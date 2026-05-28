Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система Российская спутниковая система навигации

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации

Российская спутниковая система ГЛОНАСС применяется в различных областях. Она является основой государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — первой в мире национальной системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах.  На 2022 год в системе зарегистрировано 8,7 млн автомобилей. «Тревожная кнопка» — обязательная часть конструкции новых транспортных средств, выпускаемых и ввозимых в Россию. Благодаря этому сокращается время доведения информации о ДТП до экстренных служб, снижается время их реагирования, что кратно увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.05.2026 Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

Модернизация навигации Как выяснил CNews, в России проведут научно-исследовательскую работу по модернизации перспективного бортового оборудования CNS/ATM, использующего сигналы ГЛОНАСС. CNS/ATM в гражданской авиации — это глобальная концепция Международной организации гражданской авиации (ИКАО), объединяющая спутниковые и цифровые технологии. Аббревиатура расшифровыва
27.05.2026 Повышение безопасности и прозрачности работы: 105 автобусных маршрутов между регионами занесены в новую цифровую платформу на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Эксперимент по созданию системы контроля пассажирских перевозок на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС» реализуется на направлении Москва — Санкт-Петербург. К цифровой платформе подключено 105 маршрутов, проходящих через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, включая
28.04.2026 За сутки водители более 100 раз сообщили через «ЭРА-ГЛОНАСС» об упавших на дороги деревьях

Из-за упавших деревьев и заблокированных дорог в Центральной России выросло число аварийных вызовов — госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» уже передала в Систему 112 более 100 экстренных сообщений. Об это CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». «С помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные и дорожны
16.04.2026 Совет директоров АО «ГЛОНАСС» утвердил новую стратегию развития компании

По итогам очного заседания совета директоров АО «ГЛОНАСС» под председательством Министра транспорта Андрея Никитина утверждена стратегия развития компании до 2030 г. Наряду с поддержанием высокой эффективности работы первой в мире системы ава
14.04.2026 В России будут контролировать международные автомобильные перевозки системой на базе ГЛОНАСС

ного контроля Как выяснил CNews, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) создает систему цифрового контроля за международными автомобильными перевозками на основе технологий ГЛОНАСС. Это следует из опубликованного 2 апреля 2026 г. на сайте госзакупок технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР). Согласно документам, на выполнение ОКР, в 20
14.04.2026 Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

бразовании (ЗАТО) Железногорск в Красноярском крае, входит в «Роскосмос». Это российский разработчик и производитель больших спутников, в том числе спутников для системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС» и геостационарных спутников связи «Экспресс» для российского госоператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь». Уголовные дела в АО «Решетнев» Тестоедов занимал пост гендиректора
09.04.2026 2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Без навигатора не останемся Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стране, особенно в Москве, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, их регулярно глушат, в результате чего пользоваться навигатором становится очень затруднительно. В 2ГИС

03.04.2026 «ЭРА-ГЛОНАСС» начнет передавать сигналы SOS со всей территории России вне зон покрытия сотовой связи

АО «ГЛОНАСС» совместно с ФГУП «Морсвязьспутник» и АО «НИИ космического приборостроения» разрабатывают портативное мобильное устройство для передачи экстренных сообщений спасателям через госинформси
02.04.2026 «ЭРА-ГЛОНАСС» поможет осуществлять мониторинг режима труда и отдыха водителей такси

АО «ГЛОНАСС» и АНО «Общественный совет по развитию такси» договорились о совместной работе по развитию сервисов для таксомоторной отрасли России на базе госинформистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об это
01.04.2026 Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и ЕЭК объединят усилия в цифровизации транспорта

АО «ГЛОНАСС» и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запустят совместные проекты по развитию навигационных и ц
30.03.2026 Сервисы мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» внесли в белый список операторов связи

