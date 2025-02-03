UserGate SUMMA
UserGate SUMMA — комплексная экосистема безопасности. Включает в себя виртуальные платформы и ПАКи на базе собственной операционной системы UGOS, обеспечивающие гибкое и целостное управление безопасностью IT-сетей.
UserGate SUMMA и организации, системы, технологии, персоны:
|Петровский парк 4 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
|Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 1
|Чернов Иван 29 13
|Курашев Дмитрий 54 7
|Салахутдинов Артур 7 2
|Даровских Виталий 7 2
|Кистанов Александр 2 2
|Пеньковский Михаил 13 2
|Новожилов Александр 21 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Мустафаев Мурад 3 1
|Завальный Станислав 3 1
|Кириллов Игорь 2 1
|Братчиков Станислав 10 1
|Карапетьянц Карен 1 1
|Митюшкин Евгений 1 1
|Шабанов Илья 60 1
|Левченко Александр 12 1
|Цыганов Федор 4 1
|Мотовилов Сергей 2 1
|Куделко Артём 1 1
|Мусагалиев Азамат 5 1
|Зайцева Маргарита 3 1
|Прямов Кирилл 3 1
|Джаганян Александр 6 1
|Затерюкин Николай 3 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Gartner - Гартнер 3558 1
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