Индексная книга (каталог) CNews*
Honor Watch Magic Honor Choice Watch умные часы


СОБЫТИЯ

13.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Honor Choice Watch 2i

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Honor Choice Watch 2i. Новинка получила AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качес
13.05.2025 Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу

В российские магазины электроники поступили в продажу умные часы Honor Choice Watch 2i. Новинка получила большой и яркий AMOLED-экран, технологии мониторинга

12.02.2025 Ритейлеры начали продажи детских часов Honor Choice Kids Watch Plus

«М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ситилинк» поступили в продажу детские часы Honor Choice Kids Watch Plus с дизайном и функциональностью специально для самых маленьких по
09.09.2024 Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией

Глобальный технологический бренд Honor анонсировал первые смарт-часы Honor Watch 5 с кремний-углеродной батареей, что позволило добиться компактных размеров и вес
13.03.2024 Ритейлеры начали продажи умных часов Honor Watch 4

тплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС и «Мегафон» поступили в продажу умные часы Honor Watch 4. Новинка отличается точным мониторингом показателей организма, оснащена большим
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4

агманскую серию вошли Honor Magic4 и Honor Magic4 Pro. Компания также презентовала новые смарт-часы Honor Watch GS 3 и беспроводные наушники Honor Earbuds 3 Pro, которые расширят пользовательск
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

нт Realme Watch. Аналогично и с продукцией Huawei: кроме Huawei Watch Fit мы рассмотрим родственные Honor Watch ES, а также более премиальные Huawei Watch GT.  Для большинства производителей см
23.01.2020 Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены

м пользователям новинок вошли ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, а также смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм. Новые ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor M
25.02.2019 Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта

нке сегодня не так много предложений, и мы не сразу нашли модели, с которыми можно было бы сравнить Honor Watch Magic. Комплект поставки Honor Watch Magic стандартный: круглая зарядная п

Honor Watch Magic и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 22
Huawei 4222 14
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 76 13
Samsung Electronics 10626 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 10
Apple Inc 12632 10
МегаФон 9913 10
Xiaomi 1976 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9199 7
Garmin - Гармин 210 5
Google LLC 12261 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 4
Nvidia Corp 3736 3
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 28 3
Yandex - Яндекс 8444 3
Intel Corporation 12543 3
Qualcomm Technologies 1910 3
Sony 6634 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 2
Geozon 15 2
Eastman Kodak - Кодак 507 2
Huawei Mobile Services 73 2
Aimoto 13 2
Microsoft Corporation 25239 2
LG Electronics 3675 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
Acer Group - Acer Inc 2659 2
BBK OPPO Electronics 430 2
Telegram Group 2577 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1147 2
Philips 2076 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 492 2
Fujitsu 2066 2
Samsung - Harman - JBL 234 1
Nintendo 797 1
DJI 85 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
ELARI 44 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1651 5
TÜV Rheinland Group 163 4
Nike 190 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8183 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Градиент 95 1
Гранит 54 1
Caterpillar - 90 1
Родник 87 1
101Hotels.com 456 1
Makita - Макита 24 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 1
Связной ГК 1384 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 57
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 54
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10252 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18209 26
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1323 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 25
Часы - Watch 997 21
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11198 20
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1591 19
Оповещение и уведомление - Notification 5389 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7667 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 15
Умные платформы 1868 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 13
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 175 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 13
Наушники - Headphones 4304 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 11
AOD - Always On Display 211 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 11
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 10
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10332 10
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8412 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 9
Микрофон - Microphone 2707 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9397 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5131 18
Huawei Watch - Умные часы 118 17
Honor - серия смартфонов 217 17
Honor Magic 66 16
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 533 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 15
Honor SuperCharge 157 13
Honor MagicOS 56 13
Google Android 14688 12
Samsung Galaxy Watch - умные часы 72 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 10
Google Android 14 90 10
Honor MagicBook - серия ноутбуков 84 9
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 9
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 45 8
Honor MagicOS - Magic Capsule 19 8
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 8
Apple iOS 8245 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 7
Xiaomi Redmi Watch 18 6
Honor Eye Comfort AMOLED-экран 13 6
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 6
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 5
Huawei Watch Fit 40 5
Xiaomi Mi Watch 19 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 5
Huawei Mate - серия смартфонов 405 5
Google Android Wear OS 103 5
Honor Magic-Link 12 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 4
BBK Realme Watch 13 4
Honor RAW Domain 6 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 4
Honor 30 - серия смартфонов 32 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 274 4
Apple Pay 503 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 4
Помозов Алексей 69 6
Губанов Андрей 108 4
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Биленко Михаил 7 1
Догадин Михаил 18 1
Чуйков Иван 2 1
Нигай Карина 1 1
Лебедев Артемий 103 1
Савинский Вячеслав 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Мишустин Михаил 736 1
Россия - РФ - Российская федерация 157016 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45744 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18589 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3263 4
Земля - планета Солнечной системы 10660 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2200 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 2
Сатурн - Титан (спутник) 505 2
Германия - Берлин 729 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Беларусь - Белоруссия 6032 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 2
Египет - Арабская Республика 1047 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1050 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 344 1
Польша - Республика 2001 1
Германия - Федеративная Республика 12940 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
Малайзия 898 1
Румыния 741 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Южная Корея - Республика 6861 1
Армения - Республика 2370 1
Украина 7796 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5287 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 16
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 15
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 14
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 13
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 413 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 9
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 9
Сон - Somnus 458 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20413 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1240 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Спорт - Ходьба 60 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 208 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Wired - Издание 270 1
DxOMark - Издание 36 1
TENAA 18 1
TechRadar 95 1
Android Authority 54 1
Android Headline 11 1
Newsweek 39 1
GizmoChina 152 1
Optics 139 1
The Verge - Издание 592 1
Tom’s Hardware 516 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
