Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России совместно с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE за последние 10 месяцев (с сентября 2022 г. по июль 2023 г.) выявила и отправила на блокировку более 6 тыс. поддельных ресурсов, имитирующих деятельность торговой сети с целью мошенничества. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Анализ показал, что наибольший всплеск появления фальшивых сайтов наблюдался в сентябре и ноябре 2022 г., перед новогодними распродажами, а также в июне 2023 г. Минимальное время блокировки одного сайта-двойника составило три часа.

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«В прошлом году многие компании заметили увеличение активности интернет-мошенников и числа хакерских атак в несколько раз. Буквально за один месяц в интернете могло появиться от 1 до 3 тыс. сайтов-подделок с айдентикой Fix Price. Чтобы защитить потенциальных покупателей нашей сети от действий злоумышленников, мы начали использовать платформу защиты бренда от компании BI.ZONE. Кроме борьбы с поддельными ресурсами мы также ведем активную работу по предотвращению рисков утечки информации», – сказал Олег Лексин, начальник службы ИТ-технологий Fix Price.

При регистрации поддельных сайтов злоумышленники часто не упоминали бренд в доменном имени, а ограничивались тем, что использовали в оформлении своих площадок логотип торговой сети. Из-за этого поиск мошеннических сайтов только по доменному имени становился неэффективным. Отследить сайты, использующие бренд компании в своих интересах, удалось благодаря анализу иллюстраций, фавиконов и текстового содержания сайтов. Для этого использовали платформу BI.ZONE Brand Protection — она предназначена для предотвращения фишинговых атак, мониторинга утечек и инфоатак.

«Всплески подделок под сайты торговых площадок могут наблюдаться в сезоны массового шопинга, например перед праздниками или важными датами. В связи с этим мы рекомендуем пользователям быть особенно осторожными сейчас, в преддверии 1 сентября, когда идет сезон покупок к школе. Не переходите по подозрительным ссылкам, внимательно проверяйте адреса сайтов и не вводите свои персональные данные ни на каких ресурсах, кроме тех, которым полностью доверяете», – отметил Евгений Волошин, директор по стратегии BI.ZONE.

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Ссылки на поддельные сайты чаще всего присылали пользователям в WhatsApp. Ранее компания BI.ZONE уже выявляла случаи мошенничества через этот мессенджер. Тогда злоумышленники притворялись рекрутерами или предлагали легкий заработок на бирже с помощью якобы созданного Цукербергом инструмента, которого на самом деле не существовало.

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Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен, основана в 2007 г. На 31 марта 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 5848 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 марта 2023 г. компания управляла 11 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в семи зарубежных странах. В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.