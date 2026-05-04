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Huawei Mate серия смартфонов

Huawei Mate - серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Технические характеристики Модель HUAWEI MateBook GT 14 Экран Сенсорный OLED, 14,2 дюйма, 100% DCI-P3, 95% Adobe RGB и 100% sRGB, 2880х1920 (2,8K), 243 ppi, 3:2, 1000 кд/м2, контрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 432
20.04.2026 Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

только пользователь начинает раскрывать дисплей. Можно работать сразу в трех окнах, что превращает HUAWEI Mate XT Ultimate Design в полноценную рабочую станцию. HUAWEI Mate XT Ultimate Desi
17.04.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro с объективом XMAGE второго поколения и надежной конструкцией, а также умны
07.04.2026 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Mate 80 Pro и беговых умных часов Watch GT Runner 2

В сети магазинов техники и электроники restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2. Устройства доступны для пр
07.04.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2. Об этом CNews сообщили пр
07.04.2026 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2

МТС объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro с объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения, а такж
30.03.2026 Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков

Минус один руководитель Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разработки Ubuntu MATE, пишет портал Neowin. Ubuntu MATE – это дистрибутив Ubuntu с графической средой MATE. Его разработкой руководил Мартин Вимпресс (Martin Wimpress), который был у руля проекта

24.03.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж Huawei MateBook GT 14

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Модель оснащена OLED-дисплеем с широким цветовым охватом, систему охлаждения для работы под высокой нагрузкой и тонкий алюминиевый корпус. Huawei MateBook GT 14 вы
18.03.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14

«М.видео» объявляет о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K. Частота обновления экрана достигает 1
17.03.2026 «М.Видео» объявила о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Флагманская модель ориентирована на пользователей с высокими требованиями к производительности и качеству экрана. Huawei MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-
06.02.2026 В МТС стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2

терес к Huawei Mate X7. Спрос на новинку в розничной сети МТС оказался примерно на 40% выше, чем на Mate X6 за аналогичный период. Покупатели все чаще выбирают складные смартфоны как основное у
06.02.2026 «М.Видео» объявляет о начале продаж складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о начале продаж прочного складного смартфона Huawei Mate X7 с флагманской камерой и наушников-клипсов Huawei FreeClip 2 с выдающимися аудиохарактеристиками. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Новый складной смартфон Huawei
28.01.2026 Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

с использованием  электронной и оптической стабилизации.  Фронтальные камеры  Учитывая форм-фактор HUAWEI Mate X, очевидно, что у устройства две фронтальные камеры. Одна — во внешнем дисплее,

27.01.2026 «М.видео» объявляет о начале предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2

«М.видео» объявляет о начале предзаказа на новый складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом и объективом XMAGE второго поколения. Также начинается предз
27.01.2026 В сети restore: стартовал предзаказ на новинки Huawei — смартфон Mate X7 и наушники FreeClip 2

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа новинок Huawei — складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников открытого типа Huawei FreeClip 2. Устройства доступны для предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г., после чего планируется старт продаж в 23 розничных магазинах се
27.01.2026 МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2

МТС объявляет о старте предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом b защищенным складным экраном, а также на наушники Huawei FreeClip 2 с поддержкой пространственного звучания. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине М
22.01.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

вки в видеоредакторе в реальном времени. Также мы проигрывали 4К видео, делали скриншоты, обрабатывали их в фоторедакторе и создавали красочную нагруженную презентацию с элементами анимации.  Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026 работает на HarmonyOS 4.3. Основной источник приложений — AppGallery, где уже представлено все важное для российских пользователей: банки, навигационные се
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Технические характеристики Модель HUAWEI Mate 70 Pro Масса Около 221 г (с батареей) Экран LTPO OLED, 6,9 дюйма, 2832x1316, 1-120 Гц, 2
27.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж смартфонов Huawei Mate 70 Pro и Huawei Mate XT | Ultimate Design

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи смартфонов Huawei Mate 70 Pro и Huawei Mate XT | Ultimate Design. В период с 27 февраля по 24 марта 2025
27.02.2025 В МТС начались продажи смартфона Huawei Mate 70 Pro и тройного складного смартфона Huawei Mate XT | Ultimate Design

