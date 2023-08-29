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Номер телефона Телефонный номер Абонентский номер Phone number
СОБЫТИЯ
|29.08.2023
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Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка»
кция мгновенно работает даже на бюджетных устройствах. Система всего за 0,2 секунды находит текст, обнаруживает область с цифрами и извлекает из нее данные. Решение Smart Engines распознает мобильные номера телефонов всех операторов, в том числе и те, которые записаны не с кода страны +7 или с цифры 8, а непосредственно с кода оператора (9ХХ). Новая функциональность значительно повысил удоб
|20.05.2023
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Как взламывают Android-смартфоны, используя только номер телефона?
Некоторые Android-смартфоны могут взломать, просто зная ваш номер телефона. Эта уязвимость обнаружена недавно, поэтому есть смысл установить последни
|20.04.2023
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МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов
потенциальным мошенничеством в сообщениях и звонках. Со своей стороны, мы просим клиентов внимательно относиться к своей цифровой безопасности и никому не передавать свои персональные данные, включая номер телефона, даже продавцам на площадке», – сказал Алексей Федулов, руководитель направления контроля качества и противодействия мошенничеству. «Содействовать улучшению безопасности личных д
|16.11.2022
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«Тинькофф» разработал и запустил сканер номера телефона
в мобильном приложении «Тинькофф» первый в России сканер номера телефона, который распознает любые номера телефонов — напечатанные и написанные от руки. С его помощью клиенты «Тинькофф» могут
|18.10.2022
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МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления»
в, с которых и переадресовываются звонки. Пользователи маркетплейса «Ozon объявления» могут заключать сделки посредством телефонного звонка. При этом решение МТТ дает возможность не показывать личный номер телефона продавца, вместо него покупатели увидят в карточке объявления виртуальный номер. Они смогут позвонить по номеру, но не смогут отправить ему СМС или сообщения в мессенджерах. Личн
|09.08.2021
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Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона
cebook, Google, PayPal и другие. При этом операторы мобильной связи не несут ответственности за раскрытие конфиденциальных данных и никаким образом не защищают их.Как злоумышленники используют старые номера телефонов Между тем у мошенников, которым может достаться номер, есть немало возможностей использовать сведения о вас в своих интересах. Вот что они могут сделать.1. Ответить на звонок,
|28.06.2021
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Три способа скрыть свой телефонный номер даже от определителей
, знакомиться на сайтах, бронировать жилье. Это делается при помощи приложений или сайтов 2Number, «Второй номер телефона», «Подмена номера – скрыть звонок», Black-voip, CoverMe и др. — за опре
|04.12.2020
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Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против
Правительство не оценило законопроект Правительство России не поддержало законопроект «Абонентский номер в собственность», позволяющий россиянам получать номера сотовых телефонов в
|19.08.2020
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Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?
ызывают вопрос – почему обмануть решили именно меня. Никакого секрета здесь нет – способов получить телефонный номер десятки, если не сотни. Вот только несколько самых популярных: 1. Телефон мо
|21.05.2019
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В единую биометрическую систему добавят номер телефона и электронную почту
е обсуждение документа продлится до 31 мая 2019 г. Согласно документу, перечень сведений, размещаемых в единой биометрической системе (ЕБС) будет дополнен пунктом «контактные данные физического лица (абонентский номер, адрес электронной почты)». В пояснительной записке авторы документа отмечают, что данные изменения должны «улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организа
|22.08.2017
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Хакеры научились красть криптовалюту миллионами — по телефонному звонку
Times «угон» телефонного номера — довольно распространенное явление. В январе 2013 г. было зарегистрировано 1038 таких инцидентов, а к январю 2016 г. это число увеличилось до 2658. Среди прочих свой телефонный номер потеряли такие публичные лица как главный технолог Федеральной торговой комиссии (FTC) и активист движения Black Lives Matter.Кража криптовалютыТочно так же, как в случае с соц
|26.09.2013
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В России телефонный номер впервые избавился от «мобильного рабства»
рые были виртуально перенесены из сети «Мегафон» в Tele2 и обратно», — подтвердил CNews Константин Прокшин, руководитель направления федеральных коммуникаций Tele2 Россия. Звонки и SMS на тестируемый телефонный номер проходили как из сетей «Мегафона» и Tele2, так и из сетей других операторов мобильной связи. Возможность дозвониться на перенесенный номер абонентам фиксированной телефонии пок
|01.07.2013
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Facebook сохранял номера телефонов пользователей без их ведома
e Next Web со ссылкой на данные разработчика антивирусов Symantec. Исследователи выяснили, что при запуске официального Android-клиента Facebook приложение автоматически, в фоновом режиме, отправляет номер телефона пользователя на сервер Facebook. Эти данные передаются сразу же при первом запуске приложения, еще до того как пользователь введет свои регистрационные данные и войдет в социальн
