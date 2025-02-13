Сапунов Алексей
Сапунов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 316 3
|Калугин Сергей 168 3
|Жуков Роман 17 2
|Проскура Дмитрий 31 2
|Путин Владимир 3186 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Эйгес Павел 97 1
|Малков Павел 51 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Мантуров Денис 106 1
|Малыш Алексей 4 1
|Каминский Максим 12 1
|Сахарчук Дмитрий 4 1
|Мелешко Сергей 1 1
|Папин Максим 10 1
|Заренин Андрей 47 1
|Иванов Сергей 388 1
|Иванов Антон 75 1
|Лямин Александр 74 1
|Власов Сергей 98 1
|Шульгинов Роман 15 1
|Смирнов Александр 75 1
|Шпак Василий 224 1
|Котов Виталий 41 1
|Борисов Александр 36 1
|Борисов Егор 11 1
|Анохин Сергей 64 1
|Мельхорн Кай-Уве 24 1
|Абрамков Александр 39 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Трещиков Владимир 15 1
|Фоминская Елена 6 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Рысакова Галина 11 1
|Сабитова Любовь 2 1
|Ратушный Александр 3 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Крючкова Наталия 18 1
|Краснов Игорь 19 1
|Гонцов Павел 4 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
|Juniper Research 525 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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