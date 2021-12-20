ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система Российская спутниковая система навигации
Российская спутниковая система ГЛОНАСС применяется в различных областях. Она является основой государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — первой в мире национальной системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах. На 2022 год в системе зарегистрировано 8,7 млн автомобилей. «Тревожная кнопка» — обязательная часть конструкции новых транспортных средств, выпускаемых и ввозимых в Россию. Благодаря этому сокращается время доведения информации о ДТП до экстренных служб, снижается время их реагирования, что кратно увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 152
|Гурко Александр 136 115
|Иванов Сергей 360 77
|Медведев Дмитрий 1604 50
|Перминов Анатолий 125 43
|Урличич Юрий 49 41
|Смятских Алексей 47 41
|Евтушенков Владимир 194 22
|Емельянов Станислав 67 21
|Никифоров Николай 1161 20
|Нечаев Иван 60 20
|Ротенберг Игорь 35 19
|Ротенберг Аркадий 45 19
|Рейман Леонид 1009 18
|Рогозин Дмитрий 88 16
|Белянко Евгений 20 16
|Исанин Антон 9365 13
|Серова Елена 317 13
|Соколов Максим 22 13
|Недосеков Андрей 23 12
|Шипелов Андрей 21 12
|Хадонова Светлана 14 12
|Щеголев Игорь 685 10
|Агафонов Вадим 13 10
|Шалманов Сергей 199 10
|Сурков Владислав 73 9
|Куканов Александр 16 9
|Платонов Андрей 9 8
|Шульгин Георгий 8 8
|Чуб Александр 39 8
|Чубайс Анатолий 193 7
|Скворцова Вероника 66 7
|Старовойт Роман 17 7
|Асланян Сергей 96 7
|Борисов Юрий 107 7
|Собянин Сергей 222 7
|Красников Геннадий 67 7
|Рахманов Максим 47 6
|Ермолаев Артем 348 6
|Чемезов Сергей 134 6
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