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на две новинки от компании Huawei — смартфон Huawei Mate 70 Pro, тройной складной смартфон Huawei Mate XT | Ultimate Design. Об этом CNews
27.02.2025 В сети магазинов restore: стартовали продажи смартфонов Huawei Mate XT | Ultimate Design и Huawei Mate 70 Pro

Cеть restore: объявила о старте продаж смартфона Huawei Mate 70 Pro и первого коммерческого тройного складного смартфона Huawei Mate XT | Ulti
21.02.2025 Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

s-on-Display) и не сильно сказывается на заряде.  Процессор и производительность В смартфоне HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN установлена оболочка EMUI 14.2. Это удобная, отточенная с точки зре
19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Экстерьер  Дизайн HUAWEI Mate X6 впечатлит и порадует любого ценителя гаджетов. Это изящное и действительно красивое у
18.02.2025 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 70 Pro и тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design  

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на три новинки от компании Huawei — смартфон Huawei Mate 70 Pro, тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design, а также планшет
18.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смартфонов Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate XT | Ultimate Design и планшета Huawei MatePad Pro 13,2”

розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на смартфон Huawei Mate 70 Pro, первый тройной складной коммерческий смартфон Huawei Mate XT | Ultimate D
23.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфона Huawei Mate X6 и наушников FreeBuds Pro 4

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи флагманского смартфона Huawei Mate X6 в складном форм-факторе и наушников FreeBuds Pro 4. Стоимость Huawei Mate X6 в
10.01.2025 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4

TSS), цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую модель складных смартфонов Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4. Оформить предзаказ уже можно на сайте МТС. Об этом CNews с
24.12.2024 Caviar представил Huawei, украшенный золотым барельефом реки Хуанхэ

Компания Caviar анонсировала коллекцию кастомизированных смартфонов, включающую эксклюзивные модели Huawei Mate X6 и Huawei Mate 70 RS. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Cavia
13.12.2024 В «М.Видео-Эльдорадо» начался специальный предзаказ смартфонов Huawei Mate X6

«М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале специального предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X6. Смартфон доступен к предварительному заказу в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»
13.12.2024 МТС презентовала Huawei Mate X6 в России

МТС объявляет о старте специального предзаказа на модель серии складных смартфонов Huawei Mate X6. Оформить специальный предзаказ уже можно на сайте МТС. Первыми увидеть новинку смогл
26.09.2024 Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами

Caviar представил на сайте кастомную коллекцию Huawei Mate XT, созданную с использованием премиальных материалов, таких как 24-каратное золото и кр
13.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила предзаказ на смартфоны Huawei Pura 70

е. Механизм камеры способен выдержать 300 тыс. циклов выдвигания, а также обладает свойствами водонепроницаемости класса IP68, обеспечивающими возможность погружения смартфона на глубину до 2 метров. Смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже ме
06.02.2024 Huawei пожертвовала производством своих прорывных смартфонов Mate 60 ради выпуска чипов с ИИ

хнологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных смартфонов Mate 60, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуаций. Глобальная гонка за функциональност
31.10.2023 Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение

загружает/устанавливает приложения или крадет личные сведения, что может вести к повреждению имущества и утечке конфиденциальной информации», – говорится в сообщении. Фото: Omid Armin / unsplash.com Смартфоны Huawei в числе китайских устройств, которые по той или иной причине видят угрозу в Android-приложении Google Специалисты Bleeping Computer предполагают, что подобная реакция ПО смартф
08.12.2020 Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России

ния обновлений. Для Huawei Mate 40 Pro обновление уже доступно, для Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate 30 Pro обновление появится в декабре 2020 г. Для Huawei Mate Xs обновление будет доступн
03.11.2020 Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок

Компания Huawei объявляет о старте предзаказа на российском рынке флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro с обновленным дизайном, высокой производительностью, усовершенствованным интерфей
23.10.2020 Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео

