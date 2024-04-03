«Ростелеком» инвестировал в «цифровое счастье» клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год

В 2023 г. «Ростелеком» увеличил охват оптическими сетями передачи данных до более чем 41 млн домохозяйств, а также провел модернизацию ранее построенных сетей. Всего «Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд руб. за прошлый год, повысив качество широкополосного доступа в интернет (ШПД) для сотен тысяч семей по всей стране. Достигнутые показатели стали рекордными за все время работы компании.

За год в городах и других населенных пунктах 65 регионов построено 3 тыс. км волоконно-оптических линий связи для организации технической возможности подключения интернета в 1,3 млн домохозяйств, что обеспечило приток новых клиентов. Построенные сети обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 Гб/с и выше, они охватывают как новостройки, так и вторичное жилье, и частные дома.

Обеспечение надежности и качества сервисов требуют постоянного развития и модернизации инфраструктуры на уровнях сети выше последней мили. Важнейшие направления модернизации сетей в интересах ранее подключенных частных клиентов: в течение года установлено дополнительное оборудование для расширения пропускной способности сети на 64 магистральных маршрутизаторах широкополосного доступа (BRAS), что повысило качество домашнего интернета для 840 тыс. семей; в 2023 г. заменены 11 тыс. домовых интернет-коммутаторов — улучшение пользовательского опыта ощутили 300 тыс. семей.

Продолжается реализация программы по замене устаревшего оконечного оборудования — Wi-Fi-роутеров, ТВ-приставок, которые используются в квартирах абонентов. За три года установка новых высокоскоростных устройств улучшила качество услуг у более чем 260 тыс. семей.

В результате усилий «Ростелекома» по расширению и модернизации сетей ШПД повысились скорость и надежность соединения, загрузка видео и другого тяжелого контента, устранены риски перегрузки оборудования в часы наибольшей активности пользователей. Рост качественных показателей коснулся не только услуги доступа в интернет, но также дополнительных цифровых сервисов «Ростелекома», которые используют эту инфраструктуру — онлайн-кинотеатра Wink, домашнего облачного видеонаблюдения, «Умного дома», «Ключа» и других.

В компании реализована система мониторинга качества услуг с помощью искусственного интеллекта. Она диагностирует и решает проблемы сервисов еще до того, как это почувствуют сами пользователи. В результате снижается количество обращений в техническую поддержку.

«“Ростелеком” планомерно инвестирует в развитие и модернизацию сетей связи. 2023 г. — беспрецедентный по масштабам финансовых вложений и объемам работ. В 2024 г. работы по строительству и увеличению доступности сети будут продолжены. Последовательная реализация работ по масштабированию и модернизации сети позволяет шаг за шагом развивать инфраструктуру. Это гарантирует максимальный уровень надежности сети для предоставления услуг на высоких скоростях», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре Алексей Сапунов.