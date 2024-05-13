Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила предзаказ на смартфоны Huawei Pura 70

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura 70 в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Модели оснащены камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также поддержкой 35-кратного макрозума. Выполненная в ярком запоминающемся дизайне серия Huawei Pura 70 отличается износостойким и суперпрочным стеклом Kunlun Glass, экраном Huawei X-True, а также двойными возможностями быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Серия Huawei Pura 70 появилась в результате модернизации и обновления серии смартфонов Huawei P и унаследовала сочетание эстетики и передовых технологий мобильной фотографии.

Благодаря мощным аппаратным возможностям основного объектива и телеобъектива ультракамеры в сочетании с технологией XD Motion Engine смартфоны линейки Huawei Pura 70 позволяют создавать кадры в режиме высокоскоростной съемки. И основной объектив, и телеобъектив поддерживают функцию высокоскоростной съемки, позволяя снимать вдали или вблизи от движущегося объекта.

Модель Huawei Pura 70 Ultra обладает выдвижной ультракамерой, оснащенной сенсором CMOS размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров. На смартфон можно снимать объекты, движущиеся с рекордной скоростью 300 км/ч: будь то гоночный автомобиль, мчащийся по трассе, или высокоскоростной поезд на магнитной подвеске. Механизм камеры способен выдержать 300 тыс. циклов выдвигания, а также обладает свойствами водонепроницаемости класса IP68, обеспечивающими возможность погружения смартфона на глубину до 2 метров.

Смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали при тусклом освещении.

Смартфоны серии Huawei Pura 70 оснащены экраном нового поколения Huawei X-True со сверхвысоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит. Благодаря высокому качеству изображения и высокоточной цветопередаче экран позволяет значительно улучшить процесс просмотра видео и фотографий.

Смартфоны Huawei Pura обладают на 100% более высокой устойчивостью к повреждениям при падении благодаря новому поколению стекла Kunlun Glass. Модели Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Pro оснащены суперпрочным стеклом Kunlun Glass, а экран модели Huawei Pura Ultra получил износостойкое стекло Kunlun Glass, в котором применяется технология защиты от царапин Crystal Armor, дополнительно улучшающая устойчивость экрана к падениям.

Серия Huawei Pura 70 обеспечивает баланс между временем работы батареи, высокой скоростью зарядки и толщиной корпуса за счет совершенствования архитектуры зарядки. Толщина корпуса моделей Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra составляет 8,4 мм, но при этом они способны вместить высокоемкую батарею 5050 мА*ч и 5200 мА*ч соответственно. Huawei Pura 70 Ultra поддерживает проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.

Новая серия смартфонов отличается удобной эргономикой и комфортным форм-фактором. Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra обладают округлым дизайном с тонкими изгибами. Huawei Pura 70 имеет обтекаемую конструкцию экрана и прямую раму корпуса с очень узкими краями и плоскими гранями. А треугольная форма модулей камеры символизирует движение вперед. Этот элемент отображает новые тренды в дизайне смартфонов. Помимо двух классических версий в черном и белом цветовых решениях Huawei Pura 70 доступна в ярком розовом цвете. Huawei Pura 70 Pro представлена в более сдержанной цветовой гамме: белой и черной. Huawei Pura 70 Ultra выполнена в гармоничных зеленом (эксклюзивно для «М.Видео-Эльдорадо»), коричневом (эксклюзивно для «М.Видео-Эльдорадо») и черном оттенках.

Серия Huawei Pura 70 работает под управлением новой оболочки EMUI 14,2, модели отличаются быстрым и умным интерфейсом. Новые интерактивные темы выделяются интересными элементами взаимодействия, которые могут меняться вслед за взглядом пользователя.

В операционную систему новых смартфонов серии Huawei Pura 70 по умолчанию встроен виртуальный ассистент «Яндекса» — «Алиса». Это позволит владельцам управлять телефоном во многих сценариях с помощью голосовых команд. «Алиса» сможет поставить таймер или будильник, позвонить кому-то из списка контактов, перевести фразу на иностранные языки, включить музыку или построить маршрут в «Навигаторе». Чтобы обратиться к виртуальному ассистенту, достаточно зажать кнопку питания на полсекунды.

Необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений Huawei – AppGallery (топ-3 среди магазинов приложений в мире). В коллекции приложений более одного миллиона программ всех категорий, включая «Яндекс», Сбербанк, «Тинькофф», а также сервисы Google. В AppGallery работает оплата в приложениях и играх с мобильного счета МТС, «Билайн» и Tele2, а также на смартфонах Huawei доступна бесконтактная оплата SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и другие.

Покупатели смартфонов Huawei серии Pura 70 бесплатно получают сервисные привилегии Huawei Care: 3 месяца дополнительной гарантии и 3 месяца замены разбитого экрана, подписку на которые можно будет продлить еще на год. На территории России предоставляется услуга бесплатной курьерской доставки в ремонт. А жители Москвы и Санкт-Петербурга также имеют право на приоритетное обслуживание в сервисном центре и одну бесплатную наклейку защитной пленки экрана в течение года с момента покупки.

Новинки доступны к предзаказу в период с 15 по 22 мая включительно:

Huawei Pura 70 в конфигурации 12+256 ГБ по цене от 69999 руб. (наушники Huawei FreeBuds Pro 3 в подарок);

Huawei Pura 70 Pro в конфигурации 12+512 ГБ по цене от 89 999 руб. (наушники Huawei FreeBuds Pro 3 в подарок);

Huawei Pura 70 Ultra в конфигурации 16+512 ГБ по цене от 129 999 руб. (наушники Huawei FreeBuds Pro 3 в подарок).

Начиная с 23 мая до 30 июня:

Huawei Pura 70 в конфигурации 12+256 ГБ по цене от 69999 руб. (смарт-часы Watch FIT 2 версия Active в подарок);

Huawei Pura 70 Pro в конфигурации 12+512 ГБ по цене от 89999 руб. (смарт-часы Watch FIT 2 версия Active в подарок);

Huawei Pura 70 Ultra в конфигурации 16+512 ГБ по цене от 129999 руб. (наушники Huawei FreeBuds Pro 3 в подарок).