Bi.Zone: к мошенническим сайтам для «быстрого заработка» добавились боты WhatsApp

По данным Bi.Zone, в последние 2 месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp. Пик пришелся на 19–25 июня: в этот период было выявлено 150 новых ресурсов. Пользователям предлагают получать пассивный доход с помощью чат-бота, якобы созданного Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) для работы на финансовом рынке.

Всего с начала мая было найдено 252 подобных сайта. Чтобы начать зарабатывать на «новом проекте от Цукерберга», злоумышленники предлагают перейти в бот в WhatsApp, пройти там опрос и ввести свои Ф.И.О., почту, номер телефона. После этого искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя, которому останется только снимать полученные деньги. На самом же деле обещанный доступ к финансовым инструментам не предоставляется, а персональные данные отправляются к мошенникам.

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone, сказал: «Принцип напоминает схему мошенничества с „заработком“ на Tesla X, о которой мы недавно рассказывали. В обоих случаях под угрозу попадают персональные данные, но не платежная информация. Целевая аудитория тоже осталась прежней — это в первую очередь граждане России, Казахстана, Беларуси, а также Польши, Турции и стран Евросоюза. Разница в том, что форму теперь предлагают заполнить не на сайте, а в мессенджере. Кроме того, страницы, где размещается ссылка, замаскированы под сайты СМИ, а не крупных компаний. Как правило, украденные данные используют для рассылок и обзвонов, в том числе от имени банковских служб безопасности или полиции».

Схема кражи персональных данных остается неизменной, но вот тактика мошенников регулярно обновляется. Это происходит потому, что старые подходы быстро становятся известны и перестают вызывать доверие у пользователей.

Чтобы обезопасить себя, не переходите по сомнительным ссылкам и проверяйте адреса страниц — мошенники часто маскируют ресурсы под известные площадки. Персональные данные передавайте только официальным ресурсам, которым вы полностью доверяете. Кроме того, следует с осторожностью относиться к любым предложениям быстрого заработка или пассивного дохода, отмечают в Bi.Zone.