Владельцы более полумиллиона подключенных к платформе мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств смогут пользоваться сервисами АО «ГЛОНАСС» в условиях ограничения мобильного интернета. Речь идет о предприятиях общественного транспорта во всех регионах Р
18.03.2026 Smartseeds и АО «ГЛОНАСС» объединят усилия в развитии навигационных решений и логистики грузоперевозок

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развитии навигационных и логистических решений между Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») и АО «ГЛОНАСС» – оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель Smartseeds. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию информационных технолог
18.03.2026 Первое российское мобильное решение с функционалом A-ГЛОНАСС

На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией А-ГЛОНАСС, разработанной компанией АО «ГЛОНАСС», – GLS-1. Технология А-ГЛОНАСС создана в рамках импортозамещения и является заменой A-GPS, программно ускоряя определение местоположе
19.02.2026 В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

Керамическая антенна для ГЛОНАСС В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ
17.02.2026 100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к системе охраны на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС»

С начала 2026 г. 100 новых автомобилей скорой помощи Волгоградской области, оснащенных производителем кнопками SOS, подключили к сервису вызова Росгвардии через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Опция не требует установки дополнительного оборудования и позволяет в круглосуточном режиме в один клик оперативно подать сигн
10.02.2026 В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Старт подключения к ИТ-системе Правительство России утвердило обязательное подключение гражданских беспилотников к ИТ-системе «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 марта 2026 г., пишет «Коммерсант». Цифровая платформа, протестированная в 35 регионах, позволит в реальном времени отслеживать местоположение, скорость и данные владельцев дронов.

05.01.2026 Москва создает собственную альтернативу GPS и «ГЛОНАСС»

овку собственного программно-технического комплекса для точного позиционирования транспортных средств на объектах городской инфраструктуры. Предположительно, новая система станет альтернативой GPS и «ГЛОНАСС», которые активно «глушат» на территории столицы в рамках мер безопасности, особенно в центре и возле важных объектов, что приводит к сбоям навигации. Всего планируется установить 85 ты
23.12.2025 «Лаборатория Умного Вождения» стала первым производителем УВЭОС, подтвердившим локализацию с SIM-чипом АО «ГЛОНАСС»

») первой в отрасли устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) официально подтвердила высокую степень локализации своего производства с применением отечественного SIM-чипа производства АО «ГЛОНАСС». В результате экспертной оценки устройство «ЭРА Элемент» получило 212 баллов локализации. УВЭОС подключается к государственной информсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивает аварийн
03.12.2025 АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

Готовится выход на биржу Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет», пишет РБК. «Привлечение акционерного капитала ускорит реализаци
02.12.2025 Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

биту спутники «Митибики», обеспечивающие работу системы глобального позиционирования QZSS, которую называют японской global positioning system (GPS) или Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). Для запуска спутников используется крупнейшая японская ракета-носитель H3, работающая на жидком топливе. Нахождение после 1 февраля на орбите семи «Митибики» позволит Японии стабильно
20.11.2025 АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности

Акционерное общество «ГЛОНАСС» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили пр
20.11.2025 АО «ГЛОНАСС» и ОПДС объединят усилия для развития российских навигационных сервисов

АО «ГЛОНАСС» и «Оператор пространственных данных и сервисов (ОПДС)» масштабируют технологии мониторинга транспорта на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в ЖКХ, логистику, сельское хозяйство
19.11.2025 «СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов

АО «ГЛОНАСС» и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровую трансформацию бизнес-процессов и импортозамещение программного обеспечения. «Совместно с «СКБ Ко
19.11.2025 ГК «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» займутся созданием доверенной среды для беспилотной авиации

Группа компаний «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о взаимодействии в сфере беспилотной авиации (БАС). Компании разработают доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе российско
18.11.2025 АО «ГЛОНАСС» представило отечественный аналог системы DroneID

