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Сапунов Алексей



13.02.2025 «РТК-Сервис» поддерживает работоспособность Juniper на сети «Ростелекома» 1
24.10.2024 В России почти избавились от серых SIM-карт, но число мошеннических звонков стабильно высоко 1
01.07.2024 «РТК-Сервис» расширил каналы связи «Ростелекома» в 36 регионах России 1
03.04.2024 «Ростелеком» инвестировал в «цифровое счастье» клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год 1
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 1
04.03.2024 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани 1
01.03.2022 Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме» 1
05.10.2021 «Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра» 1
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 1
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 1
19.02.2020 «Ростелеком» и «РТК — Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных 1
17.01.2020 «Ростелеком» обновил защиту клиентов от DDoS-атак 1
16.01.2020 «Ростелеком» обновил ПАК «Периметр» в инфраструктуре защиты клиентов от DDoS-атак 1
26.06.2019 «Ростелеком» отразил кибератаки во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 1
14.11.2018 «Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности 1
08.11.2018 «Ростелеком» отразил DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.ru 1
09.10.2018 Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию до 2022 года 1
20.08.2018 «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net 1
04.09.2017 «Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети 1
07.06.2017 Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ 1
01.06.2017 Роман Шульгинов назначен вице-президентом по сервисной платформе «Ростелекома» 1
17.05.2017 Совет директоров «Ростелекома» утвердил новый состав правления 1
03.10.2016 «Ростелеком» назначил старшего вице-президента по технической инфраструктуре 3
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
21.07.2016 «Ростелеком» приступил к завершающему этапу подводных работ на участке «Сахалин-Камчатка» 1
09.06.2016 Правительство Республика Саха (Якутия) и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения 1
16.05.2016 «Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы 1
23.12.2015 «Ростелеком» дал старт устранению цифрового неравенства в ЕАО 1
24.11.2015 «Ростелеком» увеличил долю подключений, выполняемых в контрольные сроки, на Дальнем Востоке 1
21.08.2015 Александр Смирнов назначен техническим директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» 1
29.05.2015 ТТК и «Ростелеком» заключили соглашение о взаимном резервировании каналов связи в Якутии 1
23.04.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу 1
12.02.2015 «Ростелеком» охватил оптическими сетями доступа более 25 млн домохозяйств 1
22.08.2012 «Инфосистемы Джет» внедрили DPI-платформу для управления трафиком в «ВымпелКоме» 1
16.05.2012 «Вымпелком» меняет Cisco на Juniper 2
21.03.2012 «Билайн» увеличил емкость магистральной сети втрое 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Сапунов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9737 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 130 4
Huawei 3946 4
ИКС 321 2
МегаФон 8916 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
БайтЭрг 58 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Arbor Networks 57 1
Ростелеком - РТК СТ - РТК Сетевые технологии 4 1
NoviFlow 4 1
Дагомыс Телеком - Dtel.ru 2 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Т8 НТЦ 84 1
Netcracker Technology 25 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Cisco Systems 5120 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Вестелком - РТК-сервис 10 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Информзащита 762 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ак Барс Банк 272 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Unsplash 814 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 25
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 6
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 721 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6416 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 530 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2911 1
Экватор - Equator 202 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 306 1
Национальный проект 308 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 1
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1272 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 681 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 1
Аренда 2433 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1740 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 151 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1884 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Juniper Research 525 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 848 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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