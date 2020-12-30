Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197873
ИКТ 15260
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86262
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2816
Мероприятия 895

U.S. Department of Defense RAMP-C Rapid Assured Microelectronics Prototypes – Commercial

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.12.2020 Крупный инвестор призвал расчленить Intel и устроить распродажу 1
18.12.2020 Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11020 2
Intel Corporation 12789 2
Apple Inc 13101 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1092 2
GlobalFoundries - GF 103 2
Nvidia Corp 3970 2
Silver Lake Partners - Altera 103 1
AMD - Advanced Micro Devices 4627 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
Microsoft Corporation 25728 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Third Point 4 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22475 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4749 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8714 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 143 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4564 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8191 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 3
США - Нью-Йорк 3176 1
Германия - Федеративная Республика 13176 1
Китай - Тайвань 4237 1
США - Вирджиния - Виргиния 286 1
США - Аризона 549 1
США - Нью-Йорк штат 252 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
Южная Корея - Республика 7032 1
Сингапур - Республика 1948 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18059 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3451 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8460 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6080 2
Bloomberg 1616 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще