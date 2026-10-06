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Россия ДФО Бурятия Республика Кяхтинский район Кяхта

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта

СОБЫТИЯ


06.10.2026 «Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT 1
18.08.2025 Почти в два раза выросли скорости интернета после модернизации в Бурятии 1
02.11.2024 МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии 1
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT 1
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 1
12.12.2023 «Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи 1
17.10.2023 МТС запустила сеть LTE для жителей еще 50 сел Бурятии 1
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 1
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения 1
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 1
02.02.2015 «ЛанКей» модернизировал АТС и системы связи в «БайкалБанке» 1
11.11.2013 МТС обеспечила сотовой связью северные удаленные территории Бурятии 1
17.09.2013 «Ростелеком» переведет на «оптику» Министерство социальной защиты населения Бурятии 1
19.10.2009 «Синтерра» и Gemnet организуют трансграничный переход между Россией и Монголией 1
23.07.2007 В «Улан-Удэнской сотовой сети» назначен новый директор 1
16.11.2004 МТС открыли филиал в Бурятии 1
24.03.2004 Улан-Удэнская сотовая сеть вышла в населенные пункты Бурятии 1
25.04.2003 "Сибирьтелеком" монтирует эфирные радиопередатчики в Бурятии 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11046 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3386 1
МегаФон 10942 1
Huawei 4719 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Раском - Rascom 51 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
БайкалБанк 5 1
Альфа-Банк 1992 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6693 3
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13892 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1450 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23200 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5025 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18283 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11639 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 926 6
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 35 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29902 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26888 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9855 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26387 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10363 2
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