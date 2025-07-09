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GlobalFoundries GF

GlobalFoundries - GF

СОБЫТИЯ

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09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD

MIPS переходит под контроль GlobalFoundries Контрактный производитель интегральных микросхем GlobalFoundries покупает разработчика чипов MIPS Technologies. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Согласно

16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории

Масштабная инвестиция Intel Компания Intel нацелилась на покупку GlobalFoundries, американского контрактного производителя процессоров и другой полупроводниковой продукции. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные исто
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов

Передовой стране – устаревшие микросхемы Министерство обороны США заключило контракт на поставку новых чипов для нужд армии. Выполнять этот заказ будет американская компания GlobalFoundries, но современные микросхемы военным по этому договору не полагаются. GlobalFoundries, по данным портала HPCwire, отгрузит Пентагону чипы, произведенные по 45-нанометровому
28.08.2019 Бывшее подразделение AMD пытается запретить iPhone

Иск GlobalFoundries Контрактный производитель чипов GlobalFoundries со штаб-квартирой в СШ
20.10.2014 IBM отдаст полупроводниковый бизнес «дочке» AMD и приплатит $1,5 млрд

Корпорация IBM договорилась о передаче всего своего глобального бизнеса по выпуску полупроводниковых чипов компании GlobalFoundries. В рамках соглашения IBM согласилась осуществить встречное предоставление денежных средств и выплатить GlobalFoundries $1,5 млрд в течение следующих 3 лет. Кроме того, в

06.03.2012 AMD окончательно лишилась своих заводов

Компания Globalfoundries объявила о достижении договоренности с AMD о выкупе оставшейся доли AMD. После того как Globalfoundries выкупит долю AMD, она станет независимой от этой компании и будет

17.06.2011 Уволено руководство бывших заводов AMD

Компания Globalfoundries объявила о смене руководства - Дуг Гроуз (Doug Grose), бывший вице-президент AMD, покинул пост главного исполнительного директора, став советником компании по технологиям. Свой

03.06.2010 Чипы AMD получили $3-миллиардную поддержку

TIC) в течение нескольких лет планируют расширить производственные мощности совместного предприятия GlobalFoundries, вложив дополнительно $3 млрд. Новый проект, который должен удовлетворить воз
15.06.2009 Globalfoundries создаст предприятие по производству полупроводников в Нью-Йорке

Компания AMD выразила поддержку официальному обязательству предприятия Globalfoundries по отношению к штату Нью-Йорк построить фабрику Fab 2 в технологическом парке Luther Forest Technology Campus (LFTC). Ожидается, что по завершению этого проекта будет создано 64
17.04.2009 Globalfoundries готова перейти на 32 нм в срок

Компания Globalfoundries, являющаяся совместным предприятием AMD и ATIC, планирует перейти на 32-нм топологический уровень при производстве микросхем в 2010 г., как и планировала компания AMD. Выпуск та
17.03.2009 Intel запрещает AMD выпускать х86-процессоры

Совместное предприятие между AMD и арабской инвестиционной компанией ATIC – Global Foundries – не может выпускать процессоры на архитектуре x86, считают в корпорации Intel, являющейся владельцем этой технологии. Соответствующее соглашение, заключенное в 2001 г. между A
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries

тделению от AMD производственных мощностей и формированию новой компании, которая получила название Globalfoundries. Она будет заниматься выпуском чипов, сама AMD – их разработкой. Advanced Mic

Публикаций - 103, упоминаний - 106

GlobalFoundries и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 66
Intel Corporation 12811 60
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 57
Samsung Electronics 11065 52
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Apple Inc 13156 22
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 19
Nvidia Corp 4002 16
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Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
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Lockheed Martin 777 1
RBC Capital Markets 59 1
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Boeing 1031 1
Carl Zeiss AG 307 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
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Шанхайское муниципальное народное правительство - Муниципальное народное правительство Шанхая 6 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Bloomberg 1627 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Tom’s Hardware 600 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
DigiTimes - Издание 1331 6
EE Times 160 4
Times 661 4
TechSpot 188 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Ars Technica 450 2
AP - Associated Press 2007 2
TG Daily 98 2
NYT - The New York Times 1100 2
AnandTech 73 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
VentureBeat 90 1
Global Times 16 1
PC Magazine - PCMag 104 1
IDG - International Data Group 117 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
SemiAccurate 13 1
Dow Jones - Barron's 26 1
CNBeta 4 1
GizmoChina 171 1
InformationWeek 241 1
DailyTech 96 1
Independent 111 1
Huawei Central 19 1
IGN 54 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Focus Taiwan 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
MacRumors 148 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
TrendForce 187 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Counterpoint Research 110 2
IC Insights 24 2
TechInsights 16 2
Gartner - Гартнер 3658 2
IBM Research 111 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Jon Peddie Research 46 1
ATTOLab 1 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
TUD - TU Dortmund - Technical University of Dortmund - Технический университет Дортмунда 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
SPIE Advanced Lithography 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
SEMICON 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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