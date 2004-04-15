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Winnick Gary Винник Гэри

СОБЫТИЯ


15.04.2004 Скандал в отношении Global Crossing подошел к концу 2
13.06.2002 Председатель совета директоров Global Crossing пожертвует $100 млн. на спасение компании 2
15.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Сквозь дым, огонь и медные кабели (ч.2) 2
04.03.2002 Сотрудники Global Crossing незаконно продали акции на $482 млн. 2
17.12.2001 Global Crossing потеряла треть стоимости своих акций из-за слухов о банкротстве 2

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Winnick Gary и организации, системы, технологии, персоны:

Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 5
Verizon - WorldCom 501 3
Deutsche Telekom 954 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
AT&T South - BellSouth 234 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 2
Nodex - Нодэкс 11 1
Oi - Brasil Telecom - Brasil Telecom Participacoes - Tele Centro Sul 20 1
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 1
TE Connectivity - Tyco Electronics - AMP Incorporated - Tyco Electronics Subsea Communications - TyCom - Tyco Telecommunications - Tyco Undersea Systems - Tyco Submarine Systems 30 1
Cisco Systems 5372 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1412 1
AT&T Inc 1726 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Ciena 221 1
Comcast 231 1
NTT Com - NTT Communications 91 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Infinera 40 1
Earthlink 156 1
Orange Wanadoo 74 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 1
Tyco International 85 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - RiverStone Networks 26 1
Covad Communications Group 43 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Демократическая политическая партия США 122 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 1
Optical Access 72 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Bush George - Буш Джордж 336 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Carter Larry - Картер Ларри 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
США - Нью-Джерси 307 1
Япония - Токио 1020 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Индийский океан 162 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Джибути 18 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Аренда 2687 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Newsbytes News Network 379 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Total Telecom 613 1
Dow Jones Business News 88 1
Liberty Media 71 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Moody's Investors Service 136 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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