АО «ГЛОНАСС» разработало новое устройство удаленной идентификации гражданских авиабеспилотников: расширен функционал уже представленного трекера — к онлайн-мониторингу полетов с помощью госинформси
18.11.2025 13 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Количество транспортных средств, подключенных к российской системе аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло 13 млн. Устройства вызова экстренных оперативных служб — кнопки SOS, которые сегодня выпускают более десяти отечественных производителей, ежедневно устанавливаются на автомоб
13.11.2025 Эксперимент по контролю межрегиональных автобусных рейсов стартует в январе 2026 года

рдило постановление о запуске эксперимента по созданию системы контроля пассажирских перевозок (СКПП). Новая цифровая платформа, разрабатываемая Минтрансом России совместно с ФБУ «Росавтотранс» и АО «ГЛОНАСС», призвана повысить безопасность, прозрачность и удобство межрегиональных автобусных маршрутов для миллионов пассажиров по всей стране. Система создается в рамках исполнения поручения П
01.11.2025 АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах

АО «ГЛОНАСС», оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», открыло чат-боты в национальном мессенджере Mах для поддержки клиентов – предприятий общественного транспорта во всех регионах России, компаний лесного

30.10.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит онлайн-мониторинг транспорта на южном участке коридора «Север – Юг»

АО «ГЛОНАСС», оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», запустит мониторинг движения транспорта на южном участке международного транспортного коридора «Север – Юг», проходящего через Дагестан
28.10.2025 АО «ГЛОНАСС» вступило в «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики»

АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», и Ассоциация «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики» объединят усилия для развития нормативной правовой б
24.10.2025 АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» запустят полностью автономный дорожный каток

АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» до конца 2025 г. запустят полностью автономный дорожный каток, способный работать без участия человека. Каток будет оснащен российской системой высокоточного авто
21.10.2025 АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max

Компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» запустила официальный канал в новом мессенджере Max, который станет первоисточником новостей компании, сообщений о новых технологических проектах, собственных разработках в области нав
02.10.2025 На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запустили цифровой сервис управления автопарками

С сегодняшнего дня во всех регионах России заработала цифровая платформа для управления автопарками — «ГЛОНАСС-Ассист». Ее цель – снижение эксплуатационных затрат и повышение эффективности работы транспортных систем за счет онлайн-мониторинга состояния и работы техники. Платформа работает в веб-
18.09.2025 АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте

АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» (производитель тахографов) и ООО «ТахоТренд М» (официальный дистрибьютор линейки тахографов «Штрих-М») представили тахограф со встроенной аппаратурой спутниковой навигаци
08.09.2025 Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

к единой системе идентификации беспилотного транспорта. Автономные суда НПЦ «Крылья Сахалина» стали первыми в стране, интегрированными с цифровой платформой, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей». Группа из трех катеров использовалась на различных маршрутах

08.09.2025 Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство

Презентован инструмент, который позволит безопасно перейти к промышленному применению наземных и водных беспилотников. Единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет функции онлайн-мониторинга движения, передает данные и треки беспилотных воздушных судов в региональные ситуационные центры и оперативные штабы, федеральные системы надзорных
03.09.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» станет инструментом составления рейтинга дронификации регионов России

Единая система идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» станет инструментом мотивации и оценки прогресса регионов в развитии беспилотных технологий. Платформа предоставит объективные данные по фактическому использованию авиабеспилотников с

03.09.2025 АО «ГЛОНАСС» начало подключение беспилотных катеров к Единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

К создаваемой на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» единой системе идентификации беспилотного транспорта подключены первые безэкипажные катера. Технология тестируется в Сахалинской области на различных маршрутах при доставке грузов на у
03.09.2025 В России испытали систему высокоточного автовождения для сельхозтехники

АО «ГЛОНАСС» завершило серию испытаний первой универсальной российской системы высокоточного автовождения для сельскохозяйственной техники. Тестирования, проходившие на экспериментальных полях и по
14.08.2025 «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка

