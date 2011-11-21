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Индийский океан

Индийский океан

СОБЫТИЯ


21.11.2011 В Индийском океане найдены большие фрагменты Гондваны

В прошлом месяце, обследуя дно Индийского океана, австралийские геофизики обнаружили там два затонувших фрагмента, когда-то отколовшихся от суперконтинента Гондваны. Эти два реликтовых "острова" находятся в международных вод
08.10.2009 ЮНЕСКО проведет испытание новой системы предупреждения о цунами

14 октября представители восемнадцати стран, расположенных в акватории Индийского океана, примут участие в учениях по реагированию на цунами. В рамках имитации стих
18.02.2009 В Индийском океане произошли землетрясения

Как сообщает Геофизическая служба РАН, 18 февраля 2009 года в 3:09 и 6:08 по московскому времени в Индийском океане произошли землетрясения силой 6-6,5 и 6,5-7 баллов по шкале Рихтера. Координаты эпицентров землетрясений: 53 градуса южной широты и 21 градус восточной долготы. Это район подво
26.12.2008 Российские боевые корабли сосредотачиваются в Индийском океане для учений "Индра-2009"

ля последующего участия в учениях «Индра-2009» совместно с военно-морскими силами Индии в акватории Индийского океана. Сейчас «Петр Великий», выполнив задачи в Карибском море, вышел в Атлантиче
05.08.2008 Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ

Военно-воздушные силы России (ВВС РФ) прорабатывают вопрос о полетах стратегических ракетоносцев в зону Индийского океана, сообщил сегодня журналистам главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин, пишет РБК. "В настоящее время по уровню исправности авиатехники, натренированности и п
27.12.2007 Разработана система раннего оповещения при цунами в Индийском океане

Как сообщает центр информации ООН, сведения о возможном подводном землетрясении в Индийском океане теперь будут передаваться каждую минуту - вместо нынешних пятнадцати. Это произойдёт благодаря тому, что компания мобильной спутниковой связи «Инмарсат» предоставит широкополос
16.07.2007 В Индийском океане пойман экземпляр латимерии

Экземпляр древней кистеперой рыбы латимерии (Latimeria chalumnae) пойман в западной части Индийского океана возле Занзибара. Рыбу поймали местные рыбаки. Латимерия обитала в океане более 370 млн лет назад, и ранее считалась вымершей еще 70 млн лет назад. Однако в 1938 г. экземпляр э
27.02.2007 Иран и Индонезия готовятся блокировать Индийский океан?

ого проливов одновременно в случае нападения на одну из стран. Если эта вполне выполнимая с учетом географического положения обеих стран задача будет выполнена, окажется фактически блокированным весь Индийский океан. Это, в свою очередь, негативно скажется на мировой торговле и на долгосрочных целях США. Как сообщает "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на Tehran Times, в ходе состоявших

Публикаций - 162, упоминаний - 174

Индийский океан и организации, системы, технологии, персоны:

9594 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
Nitro Games 25 8
Ростелеком 10948 8
NTT Com - NTT Communications 91 8
Paradox Interactive 136 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 7
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 6
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 5
APNIC - Asia Pacific Network Information Centre 7 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 4
China Netcom Group Corporation Limited 64 3
Tyco International 85 3
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 3
МегаФон 10742 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Globalstar - Глобалстар 192 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 3
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 3
LACNIC - Latin America and Caribbean Network Information Centre 4 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 3
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 2
China Mobile Tietong - China Tietong Telecommunications Corporation 6 2
Mauritius Telecom - Cellplus Mobile Communications - Telecom Plus - Teleforce - Call Services - MT Properties 2 2
Cisco Systems 5372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Vodafone Group 1412 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
Deutsche Telekom 954 2
PayPal 671 2
Yahoo! 3726 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Lockheed Martin 777 3
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Boeing 1031 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Техносервис 8 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Malaysia Airlines - Малайские Авиалинии 6 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
ОСК - СЦСС - Северный центр судостроения и судоремонта - Звёздочка - Центр судоремонта - СРЗ-35 - 35 судоремонтный завод 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 27
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 15
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Освещение - яркость источника света 742 4
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 154 4
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 34 4
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 5
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Космодром Байконур 1072 4
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 4
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
NASA Spaceguard Survey 2 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 2
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 22 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
MediaTek Imagiq - Image Signal Processor, ISP 9 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 2
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
Farhquar Robert - Фаркуар Роберт 4 4
Ратушный Александр 6 3
Нестеренко Надежда 2 2
Крылов Фотий 2 2
Титов Василий 3 2
Lopes Joseph - Лопес Джозеф 2 2
Bloomfield Mike - Блумфилд Майк 2 2
Gross Richard - Гросс Ричард 2 2
Durda Daniel - Дурда Дэниел 2 2
Taira Asahiko - Таира Асахико 2 2
Schweickart Rusty - Швайцкарт Расти 2 2
Осеевский Михаил 350 2
Титов Борис 64 2
Крючкова Наталия 20 2
Фрадков Михаил 161 2
Смирнов Игорь 20 2
Липатов Сергей 34 2
Захаркина Ольга 24 2
Гастен Дмитрий 2 1
Кельшев Игорь 5 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Twomey Paul - Туми Пол 26 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Набок Андрей 1 1
Закурдаев Сергей 3 1
Подоплекин Юрий 1 1
Саидов Аскер 8 1
Molchan Ted - Молчан Тэд 4 1
Маханбетажиев Батыр 5 1
Лукин Николай 1 1
Шалахметова Асель 2 1
Кононенко Андрей 12 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Chapron Bertrand - Шапрон Бертран 1 1
Marean Curtis - Мэрин Куртис 1 1
Петелина Ирина 4 1
Гусь Владимир 3 1
Petraglia Michael - Петралья Майкл - Petraglia Mike - Петраглия Майк 2 1
Carter Larry - Картер Ларри 5 1
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
Европа 24964 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 49
Азия - Азиатский регион 5920 47
Земля - планета Солнечной системы 10865 46
Африка - Африканский регион 3641 33
Индия - Bharat 5870 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 22
Япония 13807 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 17
Индонезия - Республика 1058 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Ближний Восток 3154 11
Мировой океан - World Ocean 528 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Солнечная система - Solar system 2569 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Канада 5082 9
Япония - Токио 1020 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 9
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Египет - Арабская Республика 1100 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 7
Монголия 382 7
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Нидерланды 3746 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Япония - Хоккайдо 33 6
Средиземное море - Средиземноморье 204 5
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Аренда 2687 6
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 5
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
New Scientist 1448 6
Nature 832 5
Phys.org 972 4
Spacemart 20 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Вести 24 - Российский информационный канал 47 3
Times 661 2
NYT - The New York Times 1100 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Известия ИД 770 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
TerraDaily 141 2
Flight Global 79 2
LiveScience 154 2
Geophysical Research Letters 31 1
Военно-промышленный курьер 88 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
AP - Associated Press 2007 1
Science Advances 35 1
Nextgov 26 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Newsbytes News Network 379 1
Washington Profile 142 1
Liberty Media 71 1
NEWSru.com 229 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
University of Potsdam - Universität Potsdam - Потсдамский университет 4 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
Scripps Institution of Oceanography - Институт океанографии имени Скриппса - Скриппсовский институт океанографии 14 2
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
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