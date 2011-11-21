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Индийский океан
СОБЫТИЯ
|21.11.2011
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В Индийском океане найдены большие фрагменты Гондваны
В прошлом месяце, обследуя дно Индийского океана, австралийские геофизики обнаружили там два затонувших фрагмента, когда-то отколовшихся от суперконтинента Гондваны. Эти два реликтовых "острова" находятся в международных вод
|08.10.2009
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ЮНЕСКО проведет испытание новой системы предупреждения о цунами
14 октября представители восемнадцати стран, расположенных в акватории Индийского океана, примут участие в учениях по реагированию на цунами. В рамках имитации стих
|18.02.2009
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В Индийском океане произошли землетрясения
Как сообщает Геофизическая служба РАН, 18 февраля 2009 года в 3:09 и 6:08 по московскому времени в Индийском океане произошли землетрясения силой 6-6,5 и 6,5-7 баллов по шкале Рихтера. Координаты эпицентров землетрясений: 53 градуса южной широты и 21 градус восточной долготы. Это район подво
|26.12.2008
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Российские боевые корабли сосредотачиваются в Индийском океане для учений "Индра-2009"
ля последующего участия в учениях «Индра-2009» совместно с военно-морскими силами Индии в акватории Индийского океана. Сейчас «Петр Великий», выполнив задачи в Карибском море, вышел в Атлантиче
|05.08.2008
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Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ
Военно-воздушные силы России (ВВС РФ) прорабатывают вопрос о полетах стратегических ракетоносцев в зону Индийского океана, сообщил сегодня журналистам главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин, пишет РБК. "В настоящее время по уровню исправности авиатехники, натренированности и п
|27.12.2007
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Разработана система раннего оповещения при цунами в Индийском океане
Как сообщает центр информации ООН, сведения о возможном подводном землетрясении в Индийском океане теперь будут передаваться каждую минуту - вместо нынешних пятнадцати. Это произойдёт благодаря тому, что компания мобильной спутниковой связи «Инмарсат» предоставит широкополос
|16.07.2007
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В Индийском океане пойман экземпляр латимерии
Экземпляр древней кистеперой рыбы латимерии (Latimeria chalumnae) пойман в западной части Индийского океана возле Занзибара. Рыбу поймали местные рыбаки. Латимерия обитала в океане более 370 млн лет назад, и ранее считалась вымершей еще 70 млн лет назад. Однако в 1938 г. экземпляр э
|27.02.2007
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Иран и Индонезия готовятся блокировать Индийский океан?
ого проливов одновременно в случае нападения на одну из стран. Если эта вполне выполнимая с учетом географического положения обеих стран задача будет выполнена, окажется фактически блокированным весь Индийский океан. Это, в свою очередь, негативно скажется на мировой торговле и на долгосрочных целях США. Как сообщает "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на Tehran Times, в ходе состоявших
Индийский океан и организации, системы, технологии, персоны:
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