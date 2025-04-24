Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190653
ИКТ 14710
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82892
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

OIS Optical Image Stabilization Optical Image Stabilizer Оптическая стабилизация изображения Оптический стабилизатор изображения


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

кд/м2, ШИМ-затемнение 1440 Гц Память 12/512 Гбайт ОС EMUI 15 Камеры Основная: - 50 Мп (f/1.4–f/4.0, OIS) - 48 Мп (перископ, f/2.1, OIS, 3.5x оптический зум) - 40 Мп (сверхширокоугольная,
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России

Компания Vivo официально представила V27 Серию. Новая линейка включает смартфон-хамелеон V27 5G с «Аура-системой» для портрета, Sony IMX766V сенсором камеры с OIS и новым 4-ядерным процессором, а также младшую модель V27e с «Аура-подсветкой» для портрета, 64 МП камерой с OIS и 120 Гц AMOLED-дисплеем. С 21 апреля 2023 г. модель V27 5G с объемом
01.11.2022 Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке

итилинк», RBT.ru и др., в двух цветах: блестящее золото и космический серый. 8 Гб RAM и 256 Гб ROM: рекомендованная розничная цена 26 990 руб. Размер пикселя и датчика изображения в 60-мегапиксельной OIS фронтальной камере ZERO 20 составляют 0,61 мкм и 1/2,8 дюйма соответственно. Объектив также поддерживает двойную стабилизацию изображения, фазовый автофокус, режимы HD и ночной съемок. Двой
11.09.2007 Лучшие технологии, применяемые в современных цифровых камерах

которой компенсация дрожания камеры осуществлялась перемещением самой матрицы. В компактных камерах оптический стабилизатор изображения впервые применила компания Panasonic. Гиросенсоры определ
10.08.2007 Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года

имом кино (CINE MODE), для придания вашему видео еще большей кинематографичности. Видеокамера имеет оптический стабилизатор изображения, включение/выключение которого производится через основно
06.07.2007 Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры

уть в локте и крепко прижать к корпусу. Камера оснащена 10-кратным зум-объективом Carl Zeiss. У НС7 оптический стабилизатор изображения, нои он не спасает от дрожания картинки на максимальном з
26.10.2006 Panasonic SDR-S150 — карманная видеокамера, снимающая видео в MPEG-2

го стабилизатора, встроенного в объектив S150 не так идеальна, как хотелось бы. На практике система OIS хорошо гасит только мелкие и резкие толчки, но не может компенсировать более плавные и ре
17.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп

можно установить компенсацию контрового света. Главная отличительная особенность камер Panasonic – оптический стабилизатор изображения, незаменимый в ультразумах И у FZ7, и у FZ5 минимальное р

