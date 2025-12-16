Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс CatBoost библиотека для Python
Алгоритм CatBoost, разработанный Яндексом, стал одним из инструментов машинного обучения в фундаментальной и прикладной науке — от медицины до инженерии.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Яндекс CatBoost и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8451 18
|Google LLC 12268 3
|GitHub 971 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 2
|Oracle - MySQL AB 36 1
|DeepL GmbH 1 1
|Red Hat 1345 1
|Nginx - Энджайникс 189 1
|Yandex Data Factory - YDF 25 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3136 1
|Telegram Group 2579 1
|Microsoft Corporation 25245 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 232 1
|Promt - Промт 309 1
|Yahoo! 3707 1
|Linx - Связь ВСД 158 1
|VK - Mail.ru Group 3534 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 1
|Selectel - Селектел 440 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|23ABC News 173 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.