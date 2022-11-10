Индексная книга CNews*
АОН технология Автоматического Определения Номера CLI Calling Line Identification
Публикаций - 200, упоминаний - 215
АОН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 3
|Трошин Александр 14 1
|Каргапольцев Сергей 1 1
|Танашев Руслан 17 1
|Латунов Павел 1 1
|Бриедис Виталий 4 1
|Роднова Анна 10 1
|Чесаков Георгий 19 1
|Краснова Марина 21 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Радаев Александр 42 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Чачава Александр 79 1
|Шикинов Александр 10 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Толстой Лев 43 1
|Малис Олег 74 1
|Прянишников Николай 287 1
|Смирнов Михаил 64 1
|Бакланов Алексей 3 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Коновалов Александр 13 1
|Миронов Сергей 61 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.