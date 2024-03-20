Разделы

Ритейл Розница
|

Fix Price внедрил ИИ в процесс обработки внутренних заявок от сотрудников

Сеть низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотный проект на основе искусственного интеллекта (ИИ), цель которого – категоризация внутренних заявок в компании для последующей обработки специалистами группы поддержки. Это позволило автоматизировать процесс анализа первичных запросов в ИТ-поддержку, что привело к сокращению времени передачи обращения и поиска конкретного исполнителя. Следующим шагом развития проекта станет автоматизация процесса анализа запросов в другие подразделения компании.

С момента запуска сервиса было обработано уже около 100 тыс. заявок.

Как мигрировать с SAP ERP на 1С за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции
Бизнес

«Ежегодно в ИТ-подразделение компании поступает более 200 тыс. запросов на решение различных задач и вопросов от сотрудников. Несмотря на предложенную категоризацию задач, многие из них попадают не к профильным специалистам или не в ту категорию, что увеличивает время ожидания ответа и тормозит процессы. Благодаря новому сервису, теперь запросы анализируются ИИ. Значительный объем накопленных структурированных данных позволил нам успешно запустить пилотный проект, обучить необходимые модели ИИ и получить промежуточные результаты по распознаванию заявок на уровне выше 85%», – сказал Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price.

Для решения задачи была использована совокупность методов обработки естественного языка, включая обучение, дообучение и интеграцию ансамбля различных моделей машинного обучения catboost (open-source-библиотека с реализацией алгоритма градиентного бустинга «Яндекса»), rubert (open-source-дистиллированная модель, реализованная на базе BERT Google) и ряда вспомогательных технологий open-source.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Магия Xiaomi закончилась. Смартфоны компании безудержно дорожают, и дальше будет еще дороже

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В России будут продавать SSD отечественных брендов, сделанные в Китае

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще