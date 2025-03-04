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ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС»

ГТЛК перешла на дистанционный цифровой формат мониторинга своих активов в сегментах водного и городского пассажирского транспорта.

ГТЛК контролирует активы на всех этапах жизненного цикла – от закупочной компании комплектующих и непосредственно производства транспортной техники до ее эксплуатации, ремонтов и выбытия.

С помощью решений поставщиков услуг «Ситроникс» и АО «ГЛОНАСС» ежедневно отслеживается подключенный транспорт, принадлежащий компании.

Мониторинг активов в режиме, приближенном к реальному времени, позволяет контролировать соблюдение правил эксплуатации, вовремя реагировать на простои техники. Это также гораздо более удобный и экономически эффективный способ, чем проведение регулярных выездных инспекций транспорта.

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Безопасность

Контроль за водным флотом ГТЛК осуществляется посредством сервиса SiAIS, разработанного Sitronics Group. Спутниковая автоматическая идентификационная система позволяет осуществлять непрерывный мониторинг вне зоны действия береговых станций АИС в мировом океане и на внутренних водных путях. Теперь вся информация о судах компании визуализируется на корпоративном дашборде ГТЛК. Среди ключевых параметров – статус (пришвартовано или на ходу), порт отправления и пункт назначения, предполагаемая дата прибытия, преодоленное расстояние за месяц и средняя скорость.

Контроль за парком городского пассажирского транспорта ГТЛК ведется на основе данных из информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сотрудники профильных подразделений ГТЛК анализируют данные на корпоративном дашборде, где отображаются геозоны, работоспособность и количество дней простоя каждого автобуса и троллейбуса, подключенного к системе.

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