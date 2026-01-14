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АОН технология Автоматического Определения Номера CLI Calling Line Identification

СОБЫТИЯ

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14.01.2026 В 2025 г. мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам: сервис Сбербанк «Определитель номера» проверил 1 млрд звонков

В 2025 г. сервис «Определитель номера», который позволяет распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил 1 млрд телефонных звонков россиянам. «Определитель номера» стал одним из самых востребованн
21.07.2025 Сбербанк запустил автоматическую блокировку скрытых номеров в определителе номера

Сервис «Определитель номера» теперь блокирует звонки со скрытых (анонимных) номеров — такие спам-звонки по телефону и в мессенджерах блокируются автоматически ещё до первого гудка. Пользователям больше
20.06.2025 Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели

квы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. В список также попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа. Исследование проведено на основе обезличенных данных сервиса «Определитель номера» в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В 2024 г. сервис обработал более 1 млрд входящих вызовов, из которых 3,8 млн были идентифици
18.03.2025 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

, которых нет в вашей телефонной книге. Но часть этих опций уже платная.  Бесплатно работает только определитель номера и блокировка спама. Есть подписка на месяц, на год и «Премиум Голд» за 99
05.03.2025 Определитель номера от «Яндекса» научился выявлять мошеннические звонки на iPhone с точностью более 90% Яндекс

Автоматический определитель номера от «Яндекса» научился распознавать мошеннические и другие нежелательные вызовы на iPhone с точностью 93%. Теперь при звонках он получает данные из собственной пополняемой он
20.08.2024 МТС запустила бесплатную функцию умного определителя номера с защитой от спама в сервисе «Защитник»

МТС сообщает о том, что включила в сервис «Защитник» бесплатную функцию умного определителя номера. Функция уже доступна для всех абонентов МТС. Система, работающая на основе Big Data, определяет, кто звонит абоненту, в том числе в мессенджерах, демонстрирует источник выз
15.05.2024 «Яндекс» защитил пользователей от более чем 320 млн нежелательных звонков с начала 2024 года

С января 2024 г. автоматический определитель номера (АОН) «Яндекса» зафиксировал 530 млн звонков с неизвестных номеров, в том
16.08.2023 МТС запустила умный определитель номера с защитой от спама

аря сервису «Защитник» в прошлом году мы избавили абонентов более чем от 2 млрд спам-вызовов. Умный определитель номера стал новым этапом в развитии сервиса. Теперь он дает клиентам возможность
13.07.2023 «Тинькофф» запустил собственный определитель номера для Android

шенники; спам/реклама; потенциально полезные звонки с указанием категории или названия организации. Определитель номера является одним из элементов «Тинькофф защиты» –платформы безопасности в э
19.06.2023 ВТБ перезапустил определитель номера на всех клиентов

Клиенты ВТБ теперь могут подключить бесплатный определитель номера на своем смартфоне при использовании ВТБ Онлайн в браузере. Определите
05.05.2023 С начала 2023 г. «Яндекс» помог определить почти 91 миллион нежелательных звонков

понедельникам и вторникам в рабочее время – в основном с 10:00 до 14:00. С января по апрель 2023 г. определитель номера «Яндекса» обработал 440 млн вызовов с неизвестных номеров. Каждый пятый и
27.03.2023 «Яндекс» увеличил скорость обновления базы и точность определителя номера

«Яндекс» обновил определитель номера в приложении с «Алисой». База данных сервиса увеличилась в полтора раза и
04.08.2022 Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама

с мошенником, чтобы вывести его на чистую воду, 4% — на все соглашаются и дают неверные данные банковской карты. Антон Карпов, директор по безопасности «Яндекса», сказал: «В июле каждый пользователь определителя номера в приложении «Яндекс» получил порядка 25% звонков с неизвестных номеров. По нашим данным в среднем 43% вызовов с незнакомых номеров — нежелательные. Если вы получили подобны
28.03.2022 ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков

Клиентам ВТБ стал доступен сервис «Определитель номера», который позволит узнавать детали о входящем звонке с неизвестного номер
10.11.2021 «Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android

