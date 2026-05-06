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OFD.RU ОФД Оператор фискальных данных

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных

СОБЫТИЯ

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06.05.2026 Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры

Минцифры России включило сервисы «Платформы ОФД» в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Все ключевые платформы компании вошли в перече
08.04.2026 «Контур.Диадок» настроил роуминг с оператором «Первый ОФД»

«Контур.Диадок» расширил список операторов, с которыми у сервиса настроены роуминговые связи. «Первый ОФД» — это 37 оператор, с которым у «Контур.Диадока» настроен обмен юридически значимыми электронными документами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Роуминг позволяет пользователя
23.10.2025 «Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий

Компания «Платформа ОФД», владелец чековых данных в России и разработчик сервисов для бизнеса, а также группа компаний «ВестЛинк», разработчик высокотехнологичного программного обеспечения, договорились о партнерс
12.09.2025 Лишь 8% предпринимателей полностью готовы к инновациям и ИИ. Исследование Платформы ОФД о цифровой открытости малого бизнеса

Платформа ОФД провела исследование о потребностях предпринимателей в инновациях и технологиях умного бизнеса. Компания опросила несколько сотен клиентов и определила уровень их цифровой открытости. Об эт
21.07.2025 В обновлении ScanKass 0.13.4.22 появился автоматический мониторинг ошибок чеков в ОФД

В рамках обновление ScanKass версии 0.13.4.22 представлена новая функция — контроль валидности кассовых чеков в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД). Ранее сервис отслеживал только срок действия подписки ОФД. Как работает новая функция: алгоритм ежедневно сканирует ЛК ОФД на предмет чеков, отклоненных ФНС из-за несоответс
18.11.2024 «Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс

Пользователи тарифа «Учетный» в «Контур.Экстерне», у которых подключен «Контур.ОФД», теперь смогут получать из касс отчеты о закрытии смены в виде приходных кассовых ордеров. Это сокращает время на работу с документами и снижает риск ошибок в учете. Об этом CNews сообщили
22.10.2024 «Чек Импульс» автоматизирует программы мотивации производителей в торговых точках

Оператор фискальных данных, ИТ-компания «Платформа ОФД» выпустила новый инструмент автоматизации и контроля мотивационных программ производителей в торговле «Чек Импульс». Он позволит брендам создавать или адаптировать свои системы стимулирован
21.10.2024 «Платформа ОФД» представила новый сервис коммуникации брендов с покупателями

«Платформа ОФД» выпустила новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и услуг. Решение адаптировано под разные маркетинговые потребности как крупных сетевых клиентов, так и малого, сре
18.10.2024 «Платформа ОФД» открыла единый личный кабинет для бизнеса

Сервисы ОФД, электронного документооборота и отчетности теперь в едином окне авторизации, с бесшовным переключением и без нагруженного интерфейса. «Платформа ОФД» оптимизировала единый личный ка
17.09.2024 И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков

Исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») назначен Дмитрий Батюшенков. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД». Дмитрий в компании семь лет. До назначения руководил Департаментом разви
08.08.2024 «Платформа ЭПД» открыла бизнесу тест-драйв ЭДО на транспорте

Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от участника рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», – запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД». С бесплатным доступом на 90 дней к серви
03.06.2024 «Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД

«Платформа ОФД», оператор фискальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно

26.10.2023 «Первый ОФД» трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса

м закона о фискализации и маркировке, удобно управлять необходимыми для ведения бизнеса POS-сервисами в режиме «одного окна» и развивать как офлайн, так и онлайн-продажи с помощью решений от «Первого ОФД». Они помогут предпринимателям сэкономить время и сфокусироваться на развитии бизнеса: оптимизации затрат, поиске новых клиентов и росте прибыли. Об этом CNews сообщили представители «Перво
26.09.2023 Спрос на услуги ремонта электроники вырос за год на 16%, а летом ускорился до 37%

Как изменился спрос на услуги ремонта электроники? Результатами исследования поделились эксперты «Платформы ОФД». Аналитики компании использовали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» (оператор фискальных, ежедневно обрабатывает по 55 - 57 м
02.06.2023 «Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса

Оператор фискальных «Платформа ОФД» обновил сайт и сменил фокус бизнеса. Platformaofd.ru стал проще в пользовании, удобнее в навигации и современнее в дизайне. Сайт четче отражает назначение и пользу сервисов - помогать пред
02.02.2023 «Платформа ОФД» открыла интеграцию с «1С» для бухгалтерии

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустил в личном кабинете клиентов сервис «Интеграция ОФД в 1С». С его помощью можно быстро и легко создавать такие документы как приходный кассовый ордер, отчет о розничных продаж
30.04.2021 «Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку

2020 г. показатель был на уровне 32%, а в III квартале 2020 г. (маркировка лекарств стартовала с июля 2020 г.) – 5%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД», российского оператора фискальных данных, обрабатывающего данные более 1 млн онлайн-касс в стране. Средний чек затрат россиян на маркированные лекарства в I квартале 2021 г. составлял 233

22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных

Что произошло на рынке ОФД в 2020 Онлайн-кассы, операторы фискальных данных, маркировка товаров — все эти явления ещ
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС

скальных данных торговая сеть «Верный» выбрала «Тензор». Это позволило ей в режиме реального времени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензии ФСТЭК, Роскомнадзора и ФСБ. Это значит, что СБИС ОФД не только передает данные в ФНС, но и надеж
25.09.2020 «Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest

Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не просто отправляет чеки в налоговую, он показывает аналитику по каждой точке, кассиру, периоду. Руководител
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» и оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах. 16 сентября 2019 г. в России началс
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах

рией успешных тестов, и первый чек на маркированный велосипед был принят оператором государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» через оператора фискальных данных «Первый ОФД». Это дало важную информацию о полной готовности в установленные сроки всех систем операторов к промышленной эксплуатации процессов, связанных с розничной торговлей маркированными велосипед
27.04.2020 «Билайн бизнес» предоставит СМБ бесплатный доступ к платформе ОФД

«Билайн бизнес» запустил акцию, в рамках которой новым клиентам предоставляется возможность бесплатного подключения на 12 месяцев к платформе «ОФД Билайн». Срок действия акции - до 30 июня 2020 года. Бесплатная передача фискальных данных посредством платформы «ОФД Билайн» станет одной из мер «Билайн» по поддержке предпринимател
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров

Клиенты «Платформа ОФД» теперь смогут обмениваться юридически значимыми документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от «Корус консалтинг СНГ». Роуминговое соединение реализовано в инт
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров»

«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров». Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректности кодов
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных

Как меняется роль ОФД Процесс перехода на онлайн-кассы стартовал в 2017 г. Он дал старт появлению на рынке сове
03.04.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж

Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» на период пандемии коронавируса COVID-19. Сервис анализа продаж будет бесплатным, пока сложный период для сектора МСП не буд
25.03.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке

Сбербанк и «Платформа ОФД» разработали сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком». Решение предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты, а так
11.02.2020 «Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей

Сервис «Учет марок», разработанный «Платформой ОФД», стал полноценным решением для магазинов по работе с системой «Честный знак» и маркированными товарами. Об этом CNews сообщили в компании «Платформа ОФД». Услуга позволяет заказыват
10.02.2020 Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД»

Оператор фискальных данных «Контур.ОФД» и Модульбанк объявили об интеграции. Теперь клиенты Модульбанка после согласия на передачу данных могут кредитоваться под оборот с онлайн-касс, подключенных к оператору «Контур.ОФД»
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января

с 1 января 2020 года. Еще в сентябре завершение интеграционных работ подтвердили OFD.ru, «Платформа ОФД», «Сбис ОФД» («Тензор»), «Первый ОФД» и «Ярус», за прошедшие три месяца к н
04.12.2019 OFD.ru стал производителем онлайн-касс

чном кабинете клиента OFD.ru уже доступен сервис аренды Ferma. Он включает бесплатное подключение к ОФД, техническое обслуживание и размещение касс в ЦОД. Сервисы клиента легко интегрируются с

14.11.2019 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проект года»

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» удостоен премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проекта года». Церемония награждения состоялась в рамках крупнейшего российского форума в сфере информационных технологий – CNews

31.10.2019 Оператор фискальных данных OFD.ru станет участником CNews Forum: Информационные технологии завтра

в обсуждении информатизации экономики в ближайшие годы. Один из спонсоров мероприятия — IT-компания OFD.ru, входящая в топ-3 крупнейших операторов фискальных данных. В рамках сессионного заседа
30.10.2019 «Первый ОФД» готов к передаче данных в национальную систему «Честный знак»

«Первый ОФД» объявил о готовности к передаче данных в национальную систему «Честный знак» сведений о товарах, которые будут промаркированы с 1 декабря 2019 года и 1 января 2020 года. Компания напоминае
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных

Рекламная платформа Segmento и ИТ-компания, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились о развитии нового формата таргетированной рекламы с использованием агрегированных обезличенных данных кассовых чеков. Речь идет о рекламных кампаниях Online-to-offline, для ко
03.10.2019 Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции

Оператор фискальных данных Ofd.ru и Модульбанк представили комплексное решение для электронной коммерции. Оно позволяет

27.09.2019 Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных

Tele2 подписал соглашения с лидерами рынка фискальных данных в России – «Платформой ОФД» и «Первым ОФД». Сотрудничество включает создание martech-платформы: она позволит предлагать заказчикам уникальные продукты в области маркетинговых и рекламных технологий на основе b
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы

Три оператора фискальных данных – OFD.ru, «Платформа ОФД» и «Сбис ОФД» («Тензор»), провели интеграцию с системой мониторинга движения лекар
03.09.2019 «Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android

Сервис для передачи данных с онлайн-касс в ФНС «Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Пользователи «Контур.ОФД» могут следить за работой касс и смотреть статистику продаж в мобильном приложении. На «Главной»

Публикаций - 367, упоминаний - 522

OFD.RU и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 113
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 71
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 56
9594 53
Эвотор - Evotor 231 32
Такском - Taxcom 256 30
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 30
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 20
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Штрих-М НТЦ 65 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Тензор 173 14
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 13
Yandex - Яндекс 9216 13
Telegram Group 2940 12
Дримкас - Dreamkas 19 12
1С-Битрикс - Bitrix 675 10
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 10
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 10
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 10
ИнитПро 10 10
Ростелеком 10948 10
Softline - Софтлайн 3743 9
Крок - Croc 1964 8
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Электронный экспресс 14 7
Selectel - Селектел 544 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
МегаФон 10742 6
SAP SE 5601 6
Apple Inc 13154 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Спортмастер - Sportmaster 201 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Visa International 1993 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 6
Мария РА ТС - торговая сеть 26 6
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 6
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 5
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 5
Почта России ПАО 2370 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Альфа-Банк 1979 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Абрау-Дюрсо 24 4
Магнит Аптека 21 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
NanduQ - Qiwi 1013 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 183
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
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Роскачество - Российская система качества 49 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 175
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 86
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 24
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 28 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 22
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 18
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 28
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 27
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 14
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 12
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 12
Google Android 15243 12
Rakuten Viber 665 12
Яндекс.ОФД 11 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 10
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 8
OFD.RU Ferma 9 8
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 8
1С:Розница 110 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Модульбанк - Модулькасса 32 6
Такском ОФД 6 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
АТОЛ Frontol 65 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Microsoft Office 4170 6
1С:ERP Управление предприятием 841 5
Apple iPhone 6 4861 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 5
OFD.RU Venda 5 5
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 5
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 5 5
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 5
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 5
Apple iOS 8583 5
Apple - App Store 3109 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 4
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 4
МТС Касса 11 4
Эвотор Платформа Госотчёт 4 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 4
Румянцев Антон 47 46
Баров Алексей 31 29
Ларькин Максим 26 20
Батюшенков Дмитрий 19 17
Афанасьев Дмитрий 22 12
Краснопольский Алексей 16 12
Макаров Алексей 69 11
Сергеенко Егор 11 10
Романенко Андрей 94 8
Есипенко Ирина 8 7
Носова Юлия 13 7
Паныч Инга 7 6
Харитонов Александр 69 5
Мелингер Станислав 12 5
Емелин Александр 45 5
Жмуренко Николай 13 5
Меликджанян Артем 9 5
Сашин Геннадий 10 5
Каюмов Шамиль 53 4
Попов Анатолий 154 4
Захир Максим 22 4
Русинова Юлия 24 4
Колчина Оксана 11 4
Гаврилов Антон 25 4
Москальков Дмитрий 43 4
Усик Сергей 11 4
Алтухов Сергей 14 4
Горбунов Вадим 12 4
Пуликов Артем 28 4
Заборов Михаил 4 4
Заяшников Денис 4 4
Прохорова Алла 66 3
Дьяченко Валерий 96 3
Абакумов Евгений 227 3
Клепиков Алексей 121 3
Сотин Денис 216 3
Карпов Иван 79 3
Сергеев Сергей 179 3
Семенихин Игорь 56 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 231
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Казахстан - Республика 6048 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Европа 24964 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Европа Восточная 3138 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Индонезия - Республика 1058 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Венгрия 855 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЦФО - Курская область 751 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 2
Нидерланды 3746 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Румыния 753 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 194
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 119
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 99
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 87
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 86
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 39
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 32
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 24
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 21
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Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 19
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 19
Аренда 2687 19
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 16
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 16
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РИА Новости 1033 1
Известия ИД 770 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Российская газета 290 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
CNews Мишень ОФД 6 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
CNews Мишень 186 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Gartner - Гартнер 3658 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
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Cybersecurity Ventures 11 1
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Сбер - СберДанные 4 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
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ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
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СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
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CNews Баттл 69 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
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Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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