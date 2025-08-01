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Huawei CARE


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 МТС открыла предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro 1
23.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei Pura 70 1
13.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила предзаказ на смартфоны Huawei Pura 70 1
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
17.09.2020 Huawei и Honor запускают программы дополнительного сервисного обслуживания 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Huawei CARE и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4072 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 2
Google LLC 12035 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Leica Camera 264 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 774 1
Yandex - Яндекс 7952 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3007 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2573 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 58 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24960 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12572 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1499 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1395 2
Application store - магазин приложений 1288 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17512 2
Наушники - Headphones 4162 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3044 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 881 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1082 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4918 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 1
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25111 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10315 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1804 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1867 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7911 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2334 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2606 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1222 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1103 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8524 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5720 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3185 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7809 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7482 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3609 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12704 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 338 1
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 321 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2187 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1112 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 992 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11006 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2581 1
Аксессуары 4016 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1910 1
Huawei Pura - серия смартфонов 19 2
Huawei AppGallery 305 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 79 2
Honor SuperCharge 141 2
Huawei X-True 8 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 125 2
Huawei Mate - серия смартфонов 373 2
Huawei Watch Fit 38 1
Huawei P - Серия смартфонов 17 1
Huawei P60 - Серия смартфонов 10 1
Acronis True Image 96 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 60 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 740 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 1
Huawei XD Fusion Engine 3 1
Huawei XD Optics 2 1
Huawei MeeTime 9 1
Huawei P50 - Серия смартфонов 9 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Huawei Watch - Умные часы 109 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 245 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Honor Watch Magic - умные часы 54 1
Уваров Сергей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17695 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 976 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18091 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2511 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7123 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5724 2
Optics 139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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