Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома»

Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в проекте Tea-Next, предполагающим строительство магистральной ВОЛС между Европой и Азией через всю территорию России. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд руб., ранее инвестором проекта должен был стать фонд Veb Ventures.

Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в магистральном проекта

«Ростелеком» и Альфа-банк договорились о партнерстве в проекте строительства Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Tea Next. Об этом говорится в сообщениях «Ростелекома» и «Альфа-банка».

Для чего нужен Tea Next

Первоначально проект Tea Next был задуман «Ростелекомом» в 2020 г. Для этого была создана проектная компания «Атлас». Проект предполагает прокладку российского сегмента ВОЛС общей протяженностью 11 тыс. км., который соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам России.

Фото: Альфа-банк Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в постройке магистральной ВОЛС между Европой и Азией через всю территорию России

Также предполагается выход на границы России - Монголия и Россия - Китай и береговую станцию подводных линий связи в городе Находка Приморского края. В перспективе Tea Next будет иметь продления до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.

Выход ВЭБ.РФ из проекта

В 2021 г. к проекту присоединился фонд VEB Ventures (подразделение госкорпорации ВЭБ.РФ), получив 49,99% в «Атлас». Стороны на паритетных основах собирались инвестировать в проект 6 млрд руб.

Однако летом в 2023 г. VEB Ventures вышел из проекта. Доля фонда в «Атласе» перешла к «Вестелкому», «дочке» «Ростелекома» (стала владельцем 99,98%). Источники на рынке полагают, что это связано с введением санкций против ВЭБ.РФ, после чего венчурный бизнес даже на азиатских рынках стал невозможным.

Теперь Альфа-банк стал владельцем 49,99% «Атлас». По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского (цитата по агентству «Интерфакс»), финансовые условия участия Альфа-банка в проекте такие же, как были раньше у Veb Ventures. Еще 0,02% в «Атлас» принадлежат гендиректору компании Александру Ратушному.

Как реализуется Tea Next

Проект Tea Next планируется реализовать в несколько этапов. Первая и вторая очереди первого этапа общей протяженностью 1,4 тыс. км., соединяющие Москву и Санкт-Петербург, а также продление до границы с Латвией, будут запущены в I квартале 2024 г. В том же в конце 2022 г. было завершено строительство первого участка ВОЛС протяженностью 560 км., соединяющего город Идрица в Псковской области и с городом Торжок в Тверской области.

Затем до конца 2025 г. планируется завершить первый этап целиком, достроив продление до Монголии и Китая, а в 2026 г. обеспечить готовность всей наземной части линии связи по территории России. В рамках третьего этапа будет обеспечена инфраструктура для международных продлений линий связи, входящих в третий этап реализации проекта.

При строительстве ВОЛС впервые в России были использованы оптические волокна категории G.654, которые обеспечивают возможность организации каналов связи со скоростью передачи данных до 400 Гб/с с общей пропускной способностью до 16 Тбит/с на пару волокон.

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Также при строительстве ВОЛС используются новые оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использованию всех перспективых технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва – Владивосток не превысит 100 мс, Москва – Кяхта – не более 60 мс.

Клиенты «Атлас» получат в долгосрочное пользование (до 20-25 лет) инфраструктуру первого уровня – темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM–оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС.

Мнение аналитика

По проекту Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., разработанному Минцифры, в период 2010-2020 гг. объем экспортной выручки российских телекоммуникационных операторов от реализации транзитного потенциала превысил $7000 млн. А к 2022 г. объем передаваемого трафика между Европой и странами Азиатско-Тихооокеанского региона (АТР) превысил 80 Тбит/с, из которого через территории России проходило 7 Тбит/с (около 9%). К 203 г. ожидается рост передаваемого по этому маршруту трафика до 600 Тбит/с, что создает дополнительные возможности для российских операторов.

Однако гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин полагает, что экономические перспективы проекта Tea Next и раньше вызывали вопросы, а после введения санкций против России, проблем с платежами и оборудования необходимость проекта становится совсем не очевидна.