Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Румянцев Антон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 71
Румянцев Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Баров Алексей 25 3
|Макаров Алексей 49 3
|Мелингер Станислав 12 3
|Афанасьев Дмитрий 14 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Захир Максим 19 2
|Марчева Ирина 4 2
|Аксельрод Илья 15 2
|Паныч Инга 7 2
|Батюшенков Дмитрий 6 2
|Смирнов Александр 44 2
|Беренов Александр 4 2
|Гегамов Николай 17 2
|Рыжонков Дмитрий 3 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Усик Сергей 7 2
|Алтухов Сергей 8 2
|Теличева Наталья 125 2
|Кукаркин Кирилл 6 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Низамов Максим 2 2
|Лагута Олег 9 2
|Заборов Михаил 2 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Реймер Денис 49 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Ларькин Максим 25 2
|Белоусов Максим 59 1
|Семенихин Игорь 37 1
|Шульгин Виталий 1 1
|Трифонов Евгений 4 1
|Силуанов Антон 52 1
|Сотин Денис 103 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Распутин Павел 3 1
|Якушенкова Ирина 4 1
|Юсупов Реваз 22 1
|Широян Карина 2 1
|Елизаров Артем 16 1
|Садовенко Илья 60 1
|23ABC News 55 1
|CNews Analytics 1991 6
|CNews Мишень ОФД 4 3
|Gartner 2197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|CNews Мишень 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru