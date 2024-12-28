Лексин Олег

Fix Price внедрил более 3 тысяч касс самообслуживания в 2024 году 1

Цифровизация ритейла 2024 2

Fix Price расширяет функциональность системы видеоаналитики для мониторинга торговых залов 1

Fix Price при поддержке Neoflex подключил к системе видеоаналитики 6 тысяч магазинов сети 1

Fix Price внедрил ИИ в процесс обработки внутренних заявок от сотрудников 1

Для работы над проектами Fix Price запущена школа для стажировки тестировщиков 1

Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR 1

Сеть Fix Price перешла на электронные чеки 1

Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1

Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара 1

Сеть Fix Price в 3 раза увеличила контракт с Maykor 1