|15.04.2013
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Телефонный номер от Zadarma теперь можно подключить в 100 городах России
Проект Zadarma увеличил список городов России, в которых можно подключить прямой телефонный номер через интернет. Осознав потребность регионов в современных технологиях, проект Zadarma нашел возможность предоставить подключение виртуальных телефонных номеров в 100 городах Р
|20.03.2012
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«Яндекс.Деньги» разрешили переводить деньги сразу на номера телефонов
Компания «Яндекс» объявила о том, что платежная система «Яндекс.Деньги» добавила возможность переводить деньги сразу на номер телефона. Если этот телефон уже есть в системе, то деньги сразу придут на счет, к которому он привязан. Если телефона в системе еще нет, на него будет отправлено сообщение, приглашающее з
|09.10.2009
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«Персональный телефонный номер» от МГТС можно заказать дистанционно
«Московская городская телефонная сеть», входящая в Группу компаний «Комстар-ОТС», с 8 октября начала принимать заявки на подключение услуги «Персональный телефонный номер» дистанционно – по телефону. Ранее приобрести комплект оборудования (модем ADSL и радиотелефон DECT) можно было только в абонентском зале. Теперь для подключения услуги «Персон
|24.05.2006
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В Катаре продан самый дорогой телефонный номер
В Катаре был организован аукцион, в котором разыгрывался самый дорогой телефонный номер — 666 66 66. В конце торгов он ушел с аукциона за 1,5 млн. фунтов стерлингов ($2,8 млн.). Ранее самым дорогим телефонным номером считался 8888 8888, который был продан в К
|02.03.2006
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IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики
предоставляющие связь по технологии IP-телефонии. Сервис становится платным, зато клиент получает возможность получения более удобной связи. Фактически, за определенную плату, вам устанавливают новый телефонный номер, не зависящий от телефонной линии и снижают ваши затраты на звонки. Провайдеры активно предлагают клиентам свое оборудование, так что желающим стать абонентам нужно просто сдел
|14.04.2004
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Самый дорогой телефонный номер продан за $1,1 млн.
На китайском интернет-аукционе EachNet.com был продан самый дорогой в истории "счастливый" номер телефона: 135 8585 8585, сообщает газета Shanghai Daily. Номер, предоставляемый одним из китайских операторов сотовой связи, достался неназванному лицу за $1,1 млн. Такой суммой покупател
|03.06.2002
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Microsoft вводит дополнительные бесплатные номера телефонов
Представительство Microsoft в странах СНГ объявляет о том, что с мая 2002 года начали действовать новые номера телефонов информационного центра Microsoft (8-800-200-80-01) и центра бесплатной технической поддержки (8-800-200-80-02) для пользователей лицензионных программных продуктов Microsoft. З
|22.05.2002
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"Би Лайн GSM" официально объявил o возможности обмена SMS-сообщениями с абонентами МТС
чили возможность обмениваться короткими текстовыми сообщениями (SMS) с абонентами МТС. Чтобы отправить сообщение, необходимо выбрать в меню телефона соответствующие пункты и набрать текст сообщения и телефонный номер адресата. Телефонный номер адресата необходимо набирать в международном формате. При отправке короткого сообщения на телефон МТС необходимо набрать: + 7 095 телефонны
|13.09.2001
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"Комстар" предоставила возможность бесплатно позвонить в Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто
ия БЕСПЛАТНОГО звонка необходимо набрать номер в Москве: 737-82-28 для автоматического соединения переключите телефон в режим тонального набора, введите 1, затем 3000 0001 1111 и наберите необходимый номер телефона: в Нью-Йорке: 8-10-1-718-номер телефона 8-10-1-212-номер телефона 8-10-1-917-номер телефона в Вашингтоне: 8-10-1-202-номер телефона в Торонто: 8-10-1-
|30.08.2000
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Ситек открыл новую услугу - "виртуальный телефонный номер"
Ситек начал предлагать своим клиентам новую услугу - "виртуальный телефонный номер". Позвонить на такой телефонный номер можно из любой страны мира, люб
Номер телефона и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 24
|Арлазаров Владимир 290 14
|Дуров Павел 329 14
|Оганесян Ашот 152 14
|Шадаев Максут 1210 11
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 11
|Мишустин Михаил 787 8
|Кузнецов Станислав 162 8
|Егоров Евгений 40 7
|Собянин Сергей 538 7
|Ковалев Александр 165 7
|Свистунова Ольга 28 7
|Арсентьев Андрей 79 6
|Горелкин Антон 118 6
|Ульянов Владимир 162 6
|Григоренко Дмитрий 249 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Айбашева Анна 98 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Труфанов Владимир 15 6
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Жаров Александр 183 5
|Васильев Евгений 132 5
|Белинский Антон 5 5
|Шабалков Сергей 13 5
|Бедеров Игорь 103 5
|Павлов Никита 146 5
|Бийчук Андрей 47 4
|Мельникова Анастасия 440 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Греф Герман 485 4
|Зайцев Михаил 345 4
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
|Голованов Сергей 77 4
|Рыбинцев Андрей 45 4
|Герчук Михаил 88 4
|Бызов Дмитрий 38 4
|Гагарин Юрий 98 4
|Волошин Евгений 64 4
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