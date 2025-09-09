Meta Platforms - WhatsApp Messenger

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков
изацией, запрещена на территории России) ответит в суде за сокрытие информации о дыре в мессенджере WhatsApp*, которая открывает разработчикам неограниченный доступ к пользовательским данным, п
|26.08.2025
|
«Телфин» обновил возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка»
разговора пользователи АТС «Телфин.Офис» могут отправлять клиентам не только SMS, но и сообщения в WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Отправка «Сообщения по итогам звонк
|20.08.2025
|
Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей
в Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Instag
|19.08.2025
|
В России стали доступны звонки в WhatsApp* для бизнеса
Агрегатор мессенджеров и соцсетей Pact запустил функцию звонков в WhatsApp* для бизнесов. Это способ звонить клиентам в WhatsApp*, записывать звонок и с
|19.08.2025
|
Звонки в Telegram и WhatsApp* под ограничениями Роскомнадзора: старшее поколение одобряет, молодежь — нет
Роскомнадзор сообщил, что в России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия мошенничеству и терроризму. 36% россиян одобряют это решени
|13.08.2025
|
В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос
И чтобы никаких звонков В России началась блокировка звонков через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, пишет РБК со ссылкой на представителей Роскомнадзора. В ведомстве новые
|11.08.2025
|
В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram
Аудио без видео В России перестали работать видеозвонки WhatsApp* и Telegram. Общаться по видеосвязи не могут жители множества российских регионов. Р
|30.07.2025
|
Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция
ому устройству и продублированы в клиенте для ПК. Перенести общение можно из таких приложений, как WhatsApp*, Skype, Viber и Signal. Для каждого случая предусмотрен свой алгоритм действий.Как
|03.07.2025
|
Мошенники стали чаще звонить в WhatsApp*
ГК «Гарда» наблюдает увеличение числа случаев мошенничества через популярный мессенджер WhatsApp. Пользователям поступают звонки с расспросами о них самих и их знакомых. Ситуация вы
|24.06.2025
|
Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*
обные системы борьбы с мошенничеством (антифрод-системы). В число ОРИ входят мессенджеры Telegram и Whatsapp*. Авторы идеи хотят, чтобы эти системы имели в своей основе, в том числе, искусствен
|24.06.2025
|
Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных
Запрет использования мессенджера Американским парламентариям запретили использовать WhatsApp* (компания признана экстремистской организацией на территории России), об этом пишет
|17.06.2025
|
WhatsApp* всех обманул. В главном мессенджере планеты вопреки обещаниям разработчиков появятся реклама и платные подписки. Опрос
Экстремистский спам Мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta*, в 2022 г. признанной в России экстремистской) получит
|15.05.2025
|
Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства
Наложение штрафов Суд в России оштрафовал мессенджеры Signal и WhatsApp*, об этом рассказал Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Мировой суд Таг
|12.05.2025
|
Разработчика шпионской системы Pegasus заставили заплатить компенсацию за взлом WhatsApp
США предписало израильской компании NSO Group выплатить около 168 млн долларов компенсации сервису WhatsApp*. Так завершается судебный процесс, растянувшийся более чем на пять лет. В 2019 г. <
|25.04.2025
|
В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ
Новая функция Разработчики мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещена) выпустил
|21.04.2025
|
Мошенники создают фейковые инвестиционные платформы якобы от создателей WhatsApp*
угроз Solar AURA обнаружили фейковый сайт инвестиционной платформы якобы от создателей мессенджера WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Фишинговый сайт предлагает пользо
|16.04.2025
|
Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад
Рост мошенничества Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выросла в
|14.04.2025
|
Предустановленный WhatsApp* с вредоносным кодом внутри
средственно в составе предустановленного на телефоне ПО: вредоносный код был добавлен к мессенджеру WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители «Доктор веб». При сканировании системного раз
|14.04.2025
|
Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***
Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) нарушила
|14.04.2025
|
В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок
Министерства внутренних дел России (МВД) советует россиянам обновить десктопную версию мессенджера WhatsApp* на Windows из-за серьезной уязвимости, об этом CNews сообщили в управлении по орган
|09.04.2025
|
Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО
Видео с сюрпризом Американский мессенджер WhatsApp*, разработанный признанной в России экстремистской компанией Meta, в версии для наст
|25.03.2025
|
В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat
пулярный в России «Агент Mail.ru». Max не будет интегрирован с этими платформами, заявили изданию представители холдинга. Самые популярные мессенджеры в России на момент выхода материала – Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской в России американской компании Meta). «Max учитывает опыт создания всех существующих мессенджеров VK. При этом Max – самостоятельный, отдельный п
