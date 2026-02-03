В «Ситилинке» стартовали продажи нового смартфона Honor X8d в ультратонком корпусе

Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж доступного смартфона с повышенной надежностью Honor X8d. Новинка отличается тонким корпусом, батареей 7000 мАч и улучшенным ИИ-редактором для лучших кадров. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Толщина корпуса смартфона – 7,5 мм. Батарея 7000 мАч обладает одним из самых высоких показателей времени автономной работы в своем ценовом сегменте — до 52 часов на одном заряде. Технологии оптимизации энергопотребления также снижают износ элемента питания и позволяют сохранять более 80% емкости в течение 6 лет ежедневного использования. При заряде всего 2% режим суперэнергосбережения обеспечивает продолжительную работу смартфона — до 20 часов в режиме ожидания и до 111 мин телефонных разговоров. Комплектный адаптер Honor SuperCharge 45 Вт и режим Boost позволяют быстро подзарядить смартфон в любых ситуациях.

Honor X8d оснащен ИИ-кнопкой для мгновенного доступа к инструментам на базе искусственного интеллекта и часто используемым приложениям.

Новинка обладает устойчивостью к повреждениям при падениях с высоты до 2 метров, а влагозащита IP65 позволяет справляться со сложными сценариями, включая минутное погружение в воду на глубину 0,5 метра, использование под проливным дождем или в среде с повышенной влажностью. Технология повышения точности касаний обеспечивает возможность управлять смартфоном мокрыми пальцами, а также при попадании на экран случайных брызг, капель дождя или снега.

Honor X8d оснащен AMOLED-экраном 6,77 дюйма, который поддерживает 1,07 млрд цветов, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит в режиме HDR. Экран также поддерживает шесть технологий защиты зрения: ШИМ-частоту без мерцания, циркадный ночной экран с ИИ, динамическую яркость, темный режим, фильтрацию синего света и режим электронной книги.

Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает технологию Honor RAM Turbo для добавления 8 ГБ виртуальной памяти за счет накопителя. Для хранения данных доступно две конфигурации: 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Стоимость Honor X8d (8+128 ГБ) - 21 990 руб.

Стоимость Honor X8d (8+256 ГБ) - 24 990 руб.

До 16 февраля 2026 г. покупатели смогут приобрести смартфон X8d со скидкой 1000 руб. и расширенным сервисным обслуживанием, а также получить в подарок наушники Honor Choice X7 Pro или умные часы Honor Choice Watch 2i.