Лексин Олег
Лексин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Анкудинов Алексей 24 2
|Чильдинова Ольга 3 1
|Малых Дмитрий 61 1
|Хантимиров Рамиль 31 1
|Князев Денис 4 1
|Волошин Евгений 63 1
|Иванов Александр 101 1
|Гоц Станислав 4 1
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Малыхин Василий 4 1
|Ишмаметов Руслан 3 1
|Чалей Алексей 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
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