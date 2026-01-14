В 2025 г. мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам: сервис Сбербанк «Определитель номера» проверил 1 млрд звонков В 2025 г. сервис «Определитель номера», который позволяет распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил 1 млрд телефонных звонков россиянам. «Определитель номера» стал одним из самых востребованн

Сбербанк запустил автоматическую блокировку скрытых номеров в определителе номера Сервис «Определитель номера» теперь блокирует звонки со скрытых (анонимных) номеров — такие спам-звонки по телефону и в мессенджерах блокируются автоматически ещё до первого гудка. Пользователям больше

Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели квы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. В список также попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа. Исследование проведено на основе обезличенных данных сервиса «Определитель номера» в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В 2024 г. сервис обработал более 1 млрд входящих вызовов, из которых 3,8 млн были идентифици

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения , которых нет в вашей телефонной книге. Но часть этих опций уже платная. Бесплатно работает только определитель номера и блокировка спама. Есть подписка на месяц, на год и «Премиум Голд» за 99

Определитель номера от «Яндекса» научился выявлять мошеннические звонки на iPhone с точностью более 90% Яндекс Автоматический определитель номера от «Яндекса» научился распознавать мошеннические и другие нежелательные вызовы на iPhone с точностью 93%. Теперь при звонках он получает данные из собственной пополняемой он

МТС запустила бесплатную функцию умного определителя номера с защитой от спама в сервисе «Защитник» МТС сообщает о том, что включила в сервис «Защитник» бесплатную функцию умного определителя номера. Функция уже доступна для всех абонентов МТС. Система, работающая на основе Big Data, определяет, кто звонит абоненту, в том числе в мессенджерах, демонстрирует источник выз

«Яндекс» защитил пользователей от более чем 320 млн нежелательных звонков с начала 2024 года С января 2024 г. автоматический определитель номера (АОН) «Яндекса» зафиксировал 530 млн звонков с неизвестных номеров, в том

МТС запустила умный определитель номера с защитой от спама аря сервису «Защитник» в прошлом году мы избавили абонентов более чем от 2 млрд спам-вызовов. Умный определитель номера стал новым этапом в развитии сервиса. Теперь он дает клиентам возможность

«Тинькофф» запустил собственный определитель номера для Android шенники; спам/реклама; потенциально полезные звонки с указанием категории или названия организации. Определитель номера является одним из элементов «Тинькофф защиты» –платформы безопасности в э

ВТБ перезапустил определитель номера на всех клиентов Клиенты ВТБ теперь могут подключить бесплатный определитель номера на своем смартфоне при использовании ВТБ Онлайн в браузере. Определите

С начала 2023 г. «Яндекс» помог определить почти 91 миллион нежелательных звонков понедельникам и вторникам в рабочее время – в основном с 10:00 до 14:00. С января по апрель 2023 г. определитель номера «Яндекса» обработал 440 млн вызовов с неизвестных номеров. Каждый пятый и

«Яндекс» увеличил скорость обновления базы и точность определителя номера «Яндекс» обновил определитель номера в приложении с «Алисой». База данных сервиса увеличилась в полтора раза и

Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама с мошенником, чтобы вывести его на чистую воду, 4% — на все соглашаются и дают неверные данные банковской карты. Антон Карпов, директор по безопасности «Яндекса», сказал: «В июле каждый пользователь определителя номера в приложении «Яндекс» получил порядка 25% звонков с неизвестных номеров. По нашим данным в среднем 43% вызовов с незнакомых номеров — нежелательные. Если вы получили подобны

ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков Клиентам ВТБ стал доступен сервис «Определитель номера», который позволит узнавать детали о входящем звонке с неизвестного номер

«Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android м абонентам «Тинькофф мобайла» вне зависимости от используемой мобильной операционной системы — Android или iOS. Сервис помогает защищать от мошенников и спам-звонков. «Тинькофф» запустил собственный определитель номера в декабре 2020 г. Он был доступен абонентам любых мобильных операторов, являющихся клиентами экосистемы «Тинькофф», но только пользователям iOS. Теперь определитель стал дос

«Тинькофф» и «Яндекс» запустили совместное решение для защиты от мошенничества с подменой телефонного номера грировал к платформу Tinkoff Call Defender, распознающую подмену официальных банковских номеров — в определитель номера (АОН) «Яндекса». Теперь абоненты любых сотовых операторов включая небольш

Как выяснить кто звонил, не рискуя конфиденциальностью и идентифицировать звонки на вашем телефоне. Однако их также можно рассматривать как еще один способ поставить под угрозу нашу конфиденциальность. Итак, попробуем разобраться, есть ли способ узнать, кто звонил, без риска для себя? Прежде всего, загружая подобные приложения, вы предоставляете доступ к своим контактам, а также соглашаетесь с условиями использования программы. По сути, прилож

«Тинькофф» запустил собственный определитель номера для защиты от мошенников и спам-звонков Сами абоненты также могут передавать информацию в «Тинькофф» о звонках мошенников или спамеров – это можно будет сделать через чат в мобильном приложении «Тинькофф» или «Тинькофф мобайл». Подключить определитель номера можно в суперприложении «Тинькофф» (сейчас уже работает на iOS, в ближайшее время появится на Android) — он доступен абонентам любых мобильных операторов. В начале 2021 г. с

В приложении «Яндекс» для iOS появился автоматический определитель номера В приложении «Яндекс» для iOS появился автоматический определитель номера. Теперь пользователи смогут узнать, из какой компании или с какой целью им звонят, что поможет решить, отвечать ли на звонок. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса»

«Мегафон» будет брать деньги за уведомления о пропущенных звонках Оператор «Мегафон» заявил о начале взимания абонентской платы за свою услугу «Кто звонил?» Мегафоновский сервис «Кто звонил?» и его аналоги у других операторов позволяют оставлять голосовые сообщения для абонента, пока сам он находится вне зоны доступа. Кроме того

«Мегафон» наказали рублем за навязчивый АОН позволяющей определить номер, с которого осуществляется входящий вызов, даже при включенной услуге «АнтиАОН» у звонящего. «СуперАОН» был автоматически подключен более чем у 1 млн абонентов в Ро

МГТС вводит услугу "Цифровой АОН" осковская городская телефонная сеть» с 1 сентября начинает предоставлять абонентам услугу «Цифровой АОН». В основе нового сервиса МГТС лежит общепринятый стандарт определения номеров. Для работ