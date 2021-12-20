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ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система Российская спутниковая система навигации

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации

Российская спутниковая система ГЛОНАСС применяется в различных областях. Она является основой государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — первой в мире национальной системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах.  На 2022 год в системе зарегистрировано 8,7 млн автомобилей. «Тревожная кнопка» — обязательная часть конструкции новых транспортных средств, выпускаемых и ввозимых в Россию. Благодаря этому сокращается время доведения информации о ДТП до экстренных служб, снижается время их реагирования, что кратно увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
 
 


20.12.2021 «Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак
12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей
15.09.2020 Ростех и ГЛОНАСС составили цифровой рейтинг безопасности 3 тыс. км российских дорог
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС»
02.07.2020 НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата»
30.04.2020 Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена
07.04.2020 Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М»
13.12.2019 Аналитика «Глонасс-БДД»: современные технологии снизили аварийность в Москве на 23% с 2010 года
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС»
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft
25.10.2019 «Техносерв» в 2,5 раза расширил систему HLR ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха»
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму
04.10.2019 «ГЛОНАСС» сообщила об условиях оформления европротокола по новым правилам
05.09.2019 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства
30.08.2019 ГЛОНАСС лишился трех спутников за месяц. Полное покрытие планеты невозможно
26.08.2019 Мобильное приложение «ЭРА-Мониторинг» упростит задачу контроля за автопарком
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России
23.04.2019 «Росэлектроника» представила терминал «Эра-ГЛОНАСС» в новом дизайне
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни
26.04.2018 «Ростех» изготовил платформы для перевозки ядерных отходов с системой ГЛОНАСС
21.02.2018 «Техносерв» обеспечит поддержку системы связи для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
20.11.2017 Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
13.11.2017 «Транстелеком» предоставил каналы связи для системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
11.10.2017 «Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении
06.10.2017 «Айтоб» внедрила «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ»
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же
04.09.2017 Минпромторг вложит 2 млрд в развитие ГЛОНАСС для земли, воды, воздуха и космоса
10.08.2017 «Скайтрэк» и «ГЛОНАСС» объединят усилия в борьбе с терроризмом на базе Сколково
11.07.2017 Госсектору запретили покупать иностранное ГЛОНАСС-«железо»
27.04.2017 Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС
10.02.2017 Navitel и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему мониторинга
19.12.2016 Устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» испытаны на автомобиле в коммерческой эксплуатации

