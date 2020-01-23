Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены

Honor представила в России три новых устройства, расширяющих его экосистему интеллектуальных продуктов. Таким образом, бренд укрепляет свои позиции на рынке умных устройств в рамках концепции «1+8+N». В число официально доступных российским пользователям новинок вошли ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, а также смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм.

Новые ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro оснащены безрамочными экранами диагональю 14 и 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. За счёт перемещения камеры под клавишу клавиатуры инженерам удалось добиться увеличенной полезной площади экрана и оптимизации пользовательского опыта. Экраны устройств имеют антибликовое покрытие и сертифицированы согласно стандартам TÜV Rheinland.

Ноутбуки серии Honor MagicBook представлены в прочном и лёгком корпусе из алюминиевого сплава: Honor MagicBook 14 при толщине 15,9 мм весит 1,38 кг, а Honor MagicBook Pro при толщине 16,9 мм имеет вес 1,7 кг. Новые устройства отличаются не только эргономичным форм-фактором, но и обновленным дизайном. Грани и логотип на крышке ноутбука Honor MagicBook 14 обработаны на автоматическом алмазном станке и сияют кристально-голубым цветом.

Несмотря на компактные габариты, устройства оснащены мощными батареями с номинальной ёмкостью 56 Втч. Входящее в комплект зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB Type-C и технологией Honor SuperCharge позволяет быстро восполнить энергию аккумулятора.

Ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 5 3500U (MagicBook 14) и AMD Ryzen 5 3550H (MagicBook Pro), дискретной видеокартой Radeon Vega 8, двухканальной RAM DDR4 8 ГБ и встроенным накопителем SSD NVMe PCIe на 256 или 512 ГБ (MagicBook 14) или 512 ГБ (MagicBook Pro). Обновлённая система охлаждения в ноутбуках серии Honor MagicBook усиливает воздушный поток, тем самым повышая эффективность теплоотвода, и при этом работает практически бесшумно.

Ноутбуки поддерживают подключение внешних дисплеев через HDMI-порт, что расширяет возможности для коллективной работы, презентаций и использования нескольких мониторов. Для защиты конфиденциальности данных в кнопку включения ноутбуков встроен сканер отпечатков пальцев – теперь для включения и авторизации необходимо всего одно нажатие кнопки. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии устройства оснащены портами USB Type-C и USB Type-A, поддерживают Bluetooth 5.0 и совместимы с Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.

Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro поддерживают технологию мгновенной передачи данных Honor Magic-Link 2.0, предлагая пользователям новый подход во взаимодействии между смартфоном и ноутбуком. Технология позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук в режиме Multi-Screen, быстро передавать файлы и редактировать их. Также с Magic-Link 2.0 у смартфона и ноутбука возникает единый буфер обмена для более комфортной и оперативной работы над текстовыми файлами.

Смарт-часы Honor MagicWatch 2 представлены в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали марки 361L. Honor MagicWatch 2 с диаметром циферблата 46 мм выполнены в классическом для спортивных часов форм-факторе и комплектуются ремешком из итальянской кожи или гипоаллергенного фторэластомера. Смарт-часы в версии 42 мм отличаются более элегантным дизайном и оснащены металлическим браслетом с миланским плетением. Возможность персонализации циферблата Honor MagicWatch 2 и наличие нескольких вариантов расцветок и размеров смарт-часов предоставляют пользователям свободу самовыражения.

Новые смарт-часы построены на базе энергоэффективного процессора Kirin A1. Он получил выделенные модули для Bluetooth-связи и фонового отслеживания физиологических параметров организма и отличается высокой производительностью и сверхнизким энергопотреблением в самых разнообразных режимах работы.

Смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей. Часы весят всего 41 грамм, что делает их практически незаметными на руке и позволяет с комфортом носить их в течение всего дня. Несмотря на малый вес и габариты, новая модель отличается продолжительным временем автономной работы. Они могут работать без подзарядки до двух недель при стандартном сценарии использования.

Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать в Honor MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм функцию голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов, даже находясь на внушительном расстоянии от смартфона. Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их во время тренировки даже без использования смартфона.

Часы Honor MagicWatch 2 поддерживают системы GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для мониторинга активностей даже в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы для мониторинга тренировок в бассейне и не снимать их при посещении душа.

Новые смарт-часы Honor поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. 13 тренировочных программ для бега позволяют эффективно повышать результаты пользователям с самыми различными физическими данными и целями тренировок.

Часы получили полный набор интеллектуальных технологий, таких как круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax и другие.

В России ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro будут доступны в цвете космический серый (Space Gray). Рекомендованная розничная цена Honor MagicBook 14 составит 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ. Honor MagicBook Pro будет доступен по цене 59 990 рублей. Кроме того, бренд предлагает возможность бесплатно протестировать ноутбук в течение 30 дней.

Модель часов 46 мм будет представлена в двух цветах: угольный чёрный (Charcoal Black) и льняной коричневый (Flax Brown). Рекомендованная розничная цена Honor MagicWatch 2 составит 12 990 рублей. О сроках появления в продаже и цене модели с диаметром циферблата 42 мм будет сообщено позднее.

Предзаказ на все новые устройства продлится с 24 января по 30 января, продажи Honor MagicBook 14, Honor MagicBook Pro и Honor MagicWatch 2 c диагональю циферблата 46 мм начнутся 31 января.