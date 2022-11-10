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АОН технология Автоматического Определения Номера CLI Calling Line Identification



10.11.2022 «Телфин» запустил омниканальное телеком-решение для ЖКХ 1
13.10.2022 «Телфин» повышает производительность колл-центров в три раза 2
08.09.2022 «Яндекс» обновил «Алису» в поисковом приложении 1
04.08.2022 Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама 1
15.07.2022 В России появился сервис «Пойдем, выйдем!» для приватных телефонных разговоров 1
28.03.2022 ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков 2
21.02.2022 «Вконтакте» предупредит о телефонном спаме: соцсеть запустила автоматический определитель номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data 1
10.11.2021 «Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android 1
04.11.2021 Как получить и отправить факс в 2021 году 1
03.11.2021 «Тинькофф» и «Яндекс» запустили совместное решение для защиты от мошенничества с подменой телефонного номера 2
09.09.2021 «Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче 1
23.08.2021 Приложение «Яндекса» избавит от ненужных звонков 1
10.06.2021 «Яндекс» радикально обновил свой поиск. Самые интересные изменения 2
10.06.2021 «Яндекс» представил большое обновление поиска 2
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам 2
03.06.2021 Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму 1
17.05.2021 Исследование Tinkoff Data: более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников 2
12.01.2021 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения 1
22.12.2020 «Тинькофф» запустил собственный определитель номера для защиты от мошенников и спам-звонков 1
28.07.2020 Абоненты ТТК теперь могут подключить сервис Kaspersky Who Calls 1
14.05.2019 В приложении «Яндекс» для iOS появился автоматический определитель номера 1
05.12.2018 Алиса, Телефон у меня! 1
05.12.2018 «Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос 1
05.12.2018 «Яндекс» анонсировал смартфон «Яндекс.Телефон» 1
11.04.2018 «Яндекс» научился определять, откуда звонят пользователю 1
01.02.2017 «Глобалтел» запустил сервис оплаты услуг с помощью банковских карт 1
06.12.2016 Panasonic начинает российские продажи DECT-телефона KX-TGE110 1
15.11.2016 «Ростелеком» запустил услуги мобильной связи в трёх регионах ЮФО 1
28.06.2016 Телефония «Ростелекома» в Калининграде стала полностью цифровой 1
05.10.2015 Panasonic представил новую серию беспроводных телефонов 1
18.09.2015 «Ростелеком» заменил последнюю аналоговую телефонную станцию в Череповце 1
23.07.2015 Mango Office запускает новый облачный продукт «Виртуальный номер» 1
05.06.2015 Оборот «Манго Телеком» в 2014 г. вырос на 45% до 1,35 млрд руб. 1
19.03.2015 ТТК в два раза увеличил емкость АТС в Самаре 1
10.02.2015 «Ростелеком» переключил на цифровую АТС более 2 тыс. абонентов в Каспийске 1
06.02.2015 «Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование 1
28.01.2015 МТС оцифровала домашние телефоны Перми 1
23.10.2014 «Ростелеком» во Владиавказе переключил 5 тыс. абонентов на цифровую АТС 1
14.10.2014 «Ростелеком» полностью перевел Краснодар на цифровую телефонию 1
22.09.2014 BMicro выпустил новую версию «Клиент-Коммуникатора» 1

Публикаций - 200, упоминаний - 215

АОН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 14
Yandex - Яндекс 5551 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 8
МегаФон - Мобиком 225 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 253 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 4
Telia Company - TeliaSonera 827 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 3
LG Electronics 3530 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 133 3
Sonera 312 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 121 2
Globalstar - Глобалстар 166 2
Microsoft Corporation 23395 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 120 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 2
Центел - Центральный телеграф 408 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 1
AT&T Inc 1650 1
Huawei 3459 1
Softline - Софтлайн 2032 1
Oracle Corporation 6271 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 1
Huawei Technologies 391 1
Vocord - Вокорд 153 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 3
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 2
Visa International 1866 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
Белый Медведь 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 75
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 48
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 31
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 21
Автоответчик - Answering machine 176 15
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 14
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 7
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 5
Caller ID number - Caller identification 55 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 771 3
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 311 3
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 2
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 317 2
Google Android 12432 13
Apple iOS 6722 7
Microsoft Windows 2000 12612 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 372 4
Microsoft Windows 10 13409 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 3
Яндекс.Плюс 102 3
Nokia Symbian OS 1399 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 5 3
Intel XScale PXA 167 2
МегаФон - GSMЛайт 51 2
Linux OS 8153 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 159 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - генеративная нейросеть 8 2
Microsoft Office 3405 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 2
Intersoft Lab Референт 153 2
Microsoft Windows 2528 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Google Lens - Google Объектив 50 1
Fujitsu Pocket LOOX 82 1
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа РТУ - Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 95 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 64 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
BBK BKD - DECT-телефон 1 1
VK - Mail.Ru Видео 61 1
Хост ГК - МедВедь РМИС Медицинская система 49 1
EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 1
Canon Digital IXUS 86 1
Openwave Mobile - браузер 3 1
Apple macOS 1693 1
МТС Автосекретарь 63 1
Google AOSP - Android Open Source Project 51 1
Яндекс.Почта 360 16 1
Yandex YATI - Yet Another Transformer With Improvements 7 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 102 1
Трошин Александр 14 1
Каргапольцев Сергей 1 1
Танашев Руслан 17 1
Латунов Павел 1 1
Бриедис Виталий 4 1
Роднова Анна 10 1
Чесаков Георгий 19 1
Краснова Марина 21 1
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Радаев Александр 42 1
Ксенин Алекс 311 1
Чачава Александр 79 1
Шикинов Александр 10 1
Бессарабский Алексей 29 1
Толстой Лев 43 1
Малис Олег 74 1
Прянишников Николай 287 1
Смирнов Михаил 64 1
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Ноздрин Алексей 9 1
Коновалов Александр 13 1
Миронов Сергей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 4
Украина 7213 4
Россия - ЦФО - Орловская область 245 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Казахстан - Республика 4750 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Европа Восточная 2989 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 619 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1289 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 1
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Канада 4697 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 6
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 428 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 1
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1209 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 1
Newsbytes News Network 379 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 1
NewsFactor 128 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
S&P - Standard and Poor’s 480 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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