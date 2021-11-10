«Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android

Бесплатный определитель телефонных номеров теперь доступен всем абонентам «Тинькофф мобайла» вне зависимости от используемой мобильной операционной системы — Android или iOS. Сервис помогает защищать от мошенников и спам-звонков.

«Тинькофф» запустил собственный определитель номера в декабре 2020 г. Он был доступен абонентам любых мобильных операторов, являющихся клиентами экосистемы «Тинькофф», но только пользователям iOS. Теперь определитель стал доступен абонентам «Тинькофф мобайла», использующим и iOS, и Android.

Определитель номера «Тинькофф» анализирует, кому может принадлежать телефонный номер, проверяя его с помощью агрегированной базы мобильных номеров и собственной антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Все номера разделяются на три категории: мошенники, спам/реклама, потенциально полезные звонки от организаций.

Как только Tinkoff Call Defender определяет звонок как мошеннический, а определитель номера предупреждает пользователя, информация автоматически передается в банк для возможной блокировки подозрительных банковских операций. Благодаря этим технологиям абоненты «Тинькофф мобайла» получают дополнительную защиту финансов. Если номер не принадлежит злоумышленникам или спамерам, абонент увидит название компании или ее сферу деятельности.

Базы телефонных номеров обновляются оперативно при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф мобайле». Сами абоненты тоже могут пополнять базу мошеннических и спам-звонков с помощью чата в мобильном приложении «Тинькофф» или «Тинькофф мобайла».

Определитель номера работает и на iOS, и на Android и доступен бесплатно всем абонентам «Тинькофф мобайла». Пользователи могут подключить определитель в приложении «Тинькофф мобайла». Для этого необходимо: зайти в раздел «Еще» мобильного приложения «Тинькофф мобайл», выбрать вкладку «Настройки»; выбрать опцию «Включить» для услуги «Определитель номера»; в настройках телефона разрешить приложению «Тинькофф мобайл» идентифицировать входящие вызовы, вернуться в приложение и закончить настройки.

Виталий Бриедис, генеральный директор «Тинькофф мобайла», сказал: «Мы продолжаем масштабную работу по защите наших клиентов. Определитель номера, использующий технологии мобильного оператора «Тинькофф мобайл» и платформы Tinkoff Call Defender, уже почти год показывает хорошие результаты по защите наших клиентов. Мы рады объявить, что теперь все клиенты «Тинькофф мобайла», вне зависимости от используемой мобильной операционной системы, могут узнать, кто им звонит, и вовремя проигнорировать мошеннические и спам-звонки».