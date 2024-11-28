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Т2 запустила определитель нежелательных вызовов в Telegram и WhatsApp

T2, российский оператор мобильной связи, запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp от аккаунтов не из списка контактов клиента. Функция активируется через приложение T2 и доступна для владельцев смартфонов на ОС iOS и Android.

По данным T2, 49% пользователей WhatsApp используют голосовые вызовы в мессенджере, в Telegram доля таких клиентов составляет 27%. Новая функция позволит абонентам идентифицировать нежелательные входящие вызовы в указанных мессенджерах, в том числе мошеннические. При входящем от незнакомого контакта приложение Т2 на основе технологий больших данных (big data) определяет потенциальную цель звонка.

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Идентификация незнакомых номеров доступна всем абонентам оператора, установившим его мобильное приложение. Ежемесячно им пользуются более 20 млн клиентов. Владельцы любых смартфонов могут активировать определитель номеров в разделе «Голосовой ассистент и антиспам». Клиентам с устройствами на операционной системе Android потребуется дать приложению Т2 дополнительные разрешения для работы определителя в мессенджерах.

Комплекс мер защиты клиентов от мошенников Т2 направлен как на блокировку мошеннических звонков с подменой номера и SMS, так и на предупреждение клиентов. В этом случае оператор маркирует входящий вызов как потенциально мошеннической. Что касается базового слоя защиты, антифрод-платформа Т2 блокирует более 9 млн попыток связаться с клиентами в месяц. В результате мер по противодействию телефонному мошенничеству число звонков с подменой номера сократилось с января на 70%.

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