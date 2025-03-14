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Ратушный Александр


14.03.2025 «Белтелеком» продлит магистральную линию связи нового поколения TEA NEXT за пределы России 1
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT 1
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 1
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ратушный Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9791 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Раском - Rascom 48 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Альфа-Банк 1782 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 862 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10844 3
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 33 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4697 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2938 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 24 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
Осеевский Михаил 317 2
Ивашкин Алексей 1 1
Брюквин Юрий 299 1
Сапунов Алексей 37 1
Крючкова Наталия 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1586 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 725 3
Россия - СЗФО - Псковская область 638 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 3
Азия - Азиатский регион 5572 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 626 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 21 2
Европа 21836 2
Египет - Арабская Республика 1010 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 16 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 372 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1185 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5466 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16469 1
Аренда 2448 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3512 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2143 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 1
Рустелеком ТК 304 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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