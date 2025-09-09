В МТС стартовали продажи Huawei Pura 80

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж новой модели смартфона Huawei Pura 80. Базовая модель серии Huawei Pura 80 получила камеру XMAGE с ультрареалистичной цветопередачей, а также ряд ИИ-решений, включая ИИ-ассистента «Алису» в заметках Huawei. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При покупке смартфона Huawei Pura 80 пользователи получат скидку 10 тыс. руб., бесплатную подписку на «Алиса Про» на три месяца и сервисные привилегии, в том числе 1 год Huawei Care+ бесплатно.

Huawei Pura 80 представлен в трех цветах: матовый золотой, матовый белый, матовый черный. Стоимость новинки в МТС с учетом скидки составляет 59,99 тыс. руб. за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. На смартфон также действует рассрочка 0-0-24.

По итогам предзаказа, черный цвет стал самым популярным среди пользователей, на него пришлось 55% от общего числа предзаказов. Наибольший спрос на новинки был зафиксирован в Санкт-Петербурге – 18% предзаказов. Также среди лидеров Москва (14%), Новосибирск (5%) и Южно-Сахалинск (5%).

«Интерес покупателей к новой серии Huawei продолжает расти, так, предзаказы на базовую модель Huawei Pura 80 оказались на 9% выше, чем на Huawei Pura 70 год назад. Положительная динамика подтверждает устойчивый интерес покупателей к флагманским смартфонам бренда», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О Huawei Pura 80

Модель Huawei Pura 80 оснащена экраном с плоскими гранями и обладает минималистичным дизайном, который выглядит современно и стильно. Высокоточный процесс пескоструйной обработки создает гладкую фактуру покрытия, приятную на ощупь.

Huawei Pura 80 получила передовую систему камер для ультрареалистичной съемки, что обеспечивает повышение точности цветопередачи каждого объектива. Ультракамера 50 МП (диафрагма f/1.4–4.0, оптическая стабилизация изображения): ведущая в отрасли технология захвата света для ярких дневных и ночных снимков. Перископический телеобъектив 12 МП (диафрагма f/2.2): детализированные кадры с оптическим зумом. Ультраширокоугольный объектив 13 МП (диафрагма f/2.2) для красивых масштабных снимков.

Huawei Pura 80 оснащен гиперспектральным сенсором с поддержкой 1,5 млн спектральных каналов, который использует многоточечный спектральный анализ на уровне целого изображения, обеспечивая коэффициент восстановления реального цвета до 120%. Ультрачеткие живые фото позволяют записывать происходящее в кадре в течение 1,5 секунды до и после нажатия на кнопку съемки.

В Huawei Pura 80 реализована умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям, включая ИИ-ассистент «Алису» по умолчанию. ИИ-ассистент «Алиса» теперь поможет исправить ошибки, улучшить или переписать текст в нужной стилистике с помощью нейросетей прямо в заметках Huawei Pura 80. Достаточно нажать на никонку «Алисы» и выбрать требуемое действие с текстом. После покупки пользователи смартфонов серии Huawei Pura 80 получают три месяца бесплатной подписки на опцию «Алиса Про». В расширенной версии «Алиса» ответит на вопросы об объектах в камере смартфона в реальном времени. Для сложных задач можно начать новый чат с нейросетью «Алисой» в приложении.

Среди интеллектуальных функций в новом Huawei Pura 80 также представлены: удаление объектов с ИИ — стирание лишних объектов на фото одним касанием; интерактивные темы — забавные фигуры следуют за взглядом пользователя при разблокировке экрана; скрытие уведомлений — обеспечивает защиту сообщений от посторонних глаз; управление жестами — использование жестов в воздухе для прокрутки и съемки скриншотов; подавление шума во время вызовов на базе искусственного интеллекта — фильтрация окружающих шумов для четкой передачи речи.

Huawei Pura 80 получил емкую батарею 5170 мА*ч, а также поддержку проводной зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge 50 Вт.

Несмотря на изящный внешний вид и небольшой вес (211 г.), смартфоны отличаются высокой прочностью благодаря износостойкому стеклу Kunlun Glass 2-го поколения. Данный материал в 16 раз устойчивее к появлению царапин и в 25 раз — к повреждениям при падении.