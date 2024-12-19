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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Братчиков Станислав



19.12.2024 Linx Cloud вошел в топ-3 поставщиков Kubernetes по версии CNews Market 1
01.11.2024 Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке 1
26.09.2024 Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud 1
12.09.2024 Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse 1
Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф 1
19.07.2023 Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс» 1
17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate 1
25.07.2022 Linxdatacenter запускает собственные PaaS-инструменты 1
19.04.2022 «Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов 1
22.08.2016 «ГЕОПЛАНЕР»: знаю, где ребенок сейчас, знаю, где он будет завтра 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Братчиков Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 5
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 5
Flant - Флант 95 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7340 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Hystax - Хайстекс 13 1
8213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Linx Cloud 56 6
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
NVision Барьер 648 1
Yandex Database - YDB 24 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 1
Linx Safe - Linx Protect 4 1
Linx Kubernetes 1 1
Linx CDN 1 1
Linx Big Data 1 1
Linx S3 1 1
Microsoft Windows 15657 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 1
UserGate SUMMA 25 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Linx Datacenter 49 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Hystax Acura - Хайстекс Акура 10 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Александров Вячеслав 6 2
Сергеев Михаил 108 1
Башкеев Алексей 17 1
Перекрест Андрей 10 1
Макарьин Евгений 9 1
Салахутдинов Артур 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Швеция - Стокгольм 389 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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