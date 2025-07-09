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GlobalFoundries GF
СОБЫТИЯ
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|09.07.2025
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Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD
MIPS переходит под контроль GlobalFoundries Контрактный производитель интегральных микросхем GlobalFoundries покупает разработчика чипов MIPS Technologies. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Согласно
|16.07.2021
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Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории
Масштабная инвестиция Intel Компания Intel нацелилась на покупку GlobalFoundries, американского контрактного производителя процессоров и другой полупроводниковой продукции. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные исто
|17.02.2021
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Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов
Передовой стране – устаревшие микросхемы Министерство обороны США заключило контракт на поставку новых чипов для нужд армии. Выполнять этот заказ будет американская компания GlobalFoundries, но современные микросхемы военным по этому договору не полагаются. GlobalFoundries, по данным портала HPCwire, отгрузит Пентагону чипы, произведенные по 45-нанометровому
|28.08.2019
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Бывшее подразделение AMD пытается запретить iPhone
Иск GlobalFoundries Контрактный производитель чипов GlobalFoundries со штаб-квартирой в СШ
|20.10.2014
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IBM отдаст полупроводниковый бизнес «дочке» AMD и приплатит $1,5 млрд
Корпорация IBM договорилась о передаче всего своего глобального бизнеса по выпуску полупроводниковых чипов компании GlobalFoundries. В рамках соглашения IBM согласилась осуществить встречное предоставление денежных средств и выплатить GlobalFoundries $1,5 млрд в течение следующих 3 лет. Кроме того, в
|06.03.2012
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AMD окончательно лишилась своих заводов
Компания Globalfoundries объявила о достижении договоренности с AMD о выкупе оставшейся доли AMD. После того как Globalfoundries выкупит долю AMD, она станет независимой от этой компании и будет
|17.06.2011
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Уволено руководство бывших заводов AMD
Компания Globalfoundries объявила о смене руководства - Дуг Гроуз (Doug Grose), бывший вице-президент AMD, покинул пост главного исполнительного директора, став советником компании по технологиям. Свой
|03.06.2010
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Чипы AMD получили $3-миллиардную поддержку
TIC) в течение нескольких лет планируют расширить производственные мощности совместного предприятия GlobalFoundries, вложив дополнительно $3 млрд. Новый проект, который должен удовлетворить воз
|15.06.2009
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Globalfoundries создаст предприятие по производству полупроводников в Нью-Йорке
Компания AMD выразила поддержку официальному обязательству предприятия Globalfoundries по отношению к штату Нью-Йорк построить фабрику Fab 2 в технологическом парке Luther Forest Technology Campus (LFTC). Ожидается, что по завершению этого проекта будет создано 64
|17.04.2009
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Globalfoundries готова перейти на 32 нм в срок
Компания Globalfoundries, являющаяся совместным предприятием AMD и ATIC, планирует перейти на 32-нм топологический уровень при производстве микросхем в 2010 г., как и планировала компания AMD. Выпуск та
|17.03.2009
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Intel запрещает AMD выпускать х86-процессоры
Совместное предприятие между AMD и арабской инвестиционной компанией ATIC – Global Foundries – не может выпускать процессоры на архитектуре x86, считают в корпорации Intel, являющейся владельцем этой технологии. Соответствующее соглашение, заключенное в 2001 г. между A
|04.03.2009
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Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries
тделению от AMD производственных мощностей и формированию новой компании, которая получила название Globalfoundries. Она будет заниматься выпуском чипов, сама AMD – их разработкой. Advanced Mic
GlobalFoundries и организации, системы, технологии, персоны:
|SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
|ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
|TrendForce 187 6
|IDC - International Data Corporation 4975 4
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
|Counterpoint Research 110 2
|IC Insights 24 2
|TechInsights 16 2
|Gartner - Гартнер 3658 2
|IBM Research 111 1
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
|Jon Peddie Research 46 1
|ATTOLab 1 1
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