Публикаций - 2302, упоминаний - 3199

ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 183
М2М телематика 223 182
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 116
Apple Inc 10683 109
Google LLC 10352 88
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 87
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 86
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 120 84
Qualcomm Technologies 1639 83
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 80
АФК Система ПАО 1638 78
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 95 77
Huawei 3222 77
Microsoft Corporation 22497 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 60
HTC Corporation 1428 58
Xiaomi 1095 57
Yandex - Яндекс 5015 54
Ситроникс - Sitronics 941 49
ГЛОНАСС АО 85 48
MediaTek 394 45
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 85 44
Sony 6145 40
ZTE Corporation 685 39
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 38
Омникомм - Omnicomm 157 36
Lenovo Group 2077 35
Элемент ГК - Elementec 1523 34
Lenovo Motorola 3463 34
LG Electronics 3372 33
Intel Corporation 11262 31
РТИ Микрон - Micron 851 26
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 24
SpaceTeam - СпейсТим 30 24
АвтоТрекер 98 24
Nvidia Corp 3118 21
СКАУТ 71 21
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 20
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 40
РЖД - Российские железные дороги 1458 37
Почта России ПАО 1853 27
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 27
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 24
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 19
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 17
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 16
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 15
Транснефть 232 15
Самолёт ГК 216 14
Связной ГК 1190 13
Царицын капитал 22 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 13
Цезарь Сателлит 37 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 12
Евросеть 1393 12
Boeing 957 12
Lockheed Martin 730 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 11
Газпром ПАО 1008 11
Восток-Запад - EWS Holding 29 10
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 10
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 9
Carl Zeiss 294 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 8
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 7
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 7
Роснефть НК - нефтяная компания 434 6
Точка 1820 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 321
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 207
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 161
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 123
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 116
Президент Российской Федерации 3770 107
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 92
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 89
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 73
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 68
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 36
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 35
Правительство Москвы 1640 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 27
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 25
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 19
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 73 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 15
Администрация Президента РФ 904 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
Таможня - Таможенная служба 421 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 11
Счётная палата РФ 628 11
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 10
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 14
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
Linux Foundation 167 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
ЛДПР 98 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 619
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 419
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 369
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 358
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 291
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 259
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 252
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 246
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 237
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 235
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 208
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 200
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 198
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 173
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 171
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 159
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 134
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 624 127
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 124
Автофокус - Автофокусировка 699 122
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 122
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 122
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 118
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 118
USB Type-C - USB-C - USB 3 1192 108
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 106
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 102
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 99
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 93
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 90
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 82
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 78
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 74
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 71
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 67
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 153 63
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 60
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 59
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 815
Google Android 11959 322
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 215
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 163
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 161
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 165 137
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 128
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 97
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 89
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 81
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 68
Microsoft Windows 2000 2856 67
Космодром Байконур 1025 66
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 64
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 60
Samsung Galaxy Note 673 58
Apple iOS 6422 57
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 56
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 55
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 53
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 46
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 43
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 42
Google Android 10 195 39
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 39
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 38
Samsung Galaxy 832 37
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 37
Google Play - Google Store - Android Market 2732 36
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 224 36
Microsoft Windows 10 11713 31
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 31
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 30
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 228 30
Apple iPad 3663 30
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 28
Samsung Electronics TouchWiz 200 27
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 26
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 25
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 137 24
Путин Владимир 2542 152
Гурко Александр 136 115
Иванов Сергей 360 77
Медведев Дмитрий 1604 50
Перминов Анатолий 125 43
Урличич Юрий 49 41
Смятских Алексей 47 41
Евтушенков Владимир 194 22
Емельянов Станислав 67 21
Никифоров Николай 1161 20
Нечаев Иван 60 20
Ротенберг Игорь 35 19
Ротенберг Аркадий 45 19
Рейман Леонид 1009 18
Рогозин Дмитрий 88 16
Белянко Евгений 20 16
Исанин Антон 9365 13
Серова Елена 317 13
Соколов Максим 22 13
Недосеков Андрей 23 12
Шипелов Андрей 21 12
Хадонова Светлана 14 12
Щеголев Игорь 685 10
Агафонов Вадим 13 10
Шалманов Сергей 199 10
Сурков Владислав 73 9
Куканов Александр 16 9
Платонов Андрей 9 8
Шульгин Георгий 8 8
Чуб Александр 39 8
Чубайс Анатолий 193 7
Скворцова Вероника 66 7
Старовойт Роман 17 7
Асланян Сергей 96 7
Борисов Юрий 107 7
Собянин Сергей 222 7
Красников Геннадий 67 7
Рахманов Максим 47 6
Ермолаев Артем 348 6
Чемезов Сергей 134 6
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1340
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 449
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 379
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 196
Земля - планета Солнечной системы 7427 161
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 129
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 128
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 93
Индия - Республика 4263 92
Европа 12319 88
Казахстан - Республика 4467 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 81
Япония 10069 74
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 65
Беларусь - Белоруссия 3525 56
Китай - Тайвань 2115 54
Украина 6212 46
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 313 45
Германия - Федеративная Республика 8903 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 41
Россия - СФО - Новосибирск 3269 37
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 36
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 34
Южная Корея - Республика 4394 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 33
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Азия - Азиатский регион 3803 28
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 28
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 26
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 23
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Россия - ЦФО - Тульская область 965 20
Россия - ЦФО - Калужская область 767 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 274
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 171
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 140
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 113
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 81
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 71
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 62
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 57
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 49
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 49
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 41
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 41
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 39
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 39
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 27
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
Ergonomics - Эргономика 840 21
Информационное общество - Государственная программа 1238 20
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 18
Экономический эффект 694 17
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 17
Федеральное законодательство 1944 15
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза 25 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 13
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 11
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 11
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 10
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
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