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Orange Wanadoo

СОБЫТИЯ

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11.03.2005 Wanadoo предлагает дешевые IP-звонки

Европейский оператор ISP Wanadoo запустил сервис недорогой интернет-телефонии. Сервис называется Wanadoo Wireless and Talk. За £4 в месяц пользователи могут звонить в любой пункт на территории Великобритании без
09.03.2004 France Telecom намерен приобрести Wanadoo

Французская телекоммуникационная компания France Telecom сообщила о намерении приобрести полный пакет акций крупнейшего во Франции интернет-провайдера Wanadoo, являющегося дочерней компанией France Telecom. France Telecom готова приобрести не принадлежащие ей 29,4% акций Wanadoo за наличный расчет и ценные бумаги своей компании (7 акци
11.02.2004 Чистая прибыль Wanadoo выросла за год в 5 раз

Чистая прибыль французской компании Wanadoo увеличилась в 2003 году до €159 млн. с €30 млн. в 2002 году, сообщила компания сегодня. Второй по величине в Европе провайдер интернет-услуг добился успеха благодаря росту числа абонент
03.02.2004 Выручка Wanadoo выросла на 26%

Выручка французского интернет-провайдера Wanadoo в 2003 году выросла на 26% против 2002 года до €2,617 млрд. благодаря большему количеству абонентов и возросшей доли скоростного доступа в интернет. Объем продаж второй по величине комп
28.07.2003 Wanadoo вернулся к прибыльности в первом полугодии

Второй по величине в Европе интернет-провайдер Wanadoo вернулся к прибыльности в первом полугодии 2003 года, сообщила французская компания сегодня. Прибыль от основной деятельности Wanadoo в первой половине года составила € 60 млн.,

18.07.2003 Еврокомиссия оштрафовала Wanadoo на $11,6 млн. за демпинг

Французский интернет-провайдер Wanadoo, подразделение France Telecom, был оштрафован Еврокомиссией на $11,6 млн. за агрессивную ценовую политику. Регулятивный орган счел, что демпинговая политика провайдера на рынке широкопо
15.01.2003 Прибыль Wanadoo выросла на 33%

Интернет-провайдер Wanadoo, являющийся подразделением France Telecom, сообщил вчера, что годовая прибыль компании выросла на 33%. Если по итогам 2001 года компания заработала €1,56 млрд., то в прошлом году - €2,0
06.09.2002 Wanadoo объявила о финансовых результатах за первое полугодие 2002 г.

Компания Wanadoo, подразделение France Telecom по предоставлению услуг доступа в интернет, объявила о результатах финансовой деятельности в первом полугодии. Впервые с момента первоначального выпуска ак
22.02.2002 Wanadoo надеется стать прибыльной по итогам текущего года

Французский интернет сервис-провайдер Wanadoo сократил уровень убытков (показатель EBITDA) в 2001 г. и подтвердил в среду свой прогноз по поводу получения прибыли по итогам основной деятельности в этом году. Wanadoo, третий

07.09.2001 Убытки Wanadoo в первом полугодии увеличились до 102 млн. евро

Компания Wanadoo, французский интернет-провайдер, объявила об увеличении в первом полугодии чистого убытка с 67 млн. до 102 млн. евро в связи с приобретениями, сделанными в прошлом году. Акции компании

03.04.2001 Wanadoo опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету

Французская компания Wanadoo, филиал France Telecom, опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету, сообщает Yahoo! Actualites. Веб-серферы смогут найти любой из зарегистрированных на Hahooa.com арабских
12.03.2001 Wanadoo инвестирует $20 млн. в развитие алжирского интернета

Французская провайдерсакая компания Wanadoo намерена инвестировать 20 млн. долларов в развитие алжирского интернета, сообщает Yahoo! Actualites. Эти инвестиции предусматриваются соглашением, подписанным между Wanadoo и алж
11.03.2001 Wanadoo и EEPAD заключили контракт с целью развития интернета в Алжире

Французская провайдерская компания Wanadoo, филиал телекоммуникационной группы France Telecom, и алжирская компания EEPAD заключили соглашение, направленное на развитие интернета в Алжире, сообщает Yahoo! Actualites. В соответст
18.01.2001 Wanadoo.fr, voila.fr и free.fr - самые посещаемые сайты во французском интернете

Wanadoo.fr, voila.fr и free.fr остаются лидерами по посещаемости во французском интернете. Об этом свидетельствует очередное исследование, проведенное компанией Mediametrie. Wanadoo, крупнейший французский провайдер, собрал аудиторию в 2,48 млн. чел. (53% их общего количества), Voila - поисковая машина Wanadoo - 1,8 млн. (38,7%) и Free - поставщик бесплатных
20.12.2000 Wanadoo приобретет своего голландского конкурента

Французский провайдер Wanadoo продолжает свое наступление на европейском рынке, сообщает Yahoo! Actualites. В частности, планируется, что в ближайшее время Wanadoo приобретет своего голландского конкурента -

19.12.2000 Wanadoo приобрела испанское издательство справочников за 360 млн. евро

Компания Wanadoo, крупнейший интернет-провайдер во Франции, приобрел за 360 млн. евро испанское издательство справочников Indice Multimedia, сообщает Yahoo! Actualites. Таким образом, Wanadoo про
07.12.2000 Wanadoo приобретет Freeserve за 2,7 млрд. евро

Крупнейший французский провайдер Wanadoo, филиал телекоммуникационной компании France Telecom, приобретает крупнейшего английского провайдера Freeserve за 2,7 млрд. евро, сообщает ZDNet France. Компания Dixons, владеющая 80% а
06.12.2000 Французская Wanadoo приобретет британскую Freeserve за $2,3 млрд.

