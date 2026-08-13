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Индексная книга (каталог) CNews*
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Independent

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Создан поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 800 км/ч 1
27.04.2024 Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА 1
03.08.2023 Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin 1
04.05.2022 Новая реальность российской кибербезопасности на Positive Hack Days 11 1
24.03.2022 Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане 1
26.01.2022 НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации 1
12.11.2021 Из крупнейшего китайского производителя чипов сбежали четверо топ-менеджеров. Они испугались американских санкций 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
20.07.2020 Финансы «Билайна» возглавила экс-финдиректор «Лаборатории Касперского» 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi 1
28.11.2018 Facebook взвинтила цены на рекламу для россиян 1
03.11.2017 WhatsApp не работает по всему миру 1
12.10.2016 Африканские чиновники делят активы «Билайна» 1
12.05.2015 Windows 10 станет последней версией ОС Microsoft 1
02.03.2015 Конец Google+: Социальная сеть Google вступила в период полураспада 1
05.08.2013 Арест детского порнографа уронил половину «секретного интернета» 1
04.07.2013 Жители ЮАР будут голосовать с помощью ID-карт 1
27.06.2013 Хранилища данных: компании усложняют архитектуру 1
09.01.2013 Объявлены финалисты конкурса независимых разработчиков игр 1
03.08.2012 Главный дизайнер Apple: "Мы почти отказались от iPhone" 1
03.08.2012 Главный дизайнер Apple: мы практически отказались от iPhone 1
03.11.2011 Toyota выпустила 4 вида роботов-медсестер 1
01.03.2011 Вышла iPad-версия журнала о моде Harper's Bazaar 1
01.02.2011 В России вышел Men's Health для iPad 1
24.12.2010 Список автомобилей в Test Drive Unlimited 2 1
24.08.2010 Социализация интранет-порталов признана трендом 2010 года 1
02.08.2010 Редактора Wikileaks допросили власти США 1
31.03.2010 Началось массовое преследование пользователей торрентов 1
31.03.2010 Голливуд засудит сразу 20 тыс. файлообменщиков 1
09.03.2010 Криптозащита распространится на спутники 1
04.08.2009 Призрак энергокризиса объявился на горизонте 1
07.04.2009 Raytheon поставит комплексы панорамного наблюдения для БМП Bradley 1
19.12.2008 Разработан новый источник света 1
20.05.2008 Мобильник влияет на плод беременных женщин 1
19.11.2007 Получены клонированные эмбрионы из тканей взрослого примата 1
31.05.2007 Британские онлайн-газеты «отказываются» работать? 1
16.05.2007 Thomson купит Reuters за £8,7 млрд 1
26.04.2007 WPP ответит Google покупкой 24/7 1
28.03.2007 Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация 1

