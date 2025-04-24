Получите все материалы CNews по ключевому слову
OIS Optical Image Stabilization Optical Image Stabilizer Оптическая стабилизация изображения Оптический стабилизатор изображения
Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман
Камеры Основная: - 50 Мп (f/1.4–f/4.0, OIS) - 48 Мп (перископ, f/2.1, OIS, 3.5x оптический зум) - 40 Мп (сверхширокоугольная,
Vivo V27 cерия уже в России
Компания Vivo официально представила V27 Серию. Новая линейка включает смартфон-хамелеон V27 5G с «Аура-системой» для портрета, Sony IMX766V сенсором камеры с OIS и новым 4-ядерным процессором, а также младшую модель V27e с «Аура-подсветкой» для портрета, 64 МП камерой с OIS и 120 Гц AMOLED-дисплеем.
Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке
Размер пикселя и датчика изображения в 60-мегапиксельной OIS фронтальной камере ZERO 20 составляют 0,61 мкм и 1/2,8 дюйма соответственно. Объектив также поддерживает двойную стабилизацию изображения, фазовый автофокус, режимы HD и ночной съемок.
Лучшие технологии, применяемые в современных цифровых камерах
В компактных камерах оптический стабилизатор изображения впервые применила компания Panasonic. Гиросенсоры определ
Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года
Видеокамера имеет оптический стабилизатор изображения, включение/выключение которого производится через основно
Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры
Камера оснащена 10-кратным зум-объективом Carl Zeiss. У НС7 оптический стабилизатор изображения, нои он не спасает от дрожания картинки на максимальном з
Panasonic SDR-S150 — карманная видеокамера, снимающая видео в MPEG-2
На практике система OIS хорошо гасит только мелкие и резкие толчки, но не может компенсировать более плавные и ре
Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп
Главная отличительная особенность камер Panasonic – оптический стабилизатор изображения, незаменимый в ультразумах