«Нацпроектстрой» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» испытали базовые функции системы высокоточного автовождения для первого в стране беспилотного дорожного катка. Тестовые заезды проведены в Пермском крае, на участке Дюртюли – Ачит трас

Публикаций - 2974, упоминаний - 3347

ГЛОНАСС и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 278 250
Samsung Electronics 11064 198
М2М телематика - НИС М2М 236 195
Google LLC 12688 168
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 142
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 135
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 128
Apple Inc 13154 123
Huawei 4675 121
Microsoft Corporation 25775 119
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 110
Ростелеком 10948 102
Qualcomm Technologies 1974 98
МегаФон 10742 97
Xiaomi - Сяоми 2231 97
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 95
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 88
Yandex - Яндекс 9215 76
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 74
HTC Corporation 1512 65
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 64
MediaTek - Ralink 595 62
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 56
Sony 6739 54
ZTE Corporation 800 47
Омникомм - Omnicomm 172 43
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 41
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 39
Lenovo Motorola 3566 38
Lenovo Group 2446 37
АвтоТрекер 104 35
Intel Corporation 12811 35
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 32
LG Electronics 3735 32
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 30
9594 30
SpaceTeam - СпейсТим 30 29
Garmin - Гармин 233 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
Связной ГК 1401 100
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 52
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 47
РЖД - Российские железные дороги 2096 45
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 32
Почта России ПАО 2370 32
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 30
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 29
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 28
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 27
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 26
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 25
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 24
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Транснефть 335 19
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Boeing 1031 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 15
Царицын капитал 23 14
Россети Ленэнерго 1699 14
Газпром ПАО 1493 14
Евросеть 1421 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 13
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 13
Цезарь Сателлит 43 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Восток-Запад - EWS Holding 47 12
Lockheed Martin 777 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 11
Газпром нефть 725 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 10
BMW Group 482 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 243
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 205
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 184
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 160
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 148
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 141
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 124
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 109
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 106
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 102
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 102
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 90
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 78
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 58
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 54
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 52
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 47
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 45
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 33
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 31
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 29
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 26
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 19
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 17
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 17
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 17
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 145
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 127
ГосИнформСистемы 160 93
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 13
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 5
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 4
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 3
Международная академия связи - МАС 46 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 2
Электрокабель 13 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Международная Академия транспорта 5 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 932
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 687
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 645
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 547
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 519
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 485
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 458
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 455
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 451
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 422
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 391
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 382
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 373
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 356
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 338
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 334
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 332
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 322
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 318
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 312
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 310
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 288
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 265
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 263
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 255
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 246
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 241
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 231
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 219
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 219
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 212
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 211
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 206
Наушники - Headphones 4478 205
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 201
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 201
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 199
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 193
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 187
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 175
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1175
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 439
Google Android 15243 393
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 308
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 245
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 227
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 191
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 143
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 127
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 119
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 114
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 112
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 102
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 89
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 89
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 87
Космодром Байконур 1072 87
Apple iOS 8583 80
Samsung Galaxy 1035 76
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 73
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 71
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 70
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 68
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 68
Samsung Galaxy Note 702 68
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 65
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 60
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 60
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 58
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 57
