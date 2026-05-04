Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем Технические характеристики Модель HUAWEI MateBook GT 14 Экран Сенсорный OLED, 14,2 дюйма, 100% DCI-P3, 95% Adobe RGB и 100% sRGB, 2880х1920 (2,8K), 243 ppi, 3:2, 1000 кд/м2, контрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 432

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Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков Минус один руководитель Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разработки Ubuntu MATE, пишет портал Neowin. Ubuntu MATE – это дистрибутив Ubuntu с графической средой MATE. Его разработкой руководил Мартин Вимпресс (Martin Wimpress), который был у руля проекта

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Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок Компания Huawei объявляет о старте предзаказа на российском рынке флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro с обновленным дизайном, высокой производительностью, усовершенствованным интерфей

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Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото Huawei Consumer Business Group (BG) представила серию смартфонов Huawei Mate 40, получившую широкий набор новых функций. Устройства впервые получили 5-нанометровые 5

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