ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации

Российская спутниковая система ГЛОНАСС применяется в различных областях. Она является основой государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — первой в мире национальной системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах. На 2022 год в системе зарегистрировано 8,7 млн автомобилей. «Тревожная кнопка» — обязательная часть конструкции новых транспортных средств, выпускаемых и ввозимых в Россию. Благодаря этому сокращается время доведения информации о ДТП до экстренных служб, снижается время их реагирования, что кратно увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.



