Meta Platforms WhatsApp Messenger

Meta Platforms - WhatsApp Messenger

* WhatsApp – продукт компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.09.2025 Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

изацией, запрещена на территории России) ответит в суде за сокрытие информации о дыре в мессенджере WhatsApp*, которая открывает разработчикам неограниченный доступ к пользовательским данным, п
26.08.2025 «Телфин» обновил возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка»

разговора пользователи АТС «Телфин.Офис» могут отправлять клиентам не только SMS, но и сообщения в WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Отправка «Сообщения по итогам звонк
20.08.2025 Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

в Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Instag
19.08.2025 В России стали доступны звонки в WhatsApp* для бизнеса

Агрегатор мессенджеров и соцсетей Pact запустил функцию звонков в WhatsApp* для бизнесов. Это способ звонить клиентам в WhatsApp*, записывать звонок и с
19.08.2025 Звонки в Telegram и WhatsApp* под ограничениями Роскомнадзора: старшее поколение одобряет, молодежь — нет

Роскомнадзор сообщил, что в России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия мошенничеству и терроризму. 36% россиян одобряют это решени
13.08.2025 В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

И чтобы никаких звонков В России началась блокировка звонков через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, пишет РБК со ссылкой на представителей Роскомнадзора. В ведомстве новые
11.08.2025 В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram

Аудио без видео В России перестали работать видеозвонки WhatsApp* и Telegram. Общаться по видеосвязи не могут жители множества российских регионов. Р
30.07.2025 Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

ому устройству и продублированы в клиенте для ПК.  Перенести общение можно из таких приложений, как WhatsApp*, Skype, Viber и Signal. Для каждого случая предусмотрен свой алгоритм действий.Как

03.07.2025 Мошенники стали чаще звонить в WhatsApp*

ГК «Гарда» наблюдает увеличение числа случаев мошенничества через популярный мессенджер WhatsApp. Пользователям поступают звонки с расспросами о них самих и их знакомых. Ситуация вы
24.06.2025 Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

обные системы борьбы с мошенничеством (антифрод-системы). В число ОРИ входят мессенджеры Telegram и Whatsapp*. Авторы идеи хотят, чтобы эти системы имели в своей основе, в том числе, искусствен
24.06.2025 Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных

Запрет использования мессенджера Американским парламентариям запретили использовать WhatsApp* (компания признана экстремистской организацией на территории России), об этом пишет
17.06.2025 WhatsApp* всех обманул. В главном мессенджере планеты вопреки обещаниям разработчиков появятся реклама и платные подписки. Опрос

Экстремистский спам Мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta*, в 2022 г. признанной в России экстремистской) получит

15.05.2025 Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства

Наложение штрафов Суд в России оштрафовал мессенджеры Signal и WhatsApp*, об этом рассказал Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Мировой суд Таг
12.05.2025 Разработчика шпионской системы Pegasus заставили заплатить компенсацию за взлом WhatsApp

США предписало израильской компании NSO Group выплатить около 168 млн долларов компенсации сервису WhatsApp*. Так завершается судебный процесс, растянувшийся более чем на пять лет. В 2019 г. <
25.04.2025 В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Новая функция Разработчики мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещена) выпустил
21.04.2025 Мошенники создают фейковые инвестиционные платформы якобы от создателей WhatsApp*

угроз Solar AURA обнаружили фейковый сайт инвестиционной платформы якобы от создателей мессенджера WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Фишинговый сайт предлагает пользо
16.04.2025 Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

Рост мошенничества Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выросла в

14.04.2025 Предустановленный WhatsApp* с вредоносным кодом внутри

средственно в составе предустановленного на телефоне ПО: вредоносный код был добавлен к мессенджеру WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители «Доктор веб». При сканировании системного раз
14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) нарушила
14.04.2025 В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок

Министерства внутренних дел России (МВД) советует россиянам обновить десктопную версию мессенджера WhatsApp* на Windows из-за серьезной уязвимости, об этом CNews сообщили в управлении по орган
09.04.2025 Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО

Видео с сюрпризом Американский мессенджер WhatsApp*, разработанный признанной в России экстремистской компанией Meta, в версии для наст
25.03.2025 В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

пулярный в России «Агент Mail.ru». Max не будет интегрирован с этими платформами, заявили изданию представители холдинга. Самые популярные мессенджеры в России на момент выхода материала – Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской в России американской компании Meta). «Max учитывает опыт создания всех существующих мессенджеров VK. При этом Max – самостоятельный, отдельный п
18.03.2025 Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

вакансии Если пользователь откликнется на фейковую вакансию на сайте бесплатных объявлений или сервисе поиска работы, мошенники спрашивают номер его телефона и сразу же предлагают перевести общение в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) или Telegram. Unsplash - Adem AY Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp

13.03.2025 Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp*

иченной и агрегированной статистике использования бесплатной опции защиты в мессенджерах «Билайна», WhatsApp* остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах. На него приходится
19.02.2025 Почти 40% предпринимателей пострадают от блокировки WhatsApp в России

ИТ-бренды OkoCRM, Unisender и «Телфин» опросили 38 тыс. малых и средних предприятий, чтобы оценить роль WhatsApp в их бизнесе. Исследование показало, что 9 из 10 компаний используют мессенджер в коммуникациях, в том числе для продаж — так что в случае блокировки многие могут потерять клиентов. Об
11.02.2025 «Телфин» совместно с Inspiro запускают омни-платформу для коммуникаций

но с Inspiro, платформой для создания онлайн-магазинов и комплексного интернет-маркетинга, внедрили WhatsApp* в CRM. Интеграция реализована с помощью виджета Whatcrm в рамках запуска единого ом
10.02.2025 Атаки на пользователей WhatsApp выросли в 10 раз

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, в январе 2025 г. число фишинговых доменов в Рунете, нацеленных на пользователей WhatsApp, выросло почти в 10 раз по сравнению с январем 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ. Взломы и мошеннические схемы через мессенджеры стал
05.02.2025 Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

ных копий и может применяться для проникновения даже в зашифрованные ИТ-системы, такие как Signal и WhatsApp*. Paragon позиционирует себя как компанию, предлагающую этически обоснованные ИТ-инс
25.12.2024 В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), об этом п
24.12.2024 Россиян лишат возможности звонить бесплатно. Звонки в Telegram и WhatsApp* на грани запрета во имя безопасности. Опрос

ка еще не ограничен, есть возможность ограничения вызовов с номеров вне списка контактов. Например, WhatsApp* позволяет отключать звук звонков с неизвестных номеров, а Telegram предоставляет по
09.12.2024 В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами

зовать для передачи, приема, доставки и получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений. freepik Российские мессенджеры должны заменить WhatsApp в общении бизнеса с клиентами Такие изменения планируется внести в законы «О защите прав потребителей» (2-ФЗ), «О банках и банковской деятельности» (17-ФЗ), «О Центральном банке Россий
09.12.2024 Российские регионы временно остались без WhatsApp

-за проводимых Роскомнадзором учений по отработке сценариев доступа к зарубежному сегменту сети интернет, с 16:00 6 декабря 2024 г. наблюдаются ограничения в доступе к ряду сайтов и сервисов, включая WhatsApp. «К сожалению, мы не можем повлиять на данную ситуацию», - говорилось в сообщении провайдера. На перебои в работе YouTube, Google, Telegram, сообщила жители не только Дагестана, но и Ч
29.11.2024 В России появился новый способ кражи денег через WhatsApp

аев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сообщили

28.11.2024 Т2 запустила определитель нежелательных вызовов в Telegram и WhatsApp

T2, российский оператор мобильной связи, запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp от аккаунтов не из списка контактов клиента. Функция активируется через приложение T2 и доступна для владельцев смартфонов на ОС iOS и Android. По данным T2, 49% пользователей Whats
13.11.2024 Похитители аккаунтов в Telegram и WhatsApp зарабатывают до 2,5 миллионов руб. в месяц

нтов Интернет-мошенники, распространяющие фишинговые ресурсы через взломанные аккаунты в Telegram и WhatsApp, наращивают доходы и совершенствуют методы кибератак на пользователей. Исследователи
31.10.2024 Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

К сожалению, в 2022 году все еще нет быстрого и простого способа для переноса чатов WhatsApp между устройствами. Все из-за того, что мессенджер не сохраняет на серверах переписк
15.10.2024 Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp*

Новая схема мошенничества в сети Неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещена)
14.10.2024 Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

ожение станет работать медленнее.  Рассмотрим, как удалить кэш в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также расскажем, как настроить автоматическую очистку для экономии памяти смартфо
16.07.2024 WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому

Все уже началось Мессенджер WhatsApp* перестал поддерживать операционную систему KaiOS, пишет портал GizChina. Эта платфо
10.07.2024 В WhatsApp* появится суперполезная и нужная функция, о которой многие мечтают. Россиян к ней тоже допустят

Текст вместо голоса В мессенджере WhatsApp* в обозримой перспективе появится возможность перевода голосовых сообщений на русско

