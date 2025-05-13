Получите все материалы CNews по ключевому слову
|13.05.2025
|
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Honor Choice Watch 2i
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Honor Choice Watch 2i. Новинка получила AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качес
|13.05.2025
|
Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу
В российские магазины электроники поступили в продажу умные часы Honor Choice Watch 2i. Новинка получила большой и яркий AMOLED-экран, технологии мониторинга
|12.02.2025
|
Ритейлеры начали продажи детских часов Honor Choice Kids Watch Plus
«М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ситилинк» поступили в продажу детские часы Honor Choice Kids Watch Plus с дизайном и функциональностью специально для самых маленьких по
|09.09.2024
|
Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией
Глобальный технологический бренд Honor анонсировал первые смарт-часы Honor Watch 5 с кремний-углеродной батареей, что позволило добиться компактных размеров и вес
|13.03.2024
|
Ритейлеры начали продажи умных часов Honor Watch 4
тплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС и «Мегафон» поступили в продажу умные часы Honor Watch 4. Новинка отличается точным мониторингом показателей организма, оснащена большим
|28.02.2022
|
Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4
агманскую серию вошли Honor Magic4 и Honor Magic4 Pro. Компания также презентовала новые смарт-часы Honor Watch GS 3 и беспроводные наушники Honor Earbuds 3 Pro, которые расширят пользовательск
|02.03.2021
|
Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей
нт Realme Watch. Аналогично и с продукцией Huawei: кроме Huawei Watch Fit мы рассмотрим родственные Honor Watch ES, а также более премиальные Huawei Watch GT. Для большинства производителей см
|23.01.2020
|
Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены
м пользователям новинок вошли ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, а также смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм. Новые ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor M
|25.02.2019
|
Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта
нке сегодня не так много предложений, и мы не сразу нашли модели, с которыми можно было бы сравнить Honor Watch Magic. Комплект поставки Honor Watch Magic стандартный: круглая зарядная п
