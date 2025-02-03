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UserGate SUMMA


UserGate SUMMA — комплексная экосистема безопасности. Включает в себя виртуальные платформы и ПАКи на базе собственной операционной системы UGOS, обеспечивающие гибкое и целостное управление безопасностью IT-сетей.


03.02.2025 Аппаратные платформы UserGate серий D и Е внесены в реестр Минпромторга России 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
06.11.2024 Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай 1
30.05.2024 UserGate открывает офис в Белоруссии 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
26.12.2023 Дмитрий Курашев, UserGate: Рынок безопасности корпоративных сетей переходит на российское ПО 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM 1
20.10.2023 UserGate и «Глобал айти» построили защиту от киберугроз для российской атомной электростанции 1
28.09.2023 Иван Чернов, UserGate — об ответственности ИБ-вендоров перед рынком 1
27.09.2023 UserGate расскажет о собственном решении класса NAC на конференции CNews «Информационная безопасность 2023» 1
25.08.2023 Федор Цыганов, UserGate: Партнерство вуза, отрасли и вендора позволяет создавать идеальные курсы 1
02.08.2023 UserGate C150 и LogAnalyzer сертифицированы в Белоруссии 1
22.05.2023 UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate 1
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза 1
13.01.2023 UserGate получил подтверждение соответствия профилю защиты межсетевого экрана типа «Г» четвертого класса защиты ФСТЭК России 1
22.12.2022 Дмитрий Курашев, UserGate: Экосистемный подход будет определять развитие рынка ИБ в России 1
29.11.2022 UserGate и Мининновации Республики Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве 1
13.10.2022 UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
19.09.2022 UserGate выпустил на рынок первое отечественное NAC 1
12.09.2022 «Онланта» стала партнером UserGate 1
27.06.2022 UserGate и «Айти бастион» реализовали интеграцию своих продуктов 1
24.05.2022 ИБ в банках: особенности межсетевых экранов нового поколения 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

UserGate SUMMA и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 314 26
Fortinet 388 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 3
Cisco Systems 5118 3
Palo Alto Networks 146 3
АйТи 1368 2
Upstream 50 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Check Point Software Technologies 760 1
Global IT - Глобал АйТи 7 1
МегаФон 8883 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 313 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 928 1
R-Vision - Р-Вижн 156 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
Катунь Электроника 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 1
Петровский парк 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 24
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 566 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4176 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2207 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2065 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 7
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10125 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 720 5
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7892 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3814 4
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 191 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7607 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  662 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 823 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 391 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 3
Website URL - Uniform Resource Locator 878 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 338 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 739 3
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 3
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 47 17
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 8
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 5
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 7 5
UserGate MC - UserGate Management Center 10 4
UserGate X 4 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1581 3
Google Android 14025 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 2
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 1
Linx Cloud 58 1
UserGate Policy Language 2 1
UserGate Balancer 1 1
UserGate C - серия межсетевых экранов 5 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
Fortinet FortiAnalyzer 23 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation 57 1
UserGate Client Cabinet 2 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 228 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 73 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 97 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7823 1
Чернов Иван 29 13
Курашев Дмитрий 54 7
Салахутдинов Артур 7 2
Даровских Виталий 7 2
Кистанов Александр 2 2
Пеньковский Михаил 13 2
Новожилов Александр 21 1
Семенов Анатолий 32 1
Мустафаев Мурад 3 1
Завальный Станислав 3 1
Кириллов Игорь 2 1
Братчиков Станислав 10 1
Карапетьянц Карен 1 1
Митюшкин Евгений 1 1
Шабанов Илья 60 1
Левченко Александр 12 1
Цыганов Федор 4 1
Мотовилов Сергей 2 1
Куделко Артём 1 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Зайцева Маргарита 3 1
Прямов Кирилл 3 1
Джаганян Александр 6 1
Затерюкин Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 4
Россия - СФО - Новосибирск 4309 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 2
Израиль 2736 2
Беларусь - Белоруссия 5681 2
Беларусь - Минск 632 2
Германия - Федеративная Республика 12696 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 610 1
Европа 21785 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 932 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Европа Восточная 3077 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Ближний Восток 2947 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1962 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1773 1
Америка Латинская 1815 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Китай - Тайвань 3991 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1216 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2360 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6937 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7623 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 2
Образование в России 2208 2
Экзамены 431 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6146 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 1
Аренда 2429 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3662 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3047 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2389 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9837 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 934 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3166 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1906 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner - Гартнер 3558 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 5 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
Pearson VUE 53 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2429 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
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Создано именных указателей - 167877.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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