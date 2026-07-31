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Honor SuperCharge

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S 3
28.07.2026 МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S 3
28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 2
24.07.2026 Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж 1
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный 1
06.07.2026 Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM 1
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный 1
28.05.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600 1
26.05.2026 МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini 1
26.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini 1
19.05.2026 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini 1
19.05.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini 1
15.05.2026 Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году? 2
24.04.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15 1
17.04.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2 3
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный 1
16.04.2026 «М.Видео» объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15 1
10.04.2026 В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с цельнометаллической рамкой и батареей 6520 мАч 2
07.04.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2 2
07.04.2026 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2 2
06.02.2026 «М.Видео» объявляет о начале продаж складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2 1
03.02.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи нового смартфона Honor X8d в ультратонком корпусе 1
02.02.2026 Начались продажи смартфона Honor X8d с батареей 7000 мАч и камерой 108 МП 1
30.01.2026 В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11,5 S 1
30.01.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5 S 1
28.01.2026 Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман 1
27.01.2026 «М.видео» объявляет о начале предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2 1
27.01.2026 МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2 1
22.01.2026 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad 11,5 S 1
22.01.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 1
24.10.2025 В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 12 X и стилуса Huawei M-Pecil Pro 2
14.10.2025 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad 12 X 2
14.10.2025 «М.Видео» объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad 12 X 1
13.10.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч 1
13.10.2025 Смартфон Honor X9d с батареей 8300 мАч поступил в продажу в России 1
03.10.2025 «М.Видео» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Huawei серии nova 14 3
30.09.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей 2
09.09.2025 В МТС стартовали продажи Huawei Pura 80 1
09.09.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж базовой модели серии Huawei Pura 80 2

Публикаций - 193, упоминаний - 251

Honor SuperCharge и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 121
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
Google LLC 12688 36
Leica Camera 282 26
Yandex - Яндекс 9216 23
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 22
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 17
МегаФон 10742 14
Samsung Electronics 11064 11
Apple Inc 13154 10
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 10
Xiaomi - Сяоми 2231 9
TÜV 77 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
LG Electronics 3735 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 4
BBK OPPO Electronics 484 4
Eastman Kodak - Кодак 509 3
Ракурс НПФ 176 3
Baseus 45 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Qualcomm Technologies 1974 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Fujitsu 2105 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Sony 6739 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 2
Huawei Mobile Services 75 2
BBK OnePlus 298 2
Leica Summilux 16 2
Microsoft Corporation 25775 2
Lenovo Group 2446 2
Intel Corporation 12811 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 47
TÜV Rheinland Group 181 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Porsche Design GmbH 23 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 4
Геометрия НПО 165 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Visa International 1993 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Carl Zeiss AG 307 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Volkswagen Audi Group 232 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 169
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 124
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 110
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 99
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 92
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 90
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 78
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 77
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 69
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 63
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 61
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 60
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 57
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 57
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 56
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 53
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 53
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 52
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 51
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 49
Наушники - Headphones 4478 49
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 48
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 44
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 44
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 42
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 40
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 38
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 37
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 36
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
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Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 2
Английский язык 7030 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 16
DxOMark - Издание 36 3
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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