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Honor SuperCharge



11.01.2022 Honor выпустила своей первый раскладной смартфон Magic V 2
26.11.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 14 на базе AMD поступают в продажу в России 1
26.11.2021 Cмартфоны Huawei nova 9 поступают в продажу в России с 26 ноября 2021 года 2
19.11.2021 Honor объявила о старте продаж нового смартфона Honor 50 Lite. Цена. Фото 2
19.11.2021 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
12.11.2021 Huawei объявила о начале продаж в России премиальных ноутбуков Matebook 14s 2
10.11.2021 Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства 2
09.11.2021 Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD 2
08.11.2021 Huawei открыла в России предзаказ на смартфон nova 9 2
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
28.04.2021 Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены 1
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 1
09.03.2021 Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
05.11.2020 Honor представляет смартфон 10X Lite с емким аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой SuperCharge на 22,5 Вт 1
03.11.2020 Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок 1
28.10.2020 Обновленный смартфон Huawei P smart 2021 появится в России 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
14.09.2020 Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены 1
21.07.2020 Honor представляет смартфон Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете с эксклюзивным предложением при покупке 1
09.07.2020 Huawei представила флагманский 5G-смартфон Huawei P40 Pro+ в России. Цена 1
03.07.2020 Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена 1
19.06.2020 Honor объявил о старте предзаказа на смартфон 30S. Цена 1
09.06.2020 Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM 4
04.06.2020 Huawei представила в России ноутбук MateBook 13 на процессоре AMD. Цена 1
29.05.2020 Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена 1
29.05.2020 Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото 1
22.04.2020 Huawei начала российские продажи ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Цены 1
09.04.2020 Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook X Pro и MateBook 13. Цены 1
27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео 2
26.03.2020 Huawei представила флагманскую серию смартфонов P40. Цены. Фото 1
16.03.2020 Huawei представила в России новые смартфоны серии P40 lite. Цена 1
04.03.2020 Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1
31.01.2020 Huawei представила наушники Freebuds 3 и смартфон P30 Pro в новых цветах. Цены. Фото 1
23.01.2020 Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены 1
11.11.2019 Huawei представила смартфон nova 5T с пятью фотомодулями. Цена 1
31.10.2019 Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold 1
15.07.2019 Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую 1

Публикаций - 66, упоминаний - 85

Honor SuperCharge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3053 49
Leica Camera 226 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 387 20
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 110 16
Google LLC 9666 13
Yandex - Яндекс 4716 9
Samsung Electronics 9035 9
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 154 6
Apple Inc 10275 6
Xiaomi 1008 5
LG Electronics 3167 4
Meta - Facebook 4153 4
AMD - Advanced Micro Devices 3517 3
Sony 5836 3
Nokia Corporation 5288 3
TÜV 24 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1746 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 996 2
OnePlus - BBK Electronics 369 2
Huawei Mobile Services 51 2
Lenovo Group 2010 2
Microsoft Corporation 21555 2
PNY Technologies 13 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 486 1
Акцент 128 1
P2i 7 1
Элемент ГК - Elementec 286 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6337 1
Вертикаль - башенный оператор 215 1
LeeCo Coolpad 12 1
Lenovo Motorola 3364 1
LeEco - LeTV 50 1
PUBG Corporation 25 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 178 1
HMD Global - Nokia 124 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 497 1
TCL Corporation 144 1
OPPO Electronics 251 1
Vivo 159 1
Fortnite 51 1
TÜV Rheinland Group 76 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1597 5
Porsche Design GmbH 20 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4972 3
Связной ГК 1108 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 377 2
Porsche 56 2
Градиент 20 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Audi 175 1
Carl Zeiss 279 1
AliExpress Tmall 60 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 571 1
Яндекс.Еда 122 1
Яндекс.Такси 281 1
О2О Delivery club 163 1
Visa International 1666 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2862 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8966 24
USB Type-C - USB-C 1009 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3571 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10173 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4920 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3630 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 16
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 714 16
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2033 15
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1058 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4939 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1535 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3098 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1534 10
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 748 10
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1232 10
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 1910 9
DDR - Double data rate 2083 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 821 7
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 248 7
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 31 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 697 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 986 7
Биометрия - Дактилоскоп - Дактилоскопия 129 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3044 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 345 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1091 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 1973 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 6
Nano-SIM 126 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1341 5
AOD - Always On Display 124 5
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 83 5
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 58 5
Ultra FullView 21 5
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 53 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 974 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22520 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 836 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 314 43
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 208 25
Google Android 11618 21
Huawei Mate - серия смартфонов 211 19
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1319 10
Huawei MateBook - серия ноутбуков 69 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 280 9
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 12 9
Huawei Share Onehop - Мультискрин 31 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2135 8
vivo Halo Fullview 48 8
Huawei GPU Turbo 26 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 430 7
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 685 7
Huawei P40 - Серия смартфонов 48 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1238 6
Microsoft Windows 10 10705 6
Huawei AppGallery 106 6
Huawei P20 - Серия смартфонов 53 6
Huawei Magic UI 18 6
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 30 5
Google Android 9 Pie 170 5
Corning Gorilla Glass 585 5
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 5
Honor Magicbook - серия ноутбуков 34 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 59 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 872 5
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 44 5
Honor Band - Фитнес-трекер 35 4
Honor Magic-Link 9 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 294 4
Samsung Galaxy Note 610 4
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 23 4
Huawei Watch GT - Умные часы 52 4
Honor 10 - Смартфон 38 4
Booking.com 80 4
Huawei FullView Display 7 4
Honor 30 - серия смартфонов 28 4
Гуцериев Михаил 109 2
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Сухоруков Сергей 12 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 94774 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11688 9
Франция - Французская Республика 5097 4
Германия - Федеративная Республика 7956 4
Испания - Королевство 2677 3
Малайзия 740 3
Италия - Итальянская Республика 3007 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37627 3
Япония 8311 2
Европа 8362 2
Индия - Республика 4120 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10249 2
Таиланд - Королевство 664 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11951 2
Испания - Каталония - Барселона 696 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 660 2
Саудовская Аравия - Королевство 487 2
Кувейт 127 1
США - Калифорния - Купертино 247 1
Португалия - Португальская Республика 735 1
Сингапур - Республика 1532 1
Польша - Республика 1481 1
Нидерланды 2040 1
Америка Северная 2618 1
Австралия - Австралийский Союз 2666 1
Европа Западная 1315 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 441 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 813 1
CNews - ZOOM.CNews 1383 14
DxOMark - Издание 35 3
КиноПоиск - портал о кино 126 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 37 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 741 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 213 1
GeekBrains 43 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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