Microsoft Windows 16882 55
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 53
Microsoft Windows 2000 8678 53
Apple iPhone 6 4861 50
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 47
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 47
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 47
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 45
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 42
Apple iPad 4011 42
Путин Владимир 3454 188
Гурко Александр 139 133
Райкевич Алексей 129 121
Иванов Сергей 405 80
Медведев Дмитрий 1665 59
Урличич Юрий 52 46
Перминов Анатолий 131 45
Смятских Алексей 48 44
Никифоров Николай 1138 28
Рогозин Дмитрий 104 25
Нечаев Иван 61 25
Ротенберг Игорь 37 24
Ротенберг Аркадий 52 24
Евтушенков Владимир 217 24
Емельянов Станислав 67 22
Недосеков Андрей 25 20
Белянко Евгений 21 20
Рейман Леонид 1065 19
Соколов Максим 27 16
Собянин Сергей 538 14
Шипелов Андрей 23 14
Хадонова Светлана 14 14
Щеголев Игорь 699 14
Серова Елена 320 13
Сурков Владислав 73 11
Шалманов Сергей 202 11
Агафонов Вадим 13 10
Старовойт Роман 22 10
Левитин Игорь 35 10
Куканов Александр 20 10
Мишустин Михаил 787 10
Шадаев Максут 1210 9
Борисов Юрий 122 9
Нащекин Алексей 118 9
Никитин Андрей 64 9
Шпак Василий 279 9
Чуб Александр 44 9
Шульгин Георгий 9 9
Чемезов Сергей 147 8
Никифорова Светлана 34 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 532
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 438
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 356
Европа 24963 304
Земля - планета Солнечной системы 10865 219
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 176
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 130
Индия - Bharat 5869 125
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 116
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 98
Казахстан - Республика 6047 89
Япония 13807 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 77
Германия - Федеративная Республика 13221 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 73
Украина 7928 64
Южная Корея - Республика 7051 64
Китай - Тайвань 4245 63
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 62
Беларусь - Белоруссия 6289 61
Франция - Французская Республика 8177 57
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 53
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 51
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 48
Россия - СФО - Новосибирск 4875 47
Азия - Азиатский регион 5920 46
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 43
Финляндия - Финляндская Республика 3697 41
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 35
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 35
Канада 5081 34
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 33
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 30
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 29
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 28
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 27
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1147
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 818
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 298
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 279
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 235
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 205
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 203
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 181
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 174
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 169
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 151
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 144
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 144
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 143
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 141
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 129
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 115
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 109
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 107
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 107
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 106
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 95
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 90
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 88
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 87
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 78
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 75
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 72
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 71
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 70
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 63
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 63
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 60
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 60
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 59
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 57
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 56
Энергетика - Energy - Energetically 5855 55
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 55
CNews RND - R&D.CNews 2274 124
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 80
CNews - ZOOM.CNews 1866 72
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 25
РИА Новости 1033 24
Ведомости 1466 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 23
Казахстан Сегодня 310 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 19
Space Daily 528 13
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 13
GSM Arena 78 12
GizmoChina 171 12
Известия ИД 770 9
Wikipedia - Википедия 650 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
РОИ - Российская общественная инициатива 85 6
The Verge - Издание 619 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
CNews TV 747 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
GizChina - Издание 84 4
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 4
New Scientist 1448 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 4
Phys.org 972 4
CNews Журнал 167 4
Bloomberg 1627 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Liliputing 76 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Российская газета 290 3
Pocket-Lint 71 3
Times 661 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 96
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
Gartner - Гартнер 3658 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Counterpoint Research 110 4
SmartMarketing 74 4
Mobile Research Group 87 4
ABI Research 236 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Berg Insight 19 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Frost & Sullivan 207 2
Автостат 55 2
Harbor Research 3 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Рустелеком ТК 305 1
IoT Analytics 5 1
Директ Инфо 9 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Strategy Analytics 285 1
Allied Market Research 22 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Consumer Reports 40 1
R2G - Research2Guidance 6 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Juniper Research 131 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 44
РАН - Российская академия наук 2122 26
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 16
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 14
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 12
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 11
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 6
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 5
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 3
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 60
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 32
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 26
Навитех-Экспо 32 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 20
Связь-Экспокомм 276 15
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 15
День молодёжи - 27 июня 1087 13
Неогеография XXI - форум 65 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
Высокие технологии XXI века 78 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
CNews AWARDS - награда 571 7
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 7
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 6
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 6
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 5
Армия - Международный военно-технический форум 68 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 4
GeoВласть 45 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
CeBIT 614 3
Red Dot Design Award 57 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 3
МТС - Телеком Идея 51 3
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
CSTB Telecom & Media 83 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
Единый день голосования 143 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще