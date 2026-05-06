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OFD.RU ОФД Оператор фискальных данных
СОБЫТИЯ
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|06.05.2026
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Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры
Минцифры России включило сервисы «Платформы ОФД» в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Все ключевые платформы компании вошли в перече
|08.04.2026
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«Контур.Диадок» настроил роуминг с оператором «Первый ОФД»
«Контур.Диадок» расширил список операторов, с которыми у сервиса настроены роуминговые связи. «Первый ОФД» — это 37 оператор, с которым у «Контур.Диадока» настроен обмен юридически значимыми электронными документами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Роуминг позволяет пользователя
|23.10.2025
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«Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий
Компания «Платформа ОФД», владелец чековых данных в России и разработчик сервисов для бизнеса, а также группа компаний «ВестЛинк», разработчик высокотехнологичного программного обеспечения, договорились о партнерс
|12.09.2025
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Лишь 8% предпринимателей полностью готовы к инновациям и ИИ. Исследование Платформы ОФД о цифровой открытости малого бизнеса
Платформа ОФД провела исследование о потребностях предпринимателей в инновациях и технологиях умного бизнеса. Компания опросила несколько сотен клиентов и определила уровень их цифровой открытости. Об эт
|21.07.2025
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В обновлении ScanKass 0.13.4.22 появился автоматический мониторинг ошибок чеков в ОФД
В рамках обновление ScanKass версии 0.13.4.22 представлена новая функция — контроль валидности кассовых чеков в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД). Ранее сервис отслеживал только срок действия подписки ОФД. Как работает новая функция: алгоритм ежедневно сканирует ЛК ОФД на предмет чеков, отклоненных ФНС из-за несоответс
|18.11.2024
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«Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс
Пользователи тарифа «Учетный» в «Контур.Экстерне», у которых подключен «Контур.ОФД», теперь смогут получать из касс отчеты о закрытии смены в виде приходных кассовых ордеров. Это сокращает время на работу с документами и снижает риск ошибок в учете. Об этом CNews сообщили
|22.10.2024
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«Чек Импульс» автоматизирует программы мотивации производителей в торговых точках
Оператор фискальных данных, ИТ-компания «Платформа ОФД» выпустила новый инструмент автоматизации и контроля мотивационных программ производителей в торговле «Чек Импульс». Он позволит брендам создавать или адаптировать свои системы стимулирован
|21.10.2024
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«Платформа ОФД» представила новый сервис коммуникации брендов с покупателями
«Платформа ОФД» выпустила новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и услуг. Решение адаптировано под разные маркетинговые потребности как крупных сетевых клиентов, так и малого, сре
|18.10.2024
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«Платформа ОФД» открыла единый личный кабинет для бизнеса
Сервисы ОФД, электронного документооборота и отчетности теперь в едином окне авторизации, с бесшовным переключением и без нагруженного интерфейса. «Платформа ОФД» оптимизировала единый личный ка
|17.09.2024
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И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков
Исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») назначен Дмитрий Батюшенков. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД». Дмитрий в компании семь лет. До назначения руководил Департаментом разви
|08.08.2024
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«Платформа ЭПД» открыла бизнесу тест-драйв ЭДО на транспорте
Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от участника рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», – запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД». С бесплатным доступом на 90 дней к серви
|03.06.2024
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«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД
«Платформа ОФД», оператор фискальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно
|26.10.2023
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«Первый ОФД» трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса
м закона о фискализации и маркировке, удобно управлять необходимыми для ведения бизнеса POS-сервисами в режиме «одного окна» и развивать как офлайн, так и онлайн-продажи с помощью решений от «Первого ОФД». Они помогут предпринимателям сэкономить время и сфокусироваться на развитии бизнеса: оптимизации затрат, поиске новых клиентов и росте прибыли. Об этом CNews сообщили представители «Перво
|26.09.2023
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Спрос на услуги ремонта электроники вырос за год на 16%, а летом ускорился до 37%
Как изменился спрос на услуги ремонта электроники? Результатами исследования поделились эксперты «Платформы ОФД». Аналитики компании использовали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» (оператор фискальных, ежедневно обрабатывает по 55 - 57 м
|02.06.2023
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«Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса
Оператор фискальных «Платформа ОФД» обновил сайт и сменил фокус бизнеса. Platformaofd.ru стал проще в пользовании, удобнее в навигации и современнее в дизайне. Сайт четче отражает назначение и пользу сервисов - помогать пред
|02.02.2023
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«Платформа ОФД» открыла интеграцию с «1С» для бухгалтерии
Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустил в личном кабинете клиентов сервис «Интеграция ОФД в 1С». С его помощью можно быстро и легко создавать такие документы как приходный кассовый ордер, отчет о розничных продаж
|30.04.2021
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«Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку
2020 г. показатель был на уровне 32%, а в III квартале 2020 г. (маркировка лекарств стартовала с июля 2020 г.) – 5%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД», российского оператора фискальных данных, обрабатывающего данные более 1 млн онлайн-касс в стране. Средний чек затрат россиян на маркированные лекарства в I квартале 2021 г. составлял 233
|22.03.2021
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CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных
Что произошло на рынке ОФД в 2020 Онлайн-кассы, операторы фискальных данных, маркировка товаров — все эти явления ещ
|26.02.2021
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«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС
скальных данных торговая сеть «Верный» выбрала «Тензор». Это позволило ей в режиме реального времени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензии ФСТЭК, Роскомнадзора и ФСБ. Это значит, что СБИС ОФД не только передает данные в ФНС, но и надеж
|25.09.2020
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«Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest
Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не просто отправляет чеки в налоговую, он показывает аналитику по каждой точке, кассиру, периоду. Руководител
|03.06.2020
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«Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов
Оператор фискальных данных «Первый ОФД» и оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах. 16 сентября 2019 г. в России началс
|03.06.2020
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«Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах
рией успешных тестов, и первый чек на маркированный велосипед был принят оператором государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» через оператора фискальных данных «Первый ОФД». Это дало важную информацию о полной готовности в установленные сроки всех систем операторов к промышленной эксплуатации процессов, связанных с розничной торговлей маркированными велосипед
|27.04.2020
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«Билайн бизнес» предоставит СМБ бесплатный доступ к платформе ОФД
«Билайн бизнес» запустил акцию, в рамках которой новым клиентам предоставляется возможность бесплатного подключения на 12 месяцев к платформе «ОФД Билайн». Срок действия акции - до 30 июня 2020 года. Бесплатная передача фискальных данных посредством платформы «ОФД Билайн» станет одной из мер «Билайн» по поддержке предпринимател
|22.04.2020
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«Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров
Клиенты «Платформа ОФД» теперь смогут обмениваться юридически значимыми документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от «Корус консалтинг СНГ». Роуминговое соединение реализовано в инт
|21.04.2020
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«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров»
«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров». Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректности кодов
|15.04.2020
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CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных
Как меняется роль ОФД Процесс перехода на онлайн-кассы стартовал в 2017 г. Он дал старт появлению на рынке сове
|03.04.2020
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Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж
Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» на период пандемии коронавируса COVID-19. Сервис анализа продаж будет бесплатным, пока сложный период для сектора МСП не буд
|25.03.2020
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Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке
Сбербанк и «Платформа ОФД» разработали сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком». Решение предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты, а так
|11.02.2020
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«Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей
Сервис «Учет марок», разработанный «Платформой ОФД», стал полноценным решением для магазинов по работе с системой «Честный знак» и маркированными товарами. Об этом CNews сообщили в компании «Платформа ОФД». Услуга позволяет заказыват
|10.02.2020
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Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД»
Оператор фискальных данных «Контур.ОФД» и Модульбанк объявили об интеграции. Теперь клиенты Модульбанка после согласия на передачу данных могут кредитоваться под оборот с онлайн-касс, подключенных к оператору «Контур.ОФД»
|30.12.2019
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ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января
с 1 января 2020 года. Еще в сентябре завершение интеграционных работ подтвердили OFD.ru, «Платформа ОФД», «Сбис ОФД» («Тензор»), «Первый ОФД» и «Ярус», за прошедшие три месяца к н
|04.12.2019
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OFD.ru стал производителем онлайн-касс
чном кабинете клиента OFD.ru уже доступен сервис аренды Ferma. Он включает бесплатное подключение к ОФД, техническое обслуживание и размещение касс в ЦОД. Сервисы клиента легко интегрируются с
|14.11.2019
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«Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проект года»
Оператор фискальных данных «Первый ОФД» удостоен премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проекта года». Церемония награждения состоялась в рамках крупнейшего российского форума в сфере информационных технологий – CNews
|31.10.2019
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Оператор фискальных данных OFD.ru станет участником CNews Forum: Информационные технологии завтра
в обсуждении информатизации экономики в ближайшие годы. Один из спонсоров мероприятия — IT-компания OFD.ru, входящая в топ-3 крупнейших операторов фискальных данных. В рамках сессионного заседа
|30.10.2019
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«Первый ОФД» готов к передаче данных в национальную систему «Честный знак»
«Первый ОФД» объявил о готовности к передаче данных в национальную систему «Честный знак» сведений о товарах, которые будут промаркированы с 1 декабря 2019 года и 1 января 2020 года. Компания напоминае
|21.10.2019
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«Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных
Рекламная платформа Segmento и ИТ-компания, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились о развитии нового формата таргетированной рекламы с использованием агрегированных обезличенных данных кассовых чеков. Речь идет о рекламных кампаниях Online-to-offline, для ко
|03.10.2019
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Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции
Оператор фискальных данных Ofd.ru и Модульбанк представили комплексное решение для электронной коммерции. Оно позволяет
|27.09.2019
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Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных
Tele2 подписал соглашения с лидерами рынка фискальных данных в России – «Платформой ОФД» и «Первым ОФД». Сотрудничество включает создание martech-платформы: она позволит предлагать заказчикам уникальные продукты в области маркетинговых и рекламных технологий на основе b
|23.09.2019
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Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы
Три оператора фискальных данных – OFD.ru, «Платформа ОФД» и «Сбис ОФД» («Тензор»), провели интеграцию с системой мониторинга движения лекар
|03.09.2019
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«Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android
Сервис для передачи данных с онлайн-касс в ФНС «Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Пользователи «Контур.ОФД» могут следить за работой касс и смотреть статистику продаж в мобильном приложении. На «Главной»
OFD.RU и организации, системы, технологии, персоны:
|Румянцев Антон 47 46
|Баров Алексей 31 29
|Ларькин Максим 26 20
|Батюшенков Дмитрий 19 17
|Афанасьев Дмитрий 22 12
|Краснопольский Алексей 16 12
|Макаров Алексей 69 11
|Сергеенко Егор 11 10
|Романенко Андрей 94 8
|Есипенко Ирина 8 7
|Носова Юлия 13 7
|Паныч Инга 7 6
|Харитонов Александр 69 5
|Мелингер Станислав 12 5
|Емелин Александр 45 5
|Жмуренко Николай 13 5
|Меликджанян Артем 9 5
|Сашин Геннадий 10 5
|Каюмов Шамиль 53 4
|Попов Анатолий 154 4
|Захир Максим 22 4
|Русинова Юлия 24 4
|Колчина Оксана 11 4
|Гаврилов Антон 25 4
|Москальков Дмитрий 43 4
|Усик Сергей 11 4
|Алтухов Сергей 14 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Пуликов Артем 28 4
|Заборов Михаил 4 4
|Заяшников Денис 4 4
|Прохорова Алла 66 3
|Дьяченко Валерий 96 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Клепиков Алексей 121 3
|Сотин Денис 216 3
|Карпов Иван 79 3
|Сергеев Сергей 179 3
|Семенихин Игорь 56 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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