Публикаций - 372, упоминаний - 406

OIS и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6641 111
Canon 1424 91
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 87
Samsung Electronics 10719 73
Nikon 636 56
Olympus 471 45
Huawei 4297 37
Leica Camera 267 37
Apple Inc 12759 34
Ростех - Автоматика Концерн 1752 29
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 28
Google LLC 12350 28
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 517 24
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 850 24
Xiaomi 2040 23
LG Electronics 3684 21
Ricoh Pentax 218 21
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 16
Konica Minolta 416 15
JVC Kenwood 418 15
HTC Corporation 1506 14
Eastman Kodak - Кодак 507 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 12
Asahi Pentax 121 12
Qualcomm Technologies 1919 11
Transsion Holdings - Tecno Mobile 291 11
BBK OnePlus 265 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14654 10
MediaTek - Ralink 573 10
Infinix Mobile - Infinix Mobility 190 10
Casio 335 10
Microsoft Corporation 25339 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2112 9
BBK OPPO Electronics 439 9
Fujitsu 2069 9
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 8
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 7
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2745 23
Carl Zeiss AG 304 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
TÜV Rheinland Group 165 10
Совкомбанк Совесть 277 7
Белый Ветер 362 7
Dixis - Диксис 359 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1691 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
Связной ГК 1384 4
Россети Ленэнерго 1699 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 4
Геометрия НПО 151 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 3
Лента - Сеть розничной торговли 2292 3
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1085 2
BMW Group 469 2
Евросеть 1417 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 2
Верный - торговая сеть 310 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 75 2
Резонанс НПП 388 2
Малахит 21 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8313 1
eBay Inc 1632 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 87 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Tesla Motors 439 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 5
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 95
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 5
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 32 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11199 265
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10253 219
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1963 200
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 192
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12914 190
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2455 188
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 171
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 166
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4846 163
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 152
Фотокамеры - Объектив - Lens 1406 138
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6335 125
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6186 122
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 119
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 758 117
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 112
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9887 104
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 99
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 93
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 92
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1331 89
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2251 89
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10371 87
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 87
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 87
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 797 81
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13071 80
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 540 80
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1662 78
RAW - Формат цифровых файлов изображения 598 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 70
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3744 69
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1973 69
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 466 68
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10536 67
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 65
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 61
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 446 60
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8213 59
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1635 63
Google Android 14828 57
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 56
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 45
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 44
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 39
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 36
Canon DIGIC - серия процессоров 199 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 33
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 33
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 32
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 29
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 701 28
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 407 27
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 27
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 175 25
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 24
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 24
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1182 23
Samsung Galaxy 996 23
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 461 22
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 22
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 22
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 526 20
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 20
Samsung Galaxy Note 697 19
Huawei Mate - серия смартфонов 412 19
Apple iOS 8327 18
Canon Digital IXUS 86 17
Microsoft Windows 2000 8679 16
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 16
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 16
Apple iPhone 6 4862 14
Fujifilm FinePix 107 14
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 55 14
LG G - серия смартфонов 140 13
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 12
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 12
Бровкин Дмитрий 55 14
Газаров Артур 77 11
Лаптева Марина 114 10
Попов Алексей 338 9
Гордеева Анна 36 9
Овсянников Денис 23 8
Виноградов Александр 63 4
Демидов Михаил 133 3
Принцевская Людмила 34 3
Евстигнеев Денис 9 3
Филатов Андрей 115 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Парменова Наталия 63 2
Сергеев Иван 74 2
Музалев Дмитрий 13 2
Малевич Казимир 10 2
Доля Сергей 3 2
Helmer Monica - Хельмер Моника 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Беленький Александр 36 1
Пилипенко Дмитрий 19 1
Гостев Дмитрий 22 1
Помозов Алексей 73 1
Овечкин Александр 13 1
Губанов Андрей 110 1
Сорокин Андрей 23 1
Чуйков Иван 2 1
Browne Thom - Браун Том 5 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Железнякова Мария 2 1
Алексеев Алексей 12 1
Панкратова Оксана 42 1
Симонов Игорь 103 1
Москалева Татьяна 73 1
Мугалев Иван 8 1
Гуляева Татьяна 39 1
Курочкин Алексей 16 1
Никитин Николай 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 141
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 27
Япония 13572 24
Южная Корея - Республика 6882 23
Европа 24688 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 21
Германия - Федеративная Республика 12968 14
Солнечная система - Solar system 2549 9
Азия - Азиатский регион 5766 6
Индия - Bharat 5734 6
Франция - Французская Республика 8007 6
Земля - планета Солнечной системы 10697 5
Африка - Африканский регион 3580 5
Китай - Тайвань 4149 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 752 5
Финляндия - Финляндская Республика 3661 4
Америка - Американский регион 2191 4
США - Нью-Йорк 3156 4
Испания - Каталония - Барселона 749 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 3
Швеция - Королевство 3721 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1037 3
Перу - Республика 288 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 3
Сатурн - Титан (спутник) 505 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 2
Сингапур - Республика 1916 2
Ближний Восток 3054 2
Италия - Итальянская Республика 4440 2
Ergonomics - Эргономика 1692 74
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 66
Видеокамера - Видеосъёмка 706 64
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 309 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26044 54
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 45
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6999 34
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5919 30
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 680 29
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 18
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 250 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3182 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 16
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1242 15
Дневной свет - Дневное освещение 144 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 13
Зоология - наука о животных 2792 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 12
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 12
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 11
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 10
Металлы - Серебро - Silver 796 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 7
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 7
Английский язык 6894 7
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2508 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 6
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 6
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7365 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 5
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1724 5
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 160 5
Увлечения и хобби - Hobbies 383 5
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 79 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 52
DxOMark - Издание 36 6
Медуза - Meduza 48 2
GSM Arena 76 2
ITHome 40 1
ZDnet 662 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
PhoneArena 74 1
VentureBeat 90 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Digital Trends - Издание 35 1
Чудо техники 60 1
TENAA 19 1
Tech Advisor 2 1
Android Authority 54 1
National Geographic 95 1
OnLeaks 19 1
GizmoChina 155 1
CNews TV 747 1
VideoSite 1 1
NokiaPowerUser 13 1
CNews Техноблог 62 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
IDC - International Data Corporation 4946 1
Gartner - Гартнер 3623 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
NPD DisplaySearch 284 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 10
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 4
Samsung Unpacked 34 3
Photokina 60 3
Фотофорум 48 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
MacWorld Expo 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще