Из крупнейшего китайского производителя чипов сбежали четверо топ-менеджеров. Они испугались американских санкций

Компания SMIC лишилась четырех членов совета директоров, ушедших из компании после вступления в силу новых санкций США против этой компании. В их числе оказался и теперь уже экс-глава R&D-подразделения SMIC Чан Шанг-И, которого она ценой немалых усилий переманила из TSMC. За два месяца до ухода этого квартета компанию покинул председатель ее совета директоров Чжоу Цзысюэ.

Массовое бегство

Китайский производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) в одночасье лишился сразу четырех членов совета директоров. Как пишет портал Tom’s Hardware, причиной тому послужили новые санкции США, имеющие непосредственное отношение к SMIC.

Новые американские ограничительные меры Минторга США обязывают SMIC запрашивать Штатов лицензии на любую американскую технологию, которую она использует (или будет использовать) на своем производстве. Без такой лицензии SMIC не будет иметь возможность пользоваться той или иной технологией, что может не самым лучшим образом повлиять на ее бизнес.

Пока неизвестно, кто займет места ушедших из совета директоров SMIC

Данные изменения являются дополнением к ранее введенным санкциям. SMIC оказалась в «черном списке» властей США еще в конце 2020 г., что это сделало почти невозможным закупку новейшего оборудования у американских компаний. В итоге это привело в первую очередь к замедлению роста и развития производства SMIC, до сих пор использующей 14-нм производственные процессы на основе FinFET, но также ограничило ее в переходе на 10 нм и более современные нормы. В результате SMIC пришлось сконцентрироваться на выпуске микросхем по древним техпроцессам, включая 28 нм.

Кто ушел из компании

Не пожелав и дальше «вариться» во всем, что связано с санкциями, из совета директоров SMIC ушел заместитель гендиректора Лян Монг-Сун (Liang Mong-Song). Он тесно связан с полупроводниковым бизнесом, так как до прихода в SMIC занимал руководящие посты в Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – крупнейшем производителе микросхем в мире.

Лян Монг-Сун объяснил свой уход из совета директоров своим желанием «сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту замруководителя SMIC». Эту должность он решил не покидать.

Примеру коллеги последовал и вице-председатель SMIC Чан Шанг-И (Chiang Shang-Yi), в прошлом глава подразделения исследований и разработок в TSMC, занявший идентичную должность в SMIC. Он прямо заявил, что ему хочется проводить больше времени со своей семьей.

Чан Шанг-И был одним из ценнейших топ-менеджеров для SMIC

Аналогичное решение приняли неисполнительный директор (non-executive director) и независимый неисполнительный директор (independent non-executive director) Чжоу Це (Zhou Jie) и Янг Кван Ли (Young Kwang Leei). Они заявили, что хотели бы сосредоточиться на решении «других деловых вопросов».

По сути, на последние месяцы SMIC покинули пять топ-менеджеров. Бегству данного квартета предшествовал уход в начале сентября 2021 г. председателя совета директоров Чжоу Цзысюэ (Zhou Zixue).

Китайский техногигант

Специалисты портала Tom’s Hardware называют SMIC крупнейшим китайским производителем полупроводников. С этим согласны и аналитики исследовательской компании Statista.

Согласно ее данным, во II квартале 2021 г. SMIC входила в топ-5 крупнейших производителей электроники в мире по размеру выручки. В рейтинге она занимала пятую строчку с долей мирового рынка на уровне 5,3%. Впереди нее была американская компания Globalfoundries (6,1%).

Из-за санкций отставание SMIC от конкурентов может увеличиться

В тройку лидеров вошли две вендора из Тайваня. Это непревзойденный мировой лидер TSMC с гигантской долей 52,9% и более скромная UMC с 7,2% на третьем месте. На второй строчке обосновалась южнокорейская Samsung с 17,3%.

Попытка обойти санкции

В своем сообщении об уходе квинтета топ-менеджеров SMIC заявила, что изменения в кадровом составе не окажут значительного влияния на деятельность компании. Насколько верны эти прогнозы, станет известно в ближайшем будущем.

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По версии Tom’s Hardware, успешное переманивание Чан Шанг-И из TSMC было большим событием для SMIC. Компании требовался опытный руководитель отдела исследований и разработок, чтобы сформировать свою дальнейшую стратегию развития в этом направлении. А нужен ей был такой топ-менеджер потому, что под гнетом американский санкций компания не может получить доступ к производственным инструментам, необходимым для разработки технологий изготовления полупроводников с топологией менее 10 нм.

Из-за того, что санкции США не позволяют SMIC переходить на современные техпроцессы, компания больше не может на равных конкурировать с TSMC и Samsung. Они еще в 2020 г. успешно освоили 5 нм и готовятся к новому рывку, прямиком к 2 нм и даже к 1 нм.

Не имея возможности развиваться в этом направлении, SMIC приняла решение заняться расширением имеющегося у нее производства по устаревшим нормам. Под этим подразумевается в первую очередь строительство новых фабрик.

В частности, в первых числах сентября 2021 г. компания объявила о готовности построить самый крупный в Китае завод по производству полупроводников. Инвестиции в проект составят почти $8,9 млрд, и после запуска фабрика сможет штамповать по 100 тыс. 300-миллиметровых пластин ежемесячно.

Производство будет вестись по 28-нанометровым нормам и еще более древним техпроцессам. Такие топологии до сих пор используются при изготовлении контроллеров экрана, модулей Wi-Fi, сетевых контроллеров и др. Эксперты Tom’s Hardware полагают, что на фоне общемирового дефицита любых микросхем, вызванного пандемией коронавируса, на отсутствие клиентов SMIC сетовать точно не будет.

Свою новую фабрику SMIC возведет под Шанхаем. Традиционно для SMIC завод будет строить совместное предприятие, в котором SMIC будет контролировать 51% акций. Муниципальному народному правительству Шанхая будет принадлежать менее 25%, а остальные 24% получат сторонние инвесторы, которых еще предстоит найти. Уставный капитал совместного предприятия составит $5,5 млрд. Сроки завершения строительства и начала работы фабрики на 12 ноября 2021 г. известны не были.