Французской компания Wanadoo, в которой 88% принадлежит France Telecom, сообщила о предстоящем приобретении британского интернет-провайдера Freeserve. В результате этого объединения будет создан один из крупнейших

22.11.2000 Wanadoo начала переговоры о покупке Freeserve

Крупнейший французский интернет-провайдер - компания Wanadoo, филиал France Telecom начала переговоры о приобретении английского провайдера Freeserve, сообщает Yahoo!Actualites. После провала проекта слияния с немецкой компанией T-Online, Freeser
17.10.2000 Wanadoo рассматривает вопрос о приобретении iBazar

Французский провайдер Wanadoo рассматривает вопрос о приобретении компании iBazar путем обмена акций на общую сумму 400 млн. евро, сообщает NetEconomie. IBazar является крупнейшим во Франции интернет-аукционом. Вопр
11.08.2000 Германский интернет-провайдер Freenet осуществит обмен акциями с французским провайдером Wanadoo

нской телефонной компании MobilСom, объявили 10 августа о том, что интернет-подразделение компании - Freenet может вскоре выйти на французский рынок, произведя обмен акциями с французским провайдером Wanadoo, подразделением France Telecom. Как сообщает Nando Times, председатель Mobilcom Герхард Шмид (Gerhard Schmid) объявил подобный сценарий развития событий весьма вероятным и заявил, что о
19.07.2000 Акции Wanadoo выросли на 20% в ходе первичного размещения на фондовой бирже

Акции компании Wanadoo, Интернет-отделения France Telecom, выросли на 20% (до 23,01 евро) в первые часы в ходе первичного размещения на бирже в Париже. Перед началом торгов France Telecom установила на акции

13.07.2000 Спрос на акции французской Wanadoo в 10 раз превысил предложение

Первичное предложение акций французского Интернет-провайдера Wanadoo (отделения France Telecom) вызвало значительный интерес у покупателей. Спрос среди институциональных инвесторов в 10 раз превысил предложение, а среди индивидуальных инвесторов - в 4 ра
10.07.2000 Размещение акций Wanadoo на фондовой бирже обеспечит европейскую экспансию France Telecom

Президент France Telecom Мишель Бон заявил, что первичное размещение акций Интернет-отделения Wanadoo позволит начать предоставление новых услуг во Франции и расширить присутствие France Telecom на европейском рынке. Президент сообщил о намерении расширить действия компании в Испании, Г
30.06.2000 France Telecom объявила о первичном предложении акций Интернет-провайдера Wanadoo

France Telecom SA объявила о первичном предложении акций Wanadoo, которое должно пройти до 19 июля. Wanadoo, крупнейший провайдер Интернет-доступа во Франции с 1.4 млн. пользователей, был оценен в $19 млрд. и на продажу будет выставлено 10% ак

Публикаций - 74, упоминаний - 74

Orange Wanadoo и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 38
Yahoo! 3726 16
Freeserve 58 13
AOL Inc - America Online 1883 10
Deutsche Telekom - T-Online 81 10
Tiscali 60 9
Deutsche Telekom 954 7
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 6
Microsoft Corporation 25775 6
Vodafone Group 1412 6
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 5
Freenet AG - freenet.de AG 24 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 4
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 3
Mobitel 31 3
Sunrise LLC - Sunrise UPC GmbH - Sunrise Mobile - Sunrise Communications AG - Sunrise Telecommunications AG 6 3
МегаФон 10742 3
Cisco Systems 5372 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
Google LLC 12690 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 3
AOL Europe 42 2
Monolith Productions 33 2
Photon Dynamics 2 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 2
United Internet 12 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - Manugistics 19 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
MediaPlazza 2 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Iliad SA 17 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
eBay Inc 1640 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Performance Specialist Group 15 2
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Expedia Group 136 2
Nike 195 2
Michelin - Мишлен 36 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Tesco 84 1
Warner 540 1
EMI Group 60 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
InsurTech - UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 23 2
Optical Access 72 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 6
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple iPhone 6 4861 3
United Internet - Web.de 10 2
eMule 23 2
SAP Sybase - AvantGo 21 2
SAP Sybase 292 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Iron Galaxy - Tony Hawk's 21 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Домбровский Юрий 62 2
Сусов Михаил 29 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Орловский Сергей 34 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Pluthero John - Плутеро Джон 6 1
Gomez Jean-Jacques - Гоме Жане-Жаке 6 1
Gomez Jean-Jacques - Гомез Жан-Жак 2 1
Bowie David - Боуи Дэвид 14 1
Carter Larry - Картер Ларри 5 1
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 1
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 1
Winnick Gary - Винник Гэри 6 1
Kaufhold Gerry - Кауфхолд Джерри 4 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Soru Renato - Сору Ренато 3 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Франция - Французская Республика 8177 50
Европа 24964 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Германия - Федеративная Республика 13221 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Испания - Королевство 3840 9
Нидерланды 3746 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Бельгия - Королевство 1192 3
США - Калифорния 4829 3
Европа Западная 1496 3
Марокко - Королевство 226 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Дания - Королевство 1337 2
Америка - Американский регион 2206 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Япония - Токио 1020 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Ирак - Республика 709 2
Индийский океан 162 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Джибути 18 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 1
Канада 5082 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Английский язык 7030 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 3
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Аренда 2687 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
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