|18.03.2025
|
Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»
вакансии Если пользователь откликнется на фейковую вакансию на сайте бесплатных объявлений или сервисе поиска работы, мошенники спрашивают номер его телефона и сразу же предлагают перевести общение в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) или Telegram. Unsplash - Adem AY Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp
|13.03.2025
|
Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp*
иченной и агрегированной статистике использования бесплатной опции защиты в мессенджерах «Билайна», WhatsApp* остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах. На него приходится
|19.02.2025
|
Почти 40% предпринимателей пострадают от блокировки WhatsApp в России
ИТ-бренды OkoCRM, Unisender и «Телфин» опросили 38 тыс. малых и средних предприятий, чтобы оценить роль WhatsApp в их бизнесе. Исследование показало, что 9 из 10 компаний используют мессенджер в коммуникациях, в том числе для продаж — так что в случае блокировки многие могут потерять клиентов. Об
|11.02.2025
|
«Телфин» совместно с Inspiro запускают омни-платформу для коммуникаций
но с Inspiro, платформой для создания онлайн-магазинов и комплексного интернет-маркетинга, внедрили WhatsApp* в CRM. Интеграция реализована с помощью виджета Whatcrm в рамках запуска единого ом
|10.02.2025
|
Атаки на пользователей WhatsApp выросли в 10 раз
По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, в январе 2025 г. число фишинговых доменов в Рунете, нацеленных на пользователей WhatsApp, выросло почти в 10 раз по сравнению с январем 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ. Взломы и мошеннические схемы через мессенджеры стал
|05.02.2025
|
Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal
ных копий и может применяться для проникновения даже в зашифрованные ИТ-системы, такие как Signal и WhatsApp*. Paragon позиционирует себя как компанию, предлагающую этически обоснованные ИТ-инс
|25.12.2024
|
В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*
согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), об этом п
|24.12.2024
|
Россиян лишат возможности звонить бесплатно. Звонки в Telegram и WhatsApp* на грани запрета во имя безопасности. Опрос
ка еще не ограничен, есть возможность ограничения вызовов с номеров вне списка контактов. Например, WhatsApp* позволяет отключать звук звонков с неизвестных номеров, а Telegram предоставляет по
|09.12.2024
|
В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами
зовать для передачи, приема, доставки и получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений. freepik Российские мессенджеры должны заменить WhatsApp в общении бизнеса с клиентами Такие изменения планируется внести в законы «О защите прав потребителей» (2-ФЗ), «О банках и банковской деятельности» (17-ФЗ), «О Центральном банке Россий
|09.12.2024
|
Российские регионы временно остались без WhatsApp
-за проводимых Роскомнадзором учений по отработке сценариев доступа к зарубежному сегменту сети интернет, с 16:00 6 декабря 2024 г. наблюдаются ограничения в доступе к ряду сайтов и сервисов, включая WhatsApp. «К сожалению, мы не можем повлиять на данную ситуацию», - говорилось в сообщении провайдера. На перебои в работе YouTube, Google, Telegram, сообщила жители не только Дагестана, но и Ч
|29.11.2024
|
В России появился новый способ кражи денег через WhatsApp
аев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сообщили
|28.11.2024
|
Т2 запустила определитель нежелательных вызовов в Telegram и WhatsApp
T2, российский оператор мобильной связи, запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp от аккаунтов не из списка контактов клиента. Функция активируется через приложение T2 и доступна для владельцев смартфонов на ОС iOS и Android. По данным T2, 49% пользователей Whats
|13.11.2024
|
Похитители аккаунтов в Telegram и WhatsApp зарабатывают до 2,5 миллионов руб. в месяц
нтов Интернет-мошенники, распространяющие фишинговые ресурсы через взломанные аккаунты в Telegram и WhatsApp, наращивают доходы и совершенствуют методы кибератак на пользователей. Исследователи
|31.10.2024
|
Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов
К сожалению, в 2022 году все еще нет быстрого и простого способа для переноса чатов WhatsApp между устройствами. Все из-за того, что мессенджер не сохраняет на серверах переписк
|15.10.2024
|
Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp*
Новая схема мошенничества в сети Неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещена)
|14.10.2024
|
Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК
ожение станет работать медленнее. Рассмотрим, как удалить кэш в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также расскажем, как настроить автоматическую очистку для экономии памяти смартфо
|16.07.2024
|
WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому
Все уже началось Мессенджер WhatsApp* перестал поддерживать операционную систему KaiOS, пишет портал GizChina. Эта платфо
|10.07.2024
|
В WhatsApp* появится суперполезная и нужная функция, о которой многие мечтают. Россиян к ней тоже допустят
Текст вместо голоса В мессенджере WhatsApp* в обозримой перспективе появится возможность перевода голосовых сообщений на русско
