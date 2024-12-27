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Оконечное оборудование линии связи DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment Оконечное оборудование данных Терминальное оборудование DTE, Data Terminal Equipment



27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

 1
29.08.2024 Когда важен голос, а не голосовые: что происходит на рынке IP-телефонии 1
05.08.2024 «Синтерра Медиа» обеспечила передачу сигналов синхронизации по протоколу PTPv.2 1
21.06.2024 X-Com масштабировала сетевую инфраструктуру старейшего вуза России 1
22.05.2024 «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco 1
03.04.2024 «Ростелеком» инвестировал в «цифровое счастье» клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год 1
04.09.2023 «Скай технолоджис» объявил о стратегическом партнерстве с производителем Newland Payment Technology 1
29.05.2023 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

 1
08.07.2021 «Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
10.11.2020 Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 1
17.06.2020 Cisco упростила управление информационной безопасностью 1
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
03.03.2020 Cisco представила облачную платформу SecureX 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
21.10.2019 Концерн «Автоматика» и Ростелеком роботизируют МФЦ 1
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 1
25.09.2019 «АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
17.10.2018 2Test поставил промышленные коммутаторы для построения АСУ в тоннелях 1
05.09.2018 В правительстве Пензенской области внедрена ВКС на базе Cisco Meeting Server 1
25.07.2018 Cisco представила в России решение SD-WAN на базе интенционно-ориентированных сетей 1
25.06.2018 Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов 1
28.02.2017 Ничто не помешает росту облачных ВКС 1
25.11.2016 2test представил защищенные мобильные базовые станции 4G LTE 1
05.07.2016 Новый сервис «Гарс Телеком» по авторизации пользователей Wi-Fi дополнен аналитическими и маркетинговыми инструментами 1
20.06.2016 Nokia представила новую платформу IMPACT для быстрой и безопасной доставки IoT-сервисов 1
16.06.2016 «Мегафон» продемонстрировал скорость мобильного интернета более 1 Гбит/с 1
07.06.2016 Yealink и TrueConf заключили партнёрство и заявили о совместимости решений 1
21.04.2016 МГТС изучит сервисы глазами клиентов 1
23.03.2016 Минкомсвязи собралось штрафовать кафе и школы на сотни тысяч за «анонимный Wi-Fi» 1
22.12.2015 Российские компании предпочитают использовать в переговорных комнатах недорогое оборудование для видеосвязи 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 1
02.12.2015 Штрафы за анонимный Wi-Fi: Минэк защищает бизнес от закона Минкомсвязи 1
14.08.2015 Елена Степанович - Комбайновый завод "Ростсельмаш" намерен сэкономить i4,5 млн за год 1

Публикаций - 135, упоминаний - 136

Оконечное оборудование линии связи и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5114 24
Ростелеком 9701 15
Huawei 3933 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 8
Microsoft Corporation 24625 7
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 7
Cisco Systems - Tandberg 162 7
Haier Group 165 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 6
LifeSize 51 6
МегаФон 8805 5
Intel Corporation 12197 5
TrueConf - ТруКонф 397 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 5
Google LLC 11775 5
Siemens AG - Siemens Group 2589 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 5
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 4
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 36 4
ITG Group - INPAS - ИНПАС 126 4
Huawei Technologies 399 4
Cisco Talos 42 4
Broadcom - VMware 2359 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Крок - Croc 1777 3
Yealink Network Technology 66 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Zelax - Зелакс 90 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 3
Radvision 20 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Почта России ПАО 2112 2
Газпром ПАО 1342 2
Visa International 1949 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Альфа-Банк 1769 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
UDR Inc 9 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Транснефть 299 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Ярославов Вал 1 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Санаторий Русь ФГУП 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Газпром нефть 618 1
Евросеть 1404 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
Администрация Краснодарского края 61 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 60
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 12
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 11
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 10
Linux OS 9937 7
Google Android 13994 7
Microsoft Windows 15657 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 4
Cisco SecureX 10 4
Microsoft Skype 2067 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 3
Microsoft Outlook 1390 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
Cisco Umbrella 11 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
Cisco Codian 26 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 32 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 2
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 13 2
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Apple iOS 7809 2
ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 9 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 2
Microsoft Azure 1408 2
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Cisco Security 15 2
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 2
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 4
Одинцов Дмитрий 113 3
Готальский Михаил 95 3
Евтушенко Олег 143 2
Кириенко Владимир 139 2
Свириденко Андрей 97 2
Никифоров Михаил 17 2
Иодковский Станислав 81 2
Капцов Сергей 12 2
Анищук Наталья 30 2
Рогов Михаил 14 2
Ханенков Сергей 9 2
Кузьмич Андрей 8 1
Кабанов Владимир 178 1
Малис Александр 157 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Соловьев Владимир 106 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Горбунов Алексей 29 1
Якимюк Оксана 6 1
Салов Антон 38 1
Слизень Виталий 242 1
Ивенев Николай 13 1
Смирнов Максим 44 1
Новиков Сергей 45 1
Чуприян Александр 9 1
Дубинин Александр 19 1
Костин Алексей 3 1
Коваленко Андрей 7 1
Герасимов Андрей 25 1
Сергеев Михаил 108 1
Никитин Олег 32 1
Ильягуева Ольга 5 1
Месропов Юрий 5 1
Хомяк Юрий 38 1
Калайда Игорь 12 1
Тюрина Мария 54 1
Борилин Вячеслав 19 1
Адам Безиев 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 13
Европа 21767 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 9
Казахстан - Республика 5525 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Европа Восточная 3075 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 5
Финляндия - Финляндская Республика 3604 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 4
Таджикистан - Республика 859 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Украина 7608 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 3
Европа Западная 1481 3
Португалия - Португальская Республика 918 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Канада 4881 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 21
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 14
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
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New Scientist 1448 1
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IDC - International Data Corporation 4910 4
Wainhouse Research 40 4
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
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Juniper Research 522 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Frost & Sullivan 203 1
IHS Infonetics Research 102 1
Forrester Research 821 1
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In-Stat 115 1
Vanson Bourne 48 1
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 14 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
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Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
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ИнфоКом 102 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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