м абонентам «Тинькофф мобайла» вне зависимости от используемой мобильной операционной системы — Android или iOS. Сервис помогает защищать от мошенников и спам-звонков. «Тинькофф» запустил собственный определитель номера в декабре 2020 г. Он был доступен абонентам любых мобильных операторов, являющихся клиентами экосистемы «Тинькофф», но только пользователям iOS. Теперь определитель стал дос
03.11.2021 «Тинькофф» и «Яндекс» запустили совместное решение для защиты от мошенничества с подменой телефонного номера

грировал к платформу Tinkoff Call Defender, распознающую подмену официальных банковских номеров — в определитель номера (АОН) «Яндекса». Теперь абоненты любых сотовых операторов включая небольш
24.10.2021 Как выяснить кто звонил, не рискуя конфиденциальностью

и идентифицировать звонки на вашем телефоне. Однако их также можно рассматривать как еще один способ поставить под угрозу нашу конфиденциальность. Итак, попробуем разобраться, есть ли способ узнать, кто звонил, без риска для себя? Прежде всего, загружая подобные приложения, вы предоставляете доступ к своим контактам, а также соглашаетесь с условиями использования программы. По сути, прилож
22.12.2020 «Тинькофф» запустил собственный определитель номера для защиты от мошенников и спам-звонков

Сами абоненты также могут передавать информацию в «Тинькофф» о звонках мошенников или спамеров – это можно будет сделать через чат в мобильном приложении «Тинькофф» или «Тинькофф мобайл». Подключить определитель номера можно в суперприложении «Тинькофф» (сейчас уже работает на iOS, в ближайшее время появится на Android) — он доступен абонентам любых мобильных операторов. В начале 2021 г. с
14.05.2019 В приложении «Яндекс» для iOS появился автоматический определитель номера

В приложении «Яндекс» для iOS появился автоматический определитель номера. Теперь пользователи смогут узнать, из какой компании или с какой целью им звонят, что поможет решить, отвечать ли на звонок. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса»
09.12.2014 «Мегафон» будет брать деньги за уведомления о пропущенных звонках

Оператор «Мегафон» заявил о начале взимания абонентской платы за свою услугу «Кто звонил?» Мегафоновский сервис «Кто звонил?» и его аналоги у других операторов позволяют оставлять голосовые сообщения для абонента, пока сам он находится вне зоны доступа. Кроме того
16.09.2010 «Мегафон» наказали рублем за навязчивый АОН

позволяющей определить номер, с которого осуществляется входящий вызов, даже при включенной услуге «АнтиАОН» у звонящего. «СуперАОН» был автоматически подключен более чем у 1 млн абонентов в Ро
29.08.2005 МГТС вводит услугу "Цифровой АОН"

осковская городская телефонная сеть» с 1 сентября начинает предоставлять абонентам услугу «Цифровой АОН». В основе нового сервиса МГТС лежит общепринятый стандарт определения номеров. Для работ
22.11.2004 МГТС приобретает "европейское лицо"

тельные нагрузки на сеть, поэтому мы ввели за него отдельную плату”. “Можно провести аналогии между АОНом и «НТВ-Плюс», – продолжает г-н Коновалов. – Пользователь, купивший в Митино “коробочку”

Публикаций - 337, упоминаний - 419

АОН и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Yandex - Яндекс 9215 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 32
МегаФон 10742 29
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
Ростелеком 10948 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 15
Telegram Group 2940 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 10
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 9
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 7
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Lenovo Motorola 3566 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 6
МегаФон - Мобиком 230 6
Вента - VentaFax 21 5
Samsung Electronics 11064 5
Microsoft Corporation 25774 5
LG Electronics 3735 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Сонет 173 5
Google LLC 12687 5
АСВТ 96 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 5
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 5
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Cisco Systems 5372 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Альфа-Групп 745 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Visa International 1993 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Яндекс.Лавка 315 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 2
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
101Hotels.com 456 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 6 1
Спина Бифида 5 1
Точка на карте - сеть отелей 12 1
Связной ГК 1401 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Hyundai Motor Company 436 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
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Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
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ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Panasonic DECT 12 7
МТС - Мой МТС 165 6
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Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 6
Яндекс.Справочник 18 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
Microsoft Office 4170 5
Яндекс.Плюс 250 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Rakuten Viber 665 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Outlook 1506 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
МТС Big Data 324 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 4
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 4
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
МегаФон - GSMЛайт 50 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 3
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