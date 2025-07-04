Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178226
ИКТ 13855
Организации 10783
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3476
Системы 25861
Персоны 76543
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Волошин Евгений


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 НИЯУ МИФИ и BI.Zone открыли лабораторию «Поиск и анализ киберугроз» 1
30.09.2024 «Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty 1
22.08.2024 «Сбер» запускает на BI.Zone Bug Bounty 3 программы по поиску уязвимостей 1
25.07.2024 «Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager 1
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM 1
31.01.2024 «СберФакторинг» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
27.12.2023 Bi.Zone: число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86% 1
25.12.2023 Bi.Zone выявила 398 поддельных доменов для просмотра сериала «Слово пацана» 1
18.12.2023 Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022  1
01.12.2023 Ленинградская область запускает программу по поиску уязвимостей 1
10.11.2023 На Bi.Zone Bug Bounty запущен 2 этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства 1
03.11.2023 «Хоум банк» запускает публичную программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
12.10.2023 Bi.Zone: резко выросло число мошеннических сайтов с «розыгрышами призов» 1
18.09.2023 Bi.Zone: мошенники подделывают Telegram‑аккаунты генеральных директоров крупнейших российских компаний 1
29.08.2023 Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок 1
24.08.2023 «Астра» запустит на BI.ZONE Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем 1
11.07.2023 Bi.Zone: к мошенническим сайтам для «быстрого заработка» добавились боты WhatsApp 1
07.07.2023 Bi.Zone: мошенники притворяются рекрутерами и атакуют россиян через WhatsApp 1
04.07.2023 «Сберавто» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
30.06.2023 Bi.Zone получила аккредитацию Национальной системы платежных карт 1
23.06.2023 BI.Zone: число мошеннических сайтов для «быстрого заработка» на Tesla X резко выросло 1
15.06.2023 Bi.Zone провела аудит безопасности для Selectel 1
01.06.2023 Мошенники похитили более 560 доменов и замаскировали их под фишинговые сайты  1
23.05.2023 BI.ZONE обнаружила необычные атаки вымогателей на десятки компаний в России и Белоруссии 1
19.05.2023 «Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами» 1
18.05.2023 Платформа BI.ZONE Bug Bounty вошла в реестр российского ПО 1
26.04.2023 Сервис «Звук» запустил программу поиска уязвимостей на платформе BI.Zone 1
20.04.2023 BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству 1
13.04.2023 Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty 1
21.03.2023 «Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
10.02.2023 BI.ZONE поможет Минцифры в поиске уязвимостей 1
20.01.2023 «Тинькофф» запустил публичную программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone 1
19.12.2022 Ozon открыл программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty 1
15.12.2022 Bi.zone и «Сравни» продлили сотрудничество 1
30.11.2022 «Авито» разместила программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty 1
21.11.2022 VK объявила о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
26.08.2022 Представлена платформа по поиску уязвимостей BI.ZONE Bug Bounty 1
11.08.2022 BI.ZONE представит платформу bug bounty 1
04.08.2022 Обновленная платформа BI.ZONE Brand Protection поможет защитить бизнес от киберугроз 1
02.08.2022 Bi.zone зафиксировала атаки группировки Buhtrap на частные компании 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

Волошин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 373 63
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4223 5
Buhtrap - Хакерская группировка 19 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
Samsung Electronics 10399 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 1
ESET - ESET Software 1138 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 324 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1328 1
GitHub 889 1
Цифра ГК 2487 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Atomyze - Атомайз 23 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Ростелеком 10004 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 57 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1028 1
Selectel - Селектел 408 1
Telegram Group 2275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 320 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 249 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1270 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7744 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1069 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 2
Лента - Сеть розничной торговли 2167 2
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Walt Disney Company 629 1
Adidas - Адидас 163 1
Северсталь ПАО - Severstal 511 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 68 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 300 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Tesla Motors 411 1
НСПК - Национальная система платежных карт 863 1
Сбер - СберАвто 32 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - СберИнвестиции 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1158 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 181 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5017 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5612 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4491 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 210 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4956 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29501 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53773 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21272 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69078 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6498 21
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 244 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5439 20
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2096 18
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13115 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8179 13
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 746 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11685 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5083 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1572 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7113 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2116 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13053 6
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 594 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4157 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1265 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22055 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11599 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10900 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1131 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2444 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7689 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12483 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16522 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3290 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21185 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4088 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11845 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25065 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24860 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1331 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1215 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30807 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4777 26
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 64 19
Сбер - BI.Zone Brand Protection 29 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5514 6
Google Android 14355 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1144 4
Apple iOS 8014 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 3
Linux OS 10329 3
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 96 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 671 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 274 2
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 26 2
Сбер - SberPortal 31 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 63 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
ESET Threat Intelligence 9 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 781 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 41 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 33 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 547 1
Pastebin 36 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1851 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 13 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 535 1
Atlassian - Confluence 130 1
Webmin 17 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 375 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
Лякутин Валентин 2 2
Клендар Николай 2 1
Гусев Сергей 44 1
Пирожков Александр 4 1
Сытин Дмитрий 56 1
Филиппов Денис 57 1
Криков Дмитрий 4 1
Сычев Артем 73 1
Колесников Сергей 15 1
Волков Алексей 53 1
Черных Тимофей 2 1
Гадарь Дмитрий 28 1
Иванов Анатолий 14 1
Ляпунов Игорь 127 1
Полянский Денис 13 1
Ильин Кирилл 6 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Сивцев Илья 160 1
Быковский Евгений 1 1
Баширов Андрей 2 1
Бобылев Дмитрий 2 1
Погонин Денис 1 1
Коржов Александр 1 1
Лексин Олег 21 1
Сытник Андрей 24 1
Wolters Malte - Вольтерс Мальте 4 1
Крайнов Сергей 1 1
Гуральник Павел 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150483 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52717 3
Турция - Турецкая республика 2431 3
Беларусь - Белоруссия 5887 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 2
Казахстан - Республика 5678 2
Польша - Республика 1988 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44475 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13428 1
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Бразилия - Федеративная Республика 2405 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1520 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 336 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 23
Энергетика - Energy - Energetically 5286 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49621 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53071 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6522 5
Аудит - аудиторский услуги 2853 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3594 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1681 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30530 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25003 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1783 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5215 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 822 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2837 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9310 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 683 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6323 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16836 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2366 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 505 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2547 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19434 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1285 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10274 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5078 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2572 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1318 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 817 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
Паспорт - Паспортные данные 2619 1
Киберучения 102 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 1
SimilarWeb 56 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Cyber Polygon 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще