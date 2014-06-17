Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

FPGA Field-Programmable Gate Array Программируемая логическая матрица



17.06.2014 Microsoft оснащает свои сервера процессорами собственной разработки

Microsoft завершила тестирование серверов с чипами FPGA, в программировании которых приняли участие инженеры корпорации. Серверы были настроены для обслуживания сервиса Bing, сообщает Wired. FPGA — это микросхемы, которые можно перепрогр
21.05.2010 ВМС США испытывают FPGA на борту МКС

радации электронных устройств и, в первую очередь, программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA, field-programmable gate array) под воздействием ионизирующего излучения и других фактор
09.10.2009 Altium выпустила новую макетную плату NanoBoard для разработчиков электроники

Компания Altium дополнила новым продуктом семейство NanoBoard, состоящее из плат разработки на базе FPGA (field-programmed gate array, программируемая пользователем вентильная матрица). Новая макетная плата NanoBoard 3000 является программируемой средой разработки, которая, наряду с аппаратны
22.03.2007 Maxwell: новый суперкомпьютер работает в 300 раз быстрее

тся сегодня, сообщает CNET. Новая модель была построена на базе чипов с программируемыми затворами (FPGA – Field Programmable Gate Arrays). В отличие от традиционных процессоров, которые могут

01.06.2005 Шотландцы разрабатывают самоконфигурирующийся суперкомпьютер

е Parallel Computing Centre Эдинбургского университета на базе набора чипов Programmable Gate Array(FPGA) вместо обычных микропроцессоров. Набору чипов FPGA можно задавать программным сп
01.06.2005 Суперкомпьютеры смогут самоконфигурироваться

Конфигурацию устройств FPGA можно менять программным образом, что дает возможность «настраивать» вычислительную систему для решения конкретной задачи — в отличие от микропроцессоров, которые представляют собой в
01.06.2005 Шотландцы разрабатывают самоконфигурирующийся суперкомпьютер

е Parallel Computing Centre Эдинбургского университета на базе набора чипов Programmable Gate Array(FPGA) вместо обычных микропроцессоров. Набору чипов FPGA можно задавать программным сп
11.12.2001 Agere продала подразделение по производству микросхем компании Lattice Semiconductor

я телекоммуникационного оборудования Agere Systems сообщила о продаже подразделения по производству FPGA-чипов компании Lattice Semiconductor за $250 млн. наличными. FPGA (field programm
06.07.2000 Lucent анонсировала новую технологию FPGA-чипов

Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies, представило новую технологию FPGA-чипов (field-programmable gate array), ORCA Series 4, которая позволяет в три раза повыс

Публикаций - 111, упоминаний - 134

FPGA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 40
AMD - Advanced Micro Devices 4231 19
Nvidia Corp 3487 16
AMD Xilinx 95 15
Microsoft Corporation 24625 12
Altera 95 10
Dell EMC 5027 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 6
Т-Платформы - T-Platforms 395 6
Samsung Electronics 10254 5
Huawei 3933 5
Apple Inc 12100 5
HP Inc. 5685 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 5
Google LLC 11775 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Cisco Systems 5114 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 4
Lattice Semiconductor 25 4
Dell Technologies - Dell Computer 2135 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
Fujitsu 2041 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 3
Broadcom - VMware 2359 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
HPE SGI - Silicon Graphics 384 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 3
Nvidia - Mellanox Technologies 89 3
Qualcomm Technologies 1822 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
GlobalFoundries - GF 88 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 117 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
Fortum Corporation 11 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Third Point 4 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Наукоград - технопарк 134 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Россети Ленэнерго 1700 1
eBay Inc 1619 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Этажи 0 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 2
Союзное государство России и Белоруссии 51 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 70
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 29
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 23
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 13
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 157 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 12
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 51 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 11
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 9
ARM64 - Архитектура процессора 535 8
Intel x86 - архитектура процессора 1856 13
Linux OS 9937 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 6
Google TensorFlow 87 5
Intel Agilex FPGA 11 5
Nvidia Tesla GPU 156 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Microsoft Azure 1408 4
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 4
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 3
Microsoft Cognitive Toolkit 5 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 3
Caffe - среда для глубинного обучения 19 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 3
Microsoft Windows 15657 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Intel Turbo Boost Technology 210 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 2
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 2
Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 7 2
Microsoft Project Brainwave 3 2
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 25 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Python - высокоуровневый язык программирования 928 2
Renesas Electronics - Altium Designer 36 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 2
Sandia MISSE - Materials on the International Space Station Experiment 2 2
Python PyTorch 45 2
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 36 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 4
Орленко Михаил 10 3
Абрамов Сергей 73 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 2
Чернов Иван 28 2
Егоршин Сергей 2 2
Шанин Алексей 6 2
Волгин Алексей 4 2
Gordon Creigh - Гордон Крейг 2 2
Мельникова Анастасия 372 1
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Ивенев Николай 13 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 1
Keller Jim - Келлер Джим 7 1
Swift Art - Свифт Арт 4 1
Ильягуева Ольга 5 1
Месропов Юрий 5 1
Адам Безиев 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Lundmark Pekka - Пекка Лундмарк 4 1
Krewell Kevin - Кревелл Кевин 4 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 1
Курашев Дмитрий 54 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 8 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 1
Колбин Евгений 67 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Цветков Михаил 5 1
Зырянов Борис 12 1
Аветисян Арутюн 37 1
Иванников Виктор 23 1
Комков Алексей 16 1
Якобовский Михаил 4 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 8
Европа 21767 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Китай - Тайвань 3984 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 5
США - Калифорния 4625 5
Азия - Азиатский регион 5528 4
Великобритания - Шотландия 338 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Япония 13282 4
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Ирландия - Республика 1010 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Индия - Bharat 5433 2
Америка Латинская 1812 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 2
Швеция - Королевство 3619 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 78 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 2
США - Калифорния - Беркли 281 2
Казахстан - Республика 5525 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Ближний Восток 2943 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 5
Английский язык 6634 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 3
Закон Мура - Moore's law 206 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Металлы - Медь - Copper 791 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 3
New Scientist 1448 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
NYT - The New York Times 1054 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
Inquirer 463 2
The Register - The Register Hardware 1551 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
Silicon 483 2
Spacemart 20 2
Bloomberg 1286 1
VentureBeat 90 1
EE Times 158 1
Wikipedia - Википедия 502 1
ZDnet 660 1
Wired - Издание 232 1
Forbes - Форбс 817 1
GizmoChina 134 1
Российская газета 270 1
DailyTech 96 1
NE Asia Online 313 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Semiconductor Business News 14 1
IDC - International Data Corporation 4910 6
Gartner - Гартнер 3556 4
Grand View Research 18 2
Microsoft Research 139 2
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
TIRIAS Research 4 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Strategy Analytics 284 1
Dell'Oro Group 61 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 5
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 4
РАН - Российская академия наук 1870 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 2
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 1
TED Talks 35 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
MIPS Open Developer Days 1 1
Embedded World 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Intel Architecture Day 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Microsoft Ignite 42 1
Hot Chips 10 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще