Оператор фискальных данных OFD.ru станет участником CNews Forum: Информационные технологии завтра

7 ноября в Radisson Blu Slavyanskaya состоится IT-событие года — CNews Forum 2019. В двенадцатый раз представители бизнеса, государственного сектора, независимые аналитики и эксперты соберутся вместе, чтобы обсудить информатизацию экономики.

Организаторы форума — CNews Conferences и CNews Analytics. Участники обсудят главные вопросы и актуальные проблемы рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов. Кроме представителей бизнеса, ИТ-поставщиков и госструктур мероприятие посетят независимые эксперты и аналитики. Они также примут участие в обсуждении информатизации экономики в ближайшие годы.

Один из спонсоров мероприятия — IT-компания OFD.ru, входящая в топ-3 крупнейших операторов фискальных данных. В рамках сессионного заседания секции «Ритейл» директор OFD.ru Антон Румянцев расскажет о том, как операторы фискальных данных помогают бизнесу работать эффективнее и наращивать выручку.

Первая часть мероприятия пройдет в формате общей пленарной сессии с участием экспертов мирового уровня, а также ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. Вторая часть будет разбита на тематические секции по отраслям. В рамках сессионных заседаний будет представлена информация о наиболее перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

На стенде OFD.ru №9 вы сможете пообщаться с представителями компании и получить подробную информацию об услугах и сервисах.