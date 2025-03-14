Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ратушный Александр
Ратушный Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9791 3
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
|Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
|Раском - Rascom 48 1
|Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 1
|ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
|Альфа-Банк 1782 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
|Осеевский Михаил 317 2
|Ивашкин Алексей 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Сапунов Алексей 37 1
|Крючкова Наталия 18 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.