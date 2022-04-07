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07.04.2022 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 1
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
07.09.2021 Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
05.08.2021 Жертвам колоссальной утечки, «добившей» соцсеть Google+, выплачивают по $2. Остальное ушло юристам 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 1
28.06.2021 Три способа скрыть свой телефонный номер даже от определителей 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
21.06.2021 Разработан чат-бот с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 1
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 1
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
13.05.2021 «Мегафон» предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь 1
21.04.2021 Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло? 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
30.03.2021 Формы Lead Ads и страницы Canvas стали доступны для всех пользователей «Одноклассников» 1
29.03.2021 «Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
08.01.2021 Через Telegram можно узнать реальный адрес человека. И для этого не нужно быть хакером 1
04.01.2021 Взломан крупный оператор связи. Хакеры украли записи сотен тысяч разговоров 1
18.12.2020 «Мегафон» предоставил пенсионерам постоянную скидку на связь 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против 3
27.11.2020 «ВТБ Мобайл» запустил eSIM 1
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 1
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс 1
15.10.2020 Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах 1
13.10.2020 ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон 1
17.09.2020 WhatsApp, Signal и Telegram с треском провалили банальнейший тест на безопасность 1
16.09.2020 WhatsApp начал самовольно и без разбора выкидывать людей из групповых чатов. Проблема не решена 1

Публикаций - 235, упоминаний - 242
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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