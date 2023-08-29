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Номер телефона Телефонный номер Абонентский номер Phone number

СОБЫТИЯ


29.08.2023 Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка»

кция мгновенно работает даже на бюджетных устройствах. Система всего за 0,2 секунды находит текст, обнаруживает область с цифрами и извлекает из нее данные. Решение Smart Engines распознает мобильные номера телефонов всех операторов, в том числе и те, которые записаны не с кода страны +7 или с цифры 8, а непосредственно с кода оператора (9ХХ). Новая функциональность значительно повысил удоб
20.05.2023 Как взламывают Android-смартфоны, используя только номер телефона? 

Некоторые Android-смартфоны могут взломать, просто зная ваш номер телефона. Эта уязвимость обнаружена недавно, поэтому есть смысл установить последни
20.04.2023 МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов

потенциальным мошенничеством в сообщениях и звонках. Со своей стороны, мы просим клиентов внимательно относиться к своей цифровой безопасности и никому не передавать свои персональные данные, включая номер телефона, даже продавцам на площадке», – сказал Алексей Федулов, руководитель направления контроля качества и противодействия мошенничеству. «Содействовать улучшению безопасности личных д
16.11.2022 «Тинькофф» разработал и запустил сканер номера телефона

в мобильном приложении «Тинькофф» первый в России сканер номера телефона, который распознает любые номера телефонов — напечатанные и написанные от руки. С его помощью клиенты «Тинькофф» могут

18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления»

в, с которых и переадресовываются звонки. Пользователи маркетплейса «Ozon объявления» могут заключать сделки посредством телефонного звонка. При этом решение МТТ дает возможность не показывать личный номер телефона продавца, вместо него покупатели увидят в карточке объявления виртуальный номер. Они смогут позвонить по номеру, но не смогут отправить ему СМС или сообщения в мессенджерах. Личн
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона

cebook, Google, PayPal и другие. При этом операторы мобильной связи не несут ответственности за раскрытие конфиденциальных данных и никаким образом не защищают их.Как злоумышленники используют старые номера телефонов Между тем у мошенников, которым может достаться номер, есть немало возможностей использовать сведения о вас в своих интересах. Вот что они могут сделать.1. Ответить на звонок,

28.06.2021 Три способа скрыть свой телефонный номер даже от определителей

, знакомиться на сайтах, бронировать жилье. Это делается при помощи приложений или сайтов 2Number, «Второй номер телефона», «Подмена номера – скрыть звонок», Black-voip, CoverMe и др. — за опре
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против

Правительство не оценило законопроект Правительство России не поддержало законопроект «Абонентский номер в собственность», позволяющий россиянам получать номера сотовых телефонов в
19.08.2020 Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

ызывают вопрос – почему обмануть решили именно меня. Никакого секрета здесь нет – способов получить телефонный номер десятки, если не сотни. Вот только несколько самых популярных: 1. Телефон мо
21.05.2019 В единую биометрическую систему добавят номер телефона и электронную почту

е обсуждение документа продлится до 31 мая 2019 г. Согласно документу, перечень сведений, размещаемых в единой биометрической системе (ЕБС) будет дополнен пунктом «контактные данные физического лица (абонентский номер, адрес электронной почты)». В пояснительной записке авторы документа отмечают, что данные изменения должны «улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организа
22.08.2017 Хакеры научились красть криптовалюту миллионами — по телефонному звонку

Times «угон» телефонного номера — довольно распространенное явление. В январе 2013 г. было зарегистрировано 1038 таких инцидентов, а к январю 2016 г. это число увеличилось до 2658. Среди прочих свой телефонный номер потеряли такие публичные лица как главный технолог Федеральной торговой комиссии (FTC) и активист движения Black Lives Matter.Кража криптовалютыТочно так же, как в случае с соц
26.09.2013 В России телефонный номер впервые избавился от «мобильного рабства»

рые были виртуально перенесены из сети «Мегафон» в Tele2 и обратно», — подтвердил CNews Константин Прокшин, руководитель направления федеральных коммуникаций Tele2 Россия. Звонки и SMS на тестируемый телефонный номер проходили как из сетей «Мегафона» и Tele2, так и из сетей других операторов мобильной связи. Возможность дозвониться на перенесенный номер абонентам фиксированной телефонии пок
01.07.2013 Facebook сохранял номера телефонов пользователей без их ведома

e Next Web со ссылкой на данные разработчика антивирусов Symantec. Исследователи выяснили, что при запуске официального Android-клиента Facebook приложение автоматически, в фоновом режиме, отправляет номер телефона пользователя на сервер Facebook. Эти данные передаются сразу же при первом запуске приложения, еще до того как пользователь введет свои регистрационные данные и войдет в социальн
15.04.2013 Телефонный номер от Zadarma теперь можно подключить в 100 городах России

Проект Zadarma увеличил список городов России, в которых можно подключить прямой телефонный номер через интернет. Осознав потребность регионов в современных технологиях, проект Zadarma нашел возможность предоставить подключение виртуальных телефонных номеров в 100 городах Р
20.03.2012 «Яндекс.Деньги» разрешили переводить деньги сразу на номера телефонов

