Orange Wanadoo

Wanadoo предлагает дешевые IP-звонки Европейский оператор ISP Wanadoo запустил сервис недорогой интернет-телефонии. Сервис называется Wanadoo Wireless and Talk. За £4 в месяц пользователи могут звонить в любой пункт на территории Великобритании без

France Telecom намерен приобрести Wanadoo Французская телекоммуникационная компания France Telecom сообщила о намерении приобрести полный пакет акций крупнейшего во Франции интернет-провайдера Wanadoo, являющегося дочерней компанией France Telecom. France Telecom готова приобрести не принадлежащие ей 29,4% акций Wanadoo за наличный расчет и ценные бумаги своей компании (7 акци

Чистая прибыль Wanadoo выросла за год в 5 раз Чистая прибыль французской компании Wanadoo увеличилась в 2003 году до €159 млн. с €30 млн. в 2002 году, сообщила компания сегодня. Второй по величине в Европе провайдер интернет-услуг добился успеха благодаря росту числа абонент

Выручка Wanadoo выросла на 26% Выручка французского интернет-провайдера Wanadoo в 2003 году выросла на 26% против 2002 года до €2,617 млрд. благодаря большему количеству абонентов и возросшей доли скоростного доступа в интернет. Объем продаж второй по величине комп

Wanadoo вернулся к прибыльности в первом полугодии Второй по величине в Европе интернет-провайдер Wanadoo вернулся к прибыльности в первом полугодии 2003 года, сообщила французская компания сегодня. Прибыль от основной деятельности Wanadoo в первой половине года составила € 60 млн.,

Еврокомиссия оштрафовала Wanadoo на $11,6 млн. за демпинг Французский интернет-провайдер Wanadoo, подразделение France Telecom, был оштрафован Еврокомиссией на $11,6 млн. за агрессивную ценовую политику. Регулятивный орган счел, что демпинговая политика провайдера на рынке широкопо

Прибыль Wanadoo выросла на 33% Интернет-провайдер Wanadoo, являющийся подразделением France Telecom, сообщил вчера, что годовая прибыль компании выросла на 33%. Если по итогам 2001 года компания заработала €1,56 млрд., то в прошлом году - €2,0

Wanadoo объявила о финансовых результатах за первое полугодие 2002 г. Компания Wanadoo, подразделение France Telecom по предоставлению услуг доступа в интернет, объявила о результатах финансовой деятельности в первом полугодии. Впервые с момента первоначального выпуска ак

Wanadoo надеется стать прибыльной по итогам текущего года Французский интернет сервис-провайдер Wanadoo сократил уровень убытков (показатель EBITDA) в 2001 г. и подтвердил в среду свой прогноз по поводу получения прибыли по итогам основной деятельности в этом году. Wanadoo, третий

Убытки Wanadoo в первом полугодии увеличились до 102 млн. евро Компания Wanadoo, французский интернет-провайдер, объявила об увеличении в первом полугодии чистого убытка с 67 млн. до 102 млн. евро в связи с приобретениями, сделанными в прошлом году. Акции компании

Wanadoo опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету Французская компания Wanadoo, филиал France Telecom, опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету, сообщает Yahoo! Actualites. Веб-серферы смогут найти любой из зарегистрированных на Hahooa.com арабских

Wanadoo инвестирует $20 млн. в развитие алжирского интернета Французская провайдерсакая компания Wanadoo намерена инвестировать 20 млн. долларов в развитие алжирского интернета, сообщает Yahoo! Actualites. Эти инвестиции предусматриваются соглашением, подписанным между Wanadoo и алж

Wanadoo и EEPAD заключили контракт с целью развития интернета в Алжире Французская провайдерская компания Wanadoo, филиал телекоммуникационной группы France Telecom, и алжирская компания EEPAD заключили соглашение, направленное на развитие интернета в Алжире, сообщает Yahoo! Actualites. В соответст

Wanadoo.fr, voila.fr и free.fr - самые посещаемые сайты во французском интернете Wanadoo.fr, voila.fr и free.fr остаются лидерами по посещаемости во французском интернете. Об этом свидетельствует очередное исследование, проведенное компанией Mediametrie. Wanadoo, крупнейший французский провайдер, собрал аудиторию в 2,48 млн. чел. (53% их общего количества), Voila - поисковая машина Wanadoo - 1,8 млн. (38,7%) и Free - поставщик бесплатных

Wanadoo приобретет своего голландского конкурента Французский провайдер Wanadoo продолжает свое наступление на европейском рынке, сообщает Yahoo! Actualites. В частности, планируется, что в ближайшее время Wanadoo приобретет своего голландского конкурента -

Wanadoo приобрела испанское издательство справочников за 360 млн. евро Компания Wanadoo, крупнейший интернет-провайдер во Франции, приобрел за 360 млн. евро испанское издательство справочников Indice Multimedia, сообщает Yahoo! Actualites. Таким образом, Wanadoo про

Wanadoo приобретет Freeserve за 2,7 млрд. евро Крупнейший французский провайдер Wanadoo, филиал телекоммуникационной компании France Telecom, приобретает крупнейшего английского провайдера Freeserve за 2,7 млрд. евро, сообщает ZDNet France. Компания Dixons, владеющая 80% а

Французская Wanadoo приобретет британскую Freeserve за $2,3 млрд. Французской компания Wanadoo, в которой 88% принадлежит France Telecom, сообщила о предстоящем приобретении британского интернет-провайдера Freeserve. В результате этого объединения будет создан один из крупнейших

Wanadoo начала переговоры о покупке Freeserve Крупнейший французский интернет-провайдер - компания Wanadoo, филиал France Telecom начала переговоры о приобретении английского провайдера Freeserve, сообщает Yahoo!Actualites. После провала проекта слияния с немецкой компанией T-Online, Freeser

Wanadoo рассматривает вопрос о приобретении iBazar Французский провайдер Wanadoo рассматривает вопрос о приобретении компании iBazar путем обмена акций на общую сумму 400 млн. евро, сообщает NetEconomie. IBazar является крупнейшим во Франции интернет-аукционом. Вопр

Германский интернет-провайдер Freenet осуществит обмен акциями с французским провайдером Wanadoo нской телефонной компании MobilСom, объявили 10 августа о том, что интернет-подразделение компании - Freenet может вскоре выйти на французский рынок, произведя обмен акциями с французским провайдером Wanadoo, подразделением France Telecom. Как сообщает Nando Times, председатель Mobilcom Герхард Шмид (Gerhard Schmid) объявил подобный сценарий развития событий весьма вероятным и заявил, что о

Акции Wanadoo выросли на 20% в ходе первичного размещения на фондовой бирже Акции компании Wanadoo, Интернет-отделения France Telecom, выросли на 20% (до 23,01 евро) в первые часы в ходе первичного размещения на бирже в Париже. Перед началом торгов France Telecom установила на акции

Спрос на акции французской Wanadoo в 10 раз превысил предложение Первичное предложение акций французского Интернет-провайдера Wanadoo (отделения France Telecom) вызвало значительный интерес у покупателей. Спрос среди институциональных инвесторов в 10 раз превысил предложение, а среди индивидуальных инвесторов - в 4 ра

Размещение акций Wanadoo на фондовой бирже обеспечит европейскую экспансию France Telecom Президент France Telecom Мишель Бон заявил, что первичное размещение акций Интернет-отделения Wanadoo позволит начать предоставление новых услуг во Франции и расширить присутствие France Telecom на европейском рынке. Президент сообщил о намерении расширить действия компании в Испании, Г