно красивое у
|18.02.2025
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МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 70 Pro и тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design
ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на три новинки от компании Huawei — смартфон Huawei Mate 70 Pro, тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design, а также планшет
|18.02.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смартфонов Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate XT | Ultimate Design и планшета Huawei MatePad Pro 13,2”
розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на смартфон Huawei Mate 70 Pro, первый тройной складной коммерческий смартфон Huawei Mate XT | Ultimate D
|23.01.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфона Huawei Mate X6 и наушников FreeBuds Pro 4
«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи флагманского смартфона Huawei Mate X6 в складном форм-факторе и наушников FreeBuds Pro 4. Стоимость Huawei Mate X6 в
|10.01.2025
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МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4
TSS), цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую модель складных смартфонов Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4. Оформить предзаказ уже можно на сайте МТС. Об этом CNews с
|24.12.2024
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Caviar представил Huawei, украшенный золотым барельефом реки Хуанхэ
Компания Caviar анонсировала коллекцию кастомизированных смартфонов, включающую эксклюзивные модели Huawei Mate X6 и Huawei Mate 70 RS. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Cavia
|13.12.2024
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В «М.Видео-Эльдорадо» начался специальный предзаказ смартфонов Huawei Mate X6
«М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале специального предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X6. Смартфон доступен к предварительному заказу в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»
|13.12.2024
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МТС презентовала Huawei Mate X6 в России
МТС объявляет о старте специального предзаказа на модель серии складных смартфонов Huawei Mate X6. Оформить специальный предзаказ уже можно на сайте МТС. Первыми увидеть новинку смогл
|26.09.2024
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Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами
Caviar представил на сайте кастомную коллекцию Huawei Mate XT, созданную с использованием премиальных материалов, таких как 24-каратное золото и кр
|13.05.2024
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила предзаказ на смартфоны Huawei Pura 70
е. Механизм камеры способен выдержать 300 тыс. циклов выдвигания, а также обладает свойствами водонепроницаемости класса IP68, обеспечивающими возможность погружения смартфона на глубину до 2 метров. Смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже ме
|06.02.2024
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Huawei пожертвовала производством своих прорывных смартфонов Mate 60 ради выпуска чипов с ИИ
хнологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных смартфонов Mate 60, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуаций. Глобальная гонка за функциональност
|31.10.2023
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Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение
загружает/устанавливает приложения или крадет личные сведения, что может вести к повреждению имущества и утечке конфиденциальной информации», – говорится в сообщении. Фото: Omid Armin / unsplash.com Смартфоны Huawei в числе китайских устройств, которые по той или иной причине видят угрозу в Android-приложении Google Специалисты Bleeping Computer предполагают, что подобная реакция ПО смартф
|08.12.2020
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Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России
ния обновлений. Для Huawei Mate 40 Pro обновление уже доступно, для Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate 30 Pro обновление появится в декабре 2020 г. Для Huawei Mate Xs обновление будет доступн
|03.11.2020
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Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок
Компания Huawei объявляет о старте предзаказа на российском рынке флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro с обновленным дизайном, высокой производительностью, усовершенствованным интерфей
|23.10.2020
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Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео
иканским санкциям и трудностям с производством процессоров, анонсировала линейку топовых смартфонов Mate 40. Она включает в себя модели Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Pl
|22.10.2020
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Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото
Huawei Consumer Business Group (BG) представила серию смартфонов Huawei Mate 40, получившую широкий набор новых функций. Устройства впервые получили 5-нанометровые 5
|10.09.2020
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mfms представила отправку push-уведомлений на смартфоны Huawei и Honor через облако Huawei
uawei Mobile Services (HMS). Теперь банки, торговые сети и другие организации, осуществляющие информирование клиентов с помощью решений mfms, могут существенно повысить качество доставки сообщений на смартфоны Huawei и Honor, а также на 50–80% снизить стоимость уведомлений. В мобильных устройствах Huawei и Honor платформа HMS используется в качестве альтернативы Google Mobile Services (GMS)
|23.03.2020
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Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google
тоимость и дату начала продаж смартфона Mate XS, ставшего улучшенной версией прошлогоднего флагмана Mate X. Как и его предшественник, он оснащен внушительных размеров складным дисплеем. В росси
Huawei Mate и организации, системы, технологии, персоны:
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