Публикаций - 112, упоминаний - 112

Independent и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25781 14
IBM - International Business Machines Corp 9701 6
Apple Inc 13166 5
Google LLC 12703 5
Meta Platforms - Facebook 4622 4
Oracle Corporation 7079 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
HP Inc. 5885 3
Samsung Electronics 11070 2
МегаФон 10762 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
LG Electronics 3735 2
Intel Corporation 12816 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 2
Vodafone Group 1412 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Virgin Group 145 2
QRate - КуРэйт 37 2
Orange Wanadoo 74 2
IDT International - Oregon Scientific 26 1
Связьинформсервис 5 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Vonage 38 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
Финансист 72 1
Booz Allen Hamilton 36 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 1
RussGPS - РУССЛАЙН.РУ 15 1
Telecel Zimbabwe 12 1
Cardboard Computer 1 1
Freedom Hosting 8 1
Humax Electronics 13 1
Ростелеком 10957 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1695 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3347 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5662 1
Alphabet 178 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
eBay Inc 1640 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Merrill Lynch 454 2
Альфа-Эко 55 1
Segway 20 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1762 1
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 1
ADB - Asian Development Bank - Азиатский банк развития 7 1
Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 530 1
Boeing 1031 1
Volkswagen Group - VW 308 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 496 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Assist - Ассист 218 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Сконтел 10 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Aston Martin 38 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Ferrari NV 159 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3443 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Судебная власть - Judicial power 2504 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3586 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5973 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
Шанхайское муниципальное народное правительство - Муниципальное народное правительство Шанхая 6 1
Совбез РФ - РНКЗНИ - Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3310 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 108 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 10
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35067 6
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Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1410 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18342 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22963 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2370 3
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2802 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 3
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1584 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11822 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8668 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2063 3
Data monetization - Монетизация данных 1970 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 2
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Microsoft Windows 16900 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iPad 4014 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7628 2
Google Android 15256 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Apple iPod 1553 2
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Fujitsu M - серия серверов 9 1
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 1
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 1
Fitbit Charge - фитнес-браслет 6 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 150 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
HPE Compaq Presario 125 1
OpenAI - ChatGPT 726 1
HPE AlphaServer 70 1
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Tomcat 4 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Adobe Digital Publishing Suite 13 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Google Chrome - браузер 1704 1
ByteDance - TikTok 356 1
IBM DB2 396 1
Apple iOS 8588 1
Microsoft Windows 10 1942 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3556 1
Intel x86 - архитектура процессора 2155 1
Apple - App Store 3114 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Blunkett David - Бланкетт Дэвид 6 3
Williams Ayvan - Уильямс Айван 2 2
King David - Кинг Дэвид 10 2
DiMichele Bob - ди Мишель Боб 2 2
Kay Roger - Кэй Роджер 38 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 2
Грызлов Борис 32 2
Кожевников Дмитрий 18 1
Демин Василий 13 1
Галстян Эрик 8 1
Mitalipov Shoukhrat - Миталипов Шухрат 2 1
Горский Виктор 1 1
Семенюк Дмитрий 6 1
Nutt David - Натт Дэвид 2 1
Mnqasela Masizole - Мнквасела Масизоле 1 1
Dunlap Thomas - Данлоп Томас 1 1
Абзалов Дмитрий 1 1
Swarbrick Brian - Шварбрик Брайан 1 1
Horowitz Bradley - Хоровиц Брэдли 10 1
Хромов Руслан 4 1
Полухин Борис 2 1
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 1
Pandor Naledi - Пандор Наледи 5 1
Агафонова Мила 1 1
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Kimball Ralph - Кимбэл Ральф 3 1
Zixue Zhou - Цзысюэ Чжоу 1 1
Smith David - Смит Дэвид 40 1
Sorrell Martin - Соррелл Мартин 6 1
Wolf Charlie - Вольф Чарли 9 1
Mandela Nelson - Мандела Нельсон 10 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Marcello Rich - Марселло Рич 2 1
Plichta Marcel - Плихта Марсель 1 1
White Andrew - Уайт Эндрю 4 1
Marques Eric Eoin - Маркес Эрик Оуэн 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 27
Россия - РФ - Российская федерация 166400 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 10
Европа 24973 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 9
Земля - планета Солнечной системы 10871 7
Египет - Арабская Республика 1102 7
Канада 5082 4
США - Нью-Йорк 3182 4
Германия - Федеративная Республика 13223 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5495 4
Южная Корея - Республика 7055 3
Азия - Азиатский регион 5924 3
Дания - Королевство 1337 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 3
Франция - Французская Республика 8178 3
США - Калифорния 4829 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 69 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
Канада - Британская Колумбия 81 2
Беларусь - Белоруссия 6297 2
Ирландия - Республика 1052 2
Индия - Bharat 5873 2
Европа Восточная 3139 2
Италия - Итальянская Республика 4509 2
Испания - Королевство 3840 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 2
Греция - Греческая Республика 1018 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Колумбия - Республика 551 2
США - Юта 198 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7547 6
Паспорт - Паспортные данные 2853 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5887 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3816 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8252 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8852 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 4
Здравоохранение - Отоларингология 187 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 4
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