Российский стек безопасности: UserGate Client официально совместим с Astra Linux

По результатам испытаний компания UserGate и «Группа Астра» подтвердили полную совместимость программного продукта UserGate Client (uClient) с операционной системой Astra Linux. Это открывает для организаций возможность построения комплексной защищенной ИТ-инфраструктуры на полностью российском программном стеке — от операционной системы до средств сетевой безопасности и защиты конечных точек. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

uClient входит в экосистему безопасности UserGate SUMMA и предназначен для защиты конечных устройств, а также организации безопасного доступа к корпоративной сети. Разработка объединяет возможности персонального межсетевого экрана, V*N-клиента с поддержкой многофакторной аутентификации, средства контроля сетевого доступа (NAC) и инструмента реагирования на угрозы на конечных точках (агент для SIEM).

Испытания проводились рабочей группой, сформированной из специалистов обеих компаний. В ходе тестирования успешно проверены установка и эксплуатация uClient в среде Astra Linux на уровне защищенности «Усиленный» с активными механизмами безопасности операционной системы: замкнутой программной средой (ЗПС), мандатным контролем целостности (МКЦ) и мандатным разграничением доступа (МРД). Все сценарии подтвердили стабильную и корректную работу решения в защищенной среде отечественной ОС.

Наличие официального сертификата дает заказчикам уверенность в корректной совместной работе решений, а также гарантирует возможность получения квалифицированной технической поддержки от обоих вендоров на этапах развертывания и эксплуатации. Для организаций, переходящих с зарубежных операционных систем на Astra Linux, это снижает миграционные риски: они могут применять современные инструменты защиты сетевого доступа, внедрять архитектуру нулевого доверия и обеспечивать безопасное удаленное подключение сотрудников без необходимости поиска компромиссов или отказа от передовых подходов в кибербезопасности.

«Сетевое доверие на уровне архитектуры — это то, что крупные заказчики долгое время ждали от полностью российской инфраструктуры. Совместимость uClient с Astra Linux и работа в связке с ALD Pro (централизованное управление доступом) и uNGFW (межсетевой экран) закрывает критический пробел: бесконфликтное взаимодействие VPN-клиента, доменных политик и мандатного контроля доступа на уровне ядра. Такая архитектура исключает коллизии маршрутизации и аутентификации, обеспечивая предсказуемую работу защищенных каналов даже под высокими нагрузками. Для корпоративных и государственных заказчиков, которые ждали именно промышленного решения без “костылей” и эмуляции Windows, эта сертифицированная связка становится стандартом построения доверенной сети», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Мы поставили своей целью помочь заказчикам в достижении технологического суверенитета. Для этого мы провели тестирование на совместимость именно с отечественной операционной системой, подтвердив стабильность работы в сценариях VPN-подключений. Это поможет клиентам при реализации технологического суверенитета в своей инфраструктуре, без компромиссов по скорости или функциональности», — сказала Яна Заковряжина, менеджер по развитию продукта UserGate Client.