иканским санкциям и трудностям с производством процессоров, анонсировала линейку топовых смартфонов Mate 40. Она включает в себя модели Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Pl
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото

Huawei Consumer Business Group (BG) представила серию смартфонов Huawei Mate 40, получившую широкий набор новых функций. Устройства впервые получили 5-нанометровые 5
10.09.2020 mfms представила отправку push-уведомлений на смартфоны Huawei и Honor через облако Huawei

uawei Mobile Services (HMS). Теперь банки, торговые сети и другие организации, осуществляющие информирование клиентов с помощью решений mfms, могут существенно повысить качество доставки сообщений на смартфоны Huawei и Honor, а также на 50–80% снизить стоимость уведомлений. В мобильных устройствах Huawei и Honor платформа HMS используется в качестве альтернативы Google Mobile Services (GMS)
23.03.2020 Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google

тоимость и дату начала продаж смартфона Mate XS, ставшего улучшенной версией прошлогоднего флагмана Mate X. Как и его предшественник, он оснащен внушительных размеров складным дисплеем. В росси

Публикаций - 453, упоминаний - 1081

Huawei Mate и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 328
Samsung Electronics 11064 150
Apple Inc 13154 124
Google LLC 12688 110
Xiaomi - Сяоми 2231 90
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 71
Leica Camera 282 48
Qualcomm Technologies 1974 46
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 41
Intel Corporation 12811 38
Microsoft Corporation 25775 36
BBK OPPO Electronics 484 34
LG Electronics 3735 32
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 32
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
Sony 6739 26
HTC Corporation 1512 26
Huawei Mobile Services 75 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Lenovo Group 2446 23
BBK OnePlus 298 22
i-Mate 53 22
MediaTek - Ralink 595 20
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 20
Nvidia Corp 4002 20
Lenovo Motorola 3566 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 15
Yandex - Яндекс 9216 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Huawei - HiSilicon Technologies 70 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
ZTE Corporation 800 14
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 13
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 11
Ред Софт - Red Soft 1236 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 10
HMD Global - Nokia 144 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
Carl Zeiss AG 307 9
Porsche Design GmbH 23 9
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Россети Ленэнерго 1699 5
Связной ГК 1401 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Евросеть 1421 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
SoftBank Group 284 2
Volkswagen Audi Group 232 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
KGI Securities 50 2
Swarovski AG 74 2
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Volkswagen Group - VW 308 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 16
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FairSearch альянс 4 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 369
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 203
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 174
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 157
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 141
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 140
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 129
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 101
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 99
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 98
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 90
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 82
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 81
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 81
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 74
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 74
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 70
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 68
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 65
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 65
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 64
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 62
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 62
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 61
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 61
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 60
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 59
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 59
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 58
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 58
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 57
Наушники - Headphones 4478 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 56
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 50
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 151
Google Android 15243 141
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 91
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 84
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 78
Microsoft Windows 16882 49
Honor SuperCharge 193 46
Linux OS 11533 43
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 43
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 41
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 38
Samsung Galaxy Note 702 38
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
Apple iOS 8583 35
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 35
Huawei AppGallery 353 34
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 32
Samsung Galaxy 1035 30
Huawei nova - Серия смартфона 115 28
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 27
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Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 23
Honor - серия смартфонов 246 23
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 23
Google Android 9 - Android Pie 217 22
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 22
Apple iPhone 6 4861 22
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 22
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 22
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 21
Google - Gmail 1021 21
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 21
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Ксенин Алекс 311 8
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Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 4
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Набоков Сергей 27 2
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Стыценко Артем 22 2
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McCarthy John - Маккарти Джон 12 1
Лацанич Василь 106 1
Дягилев Василий 84 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 223
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Европа 24964 62
Южная Корея - Республика 7052 43
Германия - Федеративная Республика 13221 32
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Индия - Bharat 5869 17
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Испания - Королевство 3840 13
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Африка - Африканский регион 3641 7
Германия - Бавария - Мюнхен 485 7
Нидерланды 3746 7
США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
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Малайзия 922 6
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Китай - Пекин - Beijing 1096 5
Швеция - Королевство 3782 5
Польша - Республика 2031 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
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