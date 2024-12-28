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Лексин Олег



28.12.2024 Fix Price внедрил более 3 тысяч касс самообслуживания в 2024 году 1
Цифровизация ритейла 2024 2
08.11.2024 Fix Price расширяет функциональность системы видеоаналитики для мониторинга торговых залов 1
12.07.2024 Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы 1
03.07.2024 Fix Price при поддержке Neoflex подключил к системе видеоаналитики 6 тысяч магазинов сети 1
20.03.2024 Fix Price внедрил ИИ в процесс обработки внутренних заявок от сотрудников 1
20.02.2024 Fix Price в 2024 г. установит кассы самообслуживания в более чем 1 тыс. своих магазинов 1
04.09.2023 Для работы над проектами Fix Price запущена школа для стажировки тестировщиков 1
29.08.2023 Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок 1
31.01.2023 Fix Price в 2022 г. усилил меры по защите своей системы данных 1
06.12.2022 StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак 1
22.11.2022 Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR 1
24.06.2022 Сеть Fix Price за шесть месяцев 2022 г. установила 500 касс самообслуживания 1
20.05.2022 Сеть Fix Price перешла на электронные чеки 1
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1
22.06.2021 Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара 1
02.08.2016 Сеть Fix Price в 3 раза увеличила контракт с Maykor 1
20.01.2016 Fix Price расширила контракт с Maykor на техподдержку ПО и оборудования магазинов сети 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Лексин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 2
StormWall - Сторм системс 67 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Цифра ГК 2426 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
SAP SE 5277 1
HP Inc. 5685 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
Prof IT - Проф ИТ 12 1
8213 1
1С-Рарус 887 1
Эвотор - Evotor 184 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 18
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
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Сбер - СберПрайм 45 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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