Индийский океан

В Индийском океане найдены большие фрагменты Гондваны В прошлом месяце, обследуя дно Индийского океана, австралийские геофизики обнаружили там два затонувших фрагмента, когда-то отколовшихся от суперконтинента Гондваны. Эти два реликтовых "острова" находятся в международных вод

ЮНЕСКО проведет испытание новой системы предупреждения о цунами 14 октября представители восемнадцати стран, расположенных в акватории Индийского океана, примут участие в учениях по реагированию на цунами. В рамках имитации стих

В Индийском океане произошли землетрясения Как сообщает Геофизическая служба РАН, 18 февраля 2009 года в 3:09 и 6:08 по московскому времени в Индийском океане произошли землетрясения силой 6-6,5 и 6,5-7 баллов по шкале Рихтера. Координаты эпицентров землетрясений: 53 градуса южной широты и 21 градус восточной долготы. Это район подво

Российские боевые корабли сосредотачиваются в Индийском океане для учений "Индра-2009" ля последующего участия в учениях «Индра-2009» совместно с военно-морскими силами Индии в акватории Индийского океана. Сейчас «Петр Великий», выполнив задачи в Карибском море, вышел в Атлантиче

Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ Военно-воздушные силы России (ВВС РФ) прорабатывают вопрос о полетах стратегических ракетоносцев в зону Индийского океана, сообщил сегодня журналистам главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин, пишет РБК. "В настоящее время по уровню исправности авиатехники, натренированности и п

Разработана система раннего оповещения при цунами в Индийском океане Как сообщает центр информации ООН, сведения о возможном подводном землетрясении в Индийском океане теперь будут передаваться каждую минуту - вместо нынешних пятнадцати. Это произойдёт благодаря тому, что компания мобильной спутниковой связи «Инмарсат» предоставит широкополос

В Индийском океане пойман экземпляр латимерии Экземпляр древней кистеперой рыбы латимерии (Latimeria chalumnae) пойман в западной части Индийского океана возле Занзибара. Рыбу поймали местные рыбаки. Латимерия обитала в океане более 370 млн лет назад, и ранее считалась вымершей еще 70 млн лет назад. Однако в 1938 г. экземпляр э