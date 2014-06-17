Microsoft завершила тестирование серверов с чипами FPGA , в программировании которых приняли участие инженеры корпорации. Серверы были настроены для обслуживания сервиса Bing, сообщает Wired. FPGA — это микросхемы, которые можно перепрогр

радации электронных устройств и, в первую очередь, программируемых пользователем вентильных матриц ( FPGA , field-programmable gate array) под воздействием ионизирующего излучения и других фактор

Компания Altium дополнила новым продуктом семейство NanoBoard, состоящее из плат разработки на базе FPGA (field-programmed gate array, программируемая пользователем вентильная матрица). Новая макетная плата NanoBoard 3000 является программируемой средой разработки, которая, наряду с аппаратны