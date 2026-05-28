ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS Модернизация навигации Как выяснил CNews, в России проведут научно-исследовательскую работу по модернизации перспективного бортового оборудования CNS/ATM, использующего сигналы ГЛОНАСС. CNS/ATM в гражданской авиации — это глобальная концепция Международной организации гражданской авиации (ИКАО), объединяющая спутниковые и цифровые технологии. Аббревиатура расшифровыва

Повышение безопасности и прозрачности работы: 105 автобусных маршрутов между регионами занесены в новую цифровую платформу на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксперимент по созданию системы контроля пассажирских перевозок на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС» реализуется на направлении Москва — Санкт-Петербург. К цифровой платформе подключено 105 маршрутов, проходящих через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, включая

За сутки водители более 100 раз сообщили через «ЭРА-ГЛОНАСС» об упавших на дороги деревьях Из-за упавших деревьев и заблокированных дорог в Центральной России выросло число аварийных вызовов — госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» уже передала в Систему 112 более 100 экстренных сообщений. Об это CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». «С помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные и дорожны

Совет директоров АО «ГЛОНАСС» утвердил новую стратегию развития компании По итогам очного заседания совета директоров АО «ГЛОНАСС» под председательством Министра транспорта Андрея Никитина утверждена стратегия развития компании до 2030 г. Наряду с поддержанием высокой эффективности работы первой в мире системы ава

В России будут контролировать международные автомобильные перевозки системой на базе ГЛОНАСС ного контроля Как выяснил CNews, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) создает систему цифрового контроля за международными автомобильными перевозками на основе технологий ГЛОНАСС. Это следует из опубликованного 2 апреля 2026 г. на сайте госзакупок технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР). Согласно документам, на выполнение ОКР, в 20

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест бразовании (ЗАТО) Железногорск в Красноярском крае, входит в «Роскосмос». Это российский разработчик и производитель больших спутников, в том числе спутников для системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС» и геостационарных спутников связи «Экспресс» для российского госоператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь». Уголовные дела в АО «Решетнев» Тестоедов занимал пост гендиректора

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС Без навигатора не останемся Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стране, особенно в Москве, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, их регулярно глушат, в результате чего пользоваться навигатором становится очень затруднительно. В 2ГИС

«ЭРА-ГЛОНАСС» начнет передавать сигналы SOS со всей территории России вне зон покрытия сотовой связи АО «ГЛОНАСС» совместно с ФГУП «Морсвязьспутник» и АО «НИИ космического приборостроения» разрабатывают портативное мобильное устройство для передачи экстренных сообщений спасателям через госинформси

«ЭРА-ГЛОНАСС» поможет осуществлять мониторинг режима труда и отдыха водителей такси АО «ГЛОНАСС» и АНО «Общественный совет по развитию такси» договорились о совместной работе по развитию сервисов для таксомоторной отрасли России на базе госинформистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об это

Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и ЕЭК объединят усилия в цифровизации транспорта АО «ГЛОНАСС» и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запустят совместные проекты по развитию навигационных и ц

Сервисы мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» внесли в белый список операторов связи Владельцы более полумиллиона подключенных к платформе мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств смогут пользоваться сервисами АО «ГЛОНАСС» в условиях ограничения мобильного интернета. Речь идет о предприятиях общественного транспорта во всех регионах Р

Smartseeds и АО «ГЛОНАСС» объединят усилия в развитии навигационных решений и логистики грузоперевозок Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развитии навигационных и логистических решений между Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») и АО «ГЛОНАСС» – оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель Smartseeds. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию информационных технолог

Первое российское мобильное решение с функционалом A-ГЛОНАСС На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией А-ГЛОНАСС, разработанной компанией АО «ГЛОНАСС», – GLS-1. Технология А-ГЛОНАСС создана в рамках импортозамещения и является заменой A-GPS, программно ускоряя определение местоположе

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики Керамическая антенна для ГЛОНАСС В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ

100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к системе охраны на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС» С начала 2026 г. 100 новых автомобилей скорой помощи Волгоградской области, оснащенных производителем кнопками SOS, подключили к сервису вызова Росгвардии через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Опция не требует установки дополнительного оборудования и позволяет в круглосуточном режиме в один клик оперативно подать сигн

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным Старт подключения к ИТ-системе Правительство России утвердило обязательное подключение гражданских беспилотников к ИТ-системе «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 марта 2026 г., пишет «Коммерсант». Цифровая платформа, протестированная в 35 регионах, позволит в реальном времени отслеживать местоположение, скорость и данные владельцев дронов.

Москва создает собственную альтернативу GPS и «ГЛОНАСС» овку собственного программно-технического комплекса для точного позиционирования транспортных средств на объектах городской инфраструктуры. Предположительно, новая система станет альтернативой GPS и «ГЛОНАСС», которые активно «глушат» на территории столицы в рамках мер безопасности, особенно в центре и возле важных объектов, что приводит к сбоям навигации. Всего планируется установить 85 ты

«Лаборатория Умного Вождения» стала первым производителем УВЭОС, подтвердившим локализацию с SIM-чипом АО «ГЛОНАСС» ») первой в отрасли устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) официально подтвердила высокую степень локализации своего производства с применением отечественного SIM-чипа производства АО «ГЛОНАСС». В результате экспертной оценки устройство «ЭРА Элемент» получило 212 баллов локализации. УВЭОС подключается к государственной информсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивает аварийн

АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета Готовится выход на биржу Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет», пишет РБК. «Привлечение акционерного капитала ускорит реализаци

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века биту спутники «Митибики», обеспечивающие работу системы глобального позиционирования QZSS, которую называют японской global positioning system (GPS) или Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). Для запуска спутников используется крупнейшая японская ракета-носитель H3, работающая на жидком топливе. Нахождение после 1 февраля на орбите семи «Митибики» позволит Японии стабильно

АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности Акционерное общество «ГЛОНАСС» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили пр

АО «ГЛОНАСС» и ОПДС объединят усилия для развития российских навигационных сервисов АО «ГЛОНАСС» и «Оператор пространственных данных и сервисов (ОПДС)» масштабируют технологии мониторинга транспорта на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в ЖКХ, логистику, сельское хозяйство

«СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов АО «ГЛОНАСС» и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровую трансформацию бизнес-процессов и импортозамещение программного обеспечения. «Совместно с «СКБ Ко

ГК «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» займутся созданием доверенной среды для беспилотной авиации Группа компаний «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о взаимодействии в сфере беспилотной авиации (БАС). Компании разработают доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе российско

АО «ГЛОНАСС» представило отечественный аналог системы DroneID АО «ГЛОНАСС» разработало новое устройство удаленной идентификации гражданских авиабеспилотников: расширен функционал уже представленного трекера — к онлайн-мониторингу полетов с помощью госинформси

13 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» Количество транспортных средств, подключенных к российской системе аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло 13 млн. Устройства вызова экстренных оперативных служб — кнопки SOS, которые сегодня выпускают более десяти отечественных производителей, ежедневно устанавливаются на автомоб

Эксперимент по контролю межрегиональных автобусных рейсов стартует в январе 2026 года рдило постановление о запуске эксперимента по созданию системы контроля пассажирских перевозок (СКПП). Новая цифровая платформа, разрабатываемая Минтрансом России совместно с ФБУ «Росавтотранс» и АО «ГЛОНАСС», призвана повысить безопасность, прозрачность и удобство межрегиональных автобусных маршрутов для миллионов пассажиров по всей стране. Система создается в рамках исполнения поручения П

АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах АО «ГЛОНАСС», оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», открыло чат-боты в национальном мессенджере Mах для поддержки клиентов – предприятий общественного транспорта во всех регионах России, компаний лесного

«ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит онлайн-мониторинг транспорта на южном участке коридора «Север – Юг» АО «ГЛОНАСС», оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», запустит мониторинг движения транспорта на южном участке международного транспортного коридора «Север – Юг», проходящего через Дагестан

АО «ГЛОНАСС» вступило в «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики» АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», и Ассоциация «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики» объединят усилия для развития нормативной правовой б

АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» запустят полностью автономный дорожный каток АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» до конца 2025 г. запустят полностью автономный дорожный каток, способный работать без участия человека. Каток будет оснащен российской системой высокоточного авто

АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max Компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» запустила официальный канал в новом мессенджере Max, который станет первоисточником новостей компании, сообщений о новых технологических проектах, собственных разработках в области нав

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запустили цифровой сервис управления автопарками С сегодняшнего дня во всех регионах России заработала цифровая платформа для управления автопарками — «ГЛОНАСС-Ассист». Ее цель – снижение эксплуатационных затрат и повышение эффективности работы транспортных систем за счет онлайн-мониторинга состояния и работы техники. Платформа работает в веб-

АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» (производитель тахографов) и ООО «ТахоТренд М» (официальный дистрибьютор линейки тахографов «Штрих-М») представили тахограф со встроенной аппаратурой спутниковой навигаци

Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» к единой системе идентификации беспилотного транспорта. Автономные суда НПЦ «Крылья Сахалина» стали первыми в стране, интегрированными с цифровой платформой, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей». Группа из трех катеров использовалась на различных маршрутах

Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство Презентован инструмент, который позволит безопасно перейти к промышленному применению наземных и водных беспилотников. Единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет функции онлайн-мониторинга движения, передает данные и треки беспилотных воздушных судов в региональные ситуационные центры и оперативные штабы, федеральные системы надзорных

«ЭРА-ГЛОНАСС» станет инструментом составления рейтинга дронификации регионов России Единая система идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» станет инструментом мотивации и оценки прогресса регионов в развитии беспилотных технологий. Платформа предоставит объективные данные по фактическому использованию авиабеспилотников с

АО «ГЛОНАСС» начало подключение беспилотных катеров к Единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» К создаваемой на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» единой системе идентификации беспилотного транспорта подключены первые безэкипажные катера. Технология тестируется в Сахалинской области на различных маршрутах при доставке грузов на у

В России испытали систему высокоточного автовождения для сельхозтехники АО «ГЛОНАСС» завершило серию испытаний первой универсальной российской системы высокоточного автовождения для сельскохозяйственной техники. Тестирования, проходившие на экспериментальных полях и по