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Румянцев Антон


22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 3
04.12.2019 OFD.ru стал производителем онлайн-касс 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 12
31.10.2019 Оператор фискальных данных OFD.ru станет участником CNews Forum: Информационные технологии завтра 1
03.10.2019 Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции 1
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
06.08.2019 Клиенты ключевых партнеров ЦРПТ смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак» бесплатно 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 2
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
03.04.2019 Ofd.ru представит экосистему решений для повышения эффективности бизнеса на конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 2
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 3
19.12.2018 OFD.ru реализовал возможность проверки любых чеков вне зависимости от ОФД 1
06.12.2018 OFD.ru запустил маркетплейс для покупки ККТ и заказа услуг 1
03.12.2018 Ofd.ru предложил бизнесу систему ЭДО для работы с маркировкой «Честный знак» 1
26.11.2018 Ofd.ru запустил собственную систему электронного документооборота «Поток» 1
18.09.2018 OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами 1
13.09.2018 Ofd.ru расширил функциональность конструктора отчетов 1
15.08.2018 OFD.RU внедрил графики замены фискального накопителя в личном кабинете клиента 1
01.08.2018 Ofd.ru запустил систему уведомлений для пользователей ККТ 1
24.07.2018 Ofd.ru запустил автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber 1
16.07.2018 Ofd.ru подключил кассы пригородной пассажирской компании «Черноземье» в пяти регионах РФ 1
04.07.2018 OFD.RU запустил поддержку в мессенджерах 1
29.06.2018 Ofd.ru запустил Viber-бота для удаленного контроля бизнеса 1
27.06.2018 Ofd.ru разработал комплексный сервис перехода на онлайн-кассы для вендинга 1
14.06.2018 Ofd.ru запустил конструктор отчетов 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 2
31.05.2018 Модульбанк научился выдавать бизнесу кредиты за 10 секунд 1
30.05.2018 «Модульбанк» в партнерстве с ОФД предложил малому бизнесу кредит под оборот 1
06.04.2018 OFD.RU и РАЭК: средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне 2
05.04.2018 OFD.RU представил сервис для автоматизации расчета арендных ставок в торговых центрах 1
03.04.2018 «Мегафон» представил доступное кассовое решение 1
15.01.2018 OFD.RU реализовал бесшовную смену оператора фискальных данных 2
27.12.2017 МТС превращается в оператора кассовых аппаратов 1
13.11.2017 OFD.RU запустил аренду онлайн-касс для интернет-магазинов под ключ 1
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 1
03.10.2017 МТС за 620 миллионов купила облачную кассу 1
02.10.2017 OFD.ru открыл регистрацию контрольно-кассовой техники в ФНС 1

Публикаций - 46, упоминаний - 71

Румянцев Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 34
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 5
Такском - Taxcom 119 5
Дримкас - Dreamkas 14 4
ОФД-Я - Ярус 18 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 4
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 4
3779 4
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Тензор 44 2
Штрих-М 36 2
Ланит Омни 17 2
DTG - Digital Transformation Group 11 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
Электронный экспресс 10 2
АТОЛ ГК 168 2
Selectel - Селектел 137 2
Ланит ГК 1160 2
Telegram Group 702 2
Trialink - Триалинк ГК 5 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
Чек Онлайн 6 1
ИнитПро 6 1
Subtotal 2 1
RetailCRM 21 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Inventive Retail Group 63 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Эвотор - Evotor 105 1
Модульбанк - Modulbank 95 4
Адамас - Ювелирный завод 56 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Почта России ПАО 1579 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Ригла - аптечная сеть 47 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Спортмастер 116 2
Абрау-Дюрсо 9 2
X5 Group 600 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Лудинг - Luding 7 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 2
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Рольф 39 1
Airbnb 62 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Uniteller 51 1
Кораблик 33 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
СДЭК - CDEK 6 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Визгин Игорь 1 1
Утконос 99 1
Уралсиб Банк 390 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Visa International 1346 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
МТС банк 254 1
Мелстон ГК 11 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
ЦТО - Центр технического обслуживания 1 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
OFD.RU Ferma 8 6
Rakuten Viber 429 6
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 4
ВТБ Мультикарта 147 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 3
OFD.RU Venda 5 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Онланта ClearFuture RightWay 6 1
OpenCart 10 1
АТОЛ Frontol 23 1
Такском ОФД 4 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
Gemalto SafeNet eToken 121 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
Drupal - CMS-система 68 1
OFD.ru - Эфир Pro ФС ККТ 1 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
1С:CRM 32 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
1С:Касса 5 1
Контур.ОФД 6 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
SAP SuccessFactors 110 1
SQL - Язык программирования 436 1
Aladdin JaCarta 147 1
Баров Алексей 25 3
Макаров Алексей 49 3
Мелингер Станислав 12 3
Афанасьев Дмитрий 14 2
Кастильо Игорь 24 2
Захир Максим 19 2
Марчева Ирина 4 2
Аксельрод Илья 15 2
Паныч Инга 7 2
Батюшенков Дмитрий 6 2
Смирнов Александр 44 2
Беренов Александр 4 2
Гегамов Николай 17 2
Рыжонков Дмитрий 3 2
Дубровская Ольга 4 2
Усик Сергей 7 2
Алтухов Сергей 8 2
Теличева Наталья 125 2
Кукаркин Кирилл 6 2
Горбунов Вадим 12 2
Низамов Максим 2 2
Лагута Олег 9 2
Заборов Михаил 2 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Реймер Денис 49 2
Сергеенко Егор 11 2
Ларькин Максим 25 2
Белоусов Максим 59 1
Семенихин Игорь 37 1
Шульгин Виталий 1 1
Трифонов Евгений 4 1
Силуанов Антон 52 1
Сотин Денис 103 1
Цветаев Сергей 1 1
Распутин Павел 3 1
Якушенкова Ирина 4 1
Юсупов Реваз 22 1
Широян Карина 2 1
Елизаров Артем 16 1
Садовенко Илья 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Румыния 345 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Хорватия - Республика 118 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 115 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Липецкая область 293 1
Грузия 693 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Венгрия 295 1
Россия - Республика Крым 626 1
Америка 466 1
Швеция - Королевство 764 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
Инсорсинг - Инхаус 20 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Человеческий фактор 127 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ящик Пандоры 31 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 6
CNews Мишень ОФД 4 3
Gartner 2197 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CNews Мишень 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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