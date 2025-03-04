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Ситроникс КТ АИС Автоматическая идентификационная система


04.03.2025 ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС» 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
03.05.2023 Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1314 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 66 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 95 1
Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 41 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
ИКС 321 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
Газпром ПАО 1346 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
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