Компания «Яндекс» объявила о том, что платежная система «Яндекс.Деньги» добавила возможность переводить деньги сразу на номер телефона. Если этот телефон уже есть в системе, то деньги сразу придут на счет, к которому он привязан. Если телефона в системе еще нет, на него будет отправлено сообщение, приглашающее з
09.10.2009 «Персональный телефонный номер» от МГТС можно заказать дистанционно

«Московская городская телефонная сеть», входящая в Группу компаний «Комстар-ОТС», с 8 октября начала принимать заявки на подключение услуги «Персональный телефонный номер» дистанционно – по телефону. Ранее приобрести комплект оборудования (модем ADSL и радиотелефон DECT) можно было только в абонентском зале. Теперь для подключения услуги «Персон
24.05.2006 В Катаре продан самый дорогой телефонный номер

В Катаре был организован аукцион, в котором разыгрывался самый дорогой телефонный номер — 666 66 66. В конце торгов он ушел с аукциона за 1,5 млн. фунтов стерлингов ($2,8 млн.). Ранее самым дорогим телефонным номером считался 8888 8888, который был продан в К
02.03.2006 IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики

предоставляющие связь по технологии IP-телефонии. Сервис становится платным, зато клиент получает возможность получения более удобной связи. Фактически, за определенную плату, вам устанавливают новый телефонный номер, не зависящий от телефонной линии и снижают ваши затраты на звонки. Провайдеры активно предлагают клиентам свое оборудование, так что желающим стать абонентам нужно просто сдел
14.04.2004 Самый дорогой телефонный номер продан за $1,1 млн.

На китайском интернет-аукционе EachNet.com был продан самый дорогой в истории "счастливый" номер телефона: 135 8585 8585, сообщает газета Shanghai Daily. Номер, предоставляемый одним из китайских операторов сотовой связи, достался неназванному лицу за $1,1 млн. Такой суммой покупател
03.06.2002 Microsoft вводит дополнительные бесплатные номера телефонов

Представительство Microsoft в странах СНГ объявляет о том, что с мая 2002 года начали действовать новые номера телефонов информационного центра Microsoft (8-800-200-80-01) и центра бесплатной технической поддержки (8-800-200-80-02) для пользователей лицензионных программных продуктов Microsoft. З
22.05.2002 "Би Лайн GSM" официально объявил o возможности обмена SMS-сообщениями с абонентами МТС

чили возможность обмениваться короткими текстовыми сообщениями (SMS) с абонентами МТС. Чтобы отправить сообщение, необходимо выбрать в меню телефона соответствующие пункты и набрать текст сообщения и телефонный номер адресата. Телефонный номер адресата необходимо набирать в международном формате. При отправке короткого сообщения на телефон МТС необходимо набрать: + 7 095 телефонны
13.09.2001 "Комстар" предоставила возможность бесплатно позвонить в Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто

ия БЕСПЛАТНОГО звонка необходимо набрать номер в Москве: 737-82-28 для автоматического соединения переключите телефон в режим тонального набора, введите 1, затем 3000 0001 1111 и наберите необходимый номер телефона: в Нью-Йорке: 8-10-1-718-номер телефона 8-10-1-212-номер телефона 8-10-1-917-номер телефона в Вашингтоне: 8-10-1-202-номер телефона в Торонто: 8-10-1-
30.08.2000 Ситек открыл новую услугу - "виртуальный телефонный номер"

Ситек начал предлагать своим клиентам новую услугу - "виртуальный телефонный номер". Позвонить на такой телефонный номер можно из любой страны мира, люб

Публикаций - 1859, упоминаний - 1947

Номер телефона и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 182
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 156
МегаФон 10742 143
Google LLC 12688 132
Telegram Group 2940 124
Ростелеком 10948 94
Yandex - Яндекс 9215 92
Meta Platforms - Facebook 4621 85
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 80
Apple Inc 13154 72
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 70
Microsoft Corporation 25775 66
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 52
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 48
Samsung Electronics 11064 44
VK - Mail.ru Group 3602 43
X Corp - Twitter 2938 38
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 36
ЛайфТелеком - Телфин 290 31
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 26
Dr.Web - Доктор Веб 1294 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 21
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 21
Yahoo! 3726 21
InfoWatch - Инфовотч 1185 19
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 18
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 17
PayPal 671 17
Webmoney - Вебмани.Ру 547 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Cisco Systems 5372 15
AOL Inc - America Online 1883 15
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 15
Xiaomi - Сяоми 2231 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 14
9594 14
AT&T Inc 1725 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 85
Visa International 1993 39
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 37
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
Альфа-Банк 1979 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Почта России ПАО 2370 20
eBay Inc 1640 19
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 19
Microsoft - LinkedIn 699 18
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 16
NanduQ - Qiwi 1013 16
Связной ГК 1401 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 10
Uber 357 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 9
Рапида НКО - платежные система 145 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
АльфаСтрахование СГ 394 7
Россети Ленэнерго 1699 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 133
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 94
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 74
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 12
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 78
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
Единая Россия - Политическая партия 321 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ГосИнформСистемы 160 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 660
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 487
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 470
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 400
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 370
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 291
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 280
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 265
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 168
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 168
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 165
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 164
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 157
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 151
Оповещение и уведомление - Notification 5943 130
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 130
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 130
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 125
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 125
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
Pearson VUE 55 1
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University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 12 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
University of Dundee - Университет Данди 9 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
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TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
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岩手大学 - Iwate University - Университет Иватэ 2 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Effie Awards 11 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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