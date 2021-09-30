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OFD.RU
ОФД
Оператор фискальных данных


30.09.2021 Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году 1
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 1
30.04.2021 «Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку 1
26.04.2021 ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 5
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС 2
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге 2
08.12.2020 Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
25.09.2020 «Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 1
10.07.2020 «Платформа ЭДО» интегрировалась с облачной ПРОСТОР:КАССОЙ 1
30.06.2020 Банк «Санкт-Петербург» предложил новые онлайн-кассы для эквайринга 1
19.06.2020 «Тинькофф» разработал технологию для полного отказа от бумажных чеков 1
27.04.2020 «Билайн бизнес» предоставит СМБ бесплатный доступ к платформе ОФД 2
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров» 2
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 7
25.03.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке 1
03.03.2020 Сколько данных воруют в облаках и как их потом используют 1
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества 1
11.02.2020 «Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей 1
10.02.2020 Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД» 1
05.02.2020 «Петрошина» и ЦРПТ реализовали все операции с маркированными шинами 2
22.01.2020 Маркировка лекарств повысит продажи аптек за счет обеления 30-40% рынка 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 6
18.12.2019 «Эвотор» запустил сервис «Маркировка» 1
11.12.2019 «Атол» представила новое решение для транспорта в соответствии с 54-Ф3 1
10.12.2019 «Атол» предложил новое решение для транспорта 1
04.12.2019 OFD.ru стал производителем онлайн-касс 3
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 3
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 8
14.11.2019 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проект года» 1
31.10.2019 Оператор фискальных данных OFD.ru станет участником CNews Forum: Информационные технологии завтра 1
30.10.2019 «Первый ОФД» готов к передаче данных в национальную систему «Честный знак» 1
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных 3
03.10.2019 Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции 2

Публикаций - 218, упоминаний - 453

OFD.RU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 41
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 26
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 15
Такском - Taxcom 119 14
3728 11
АТОЛ ГК 168 11
Yandex - Яндекс 4100 10
Эвотор - Evotor 105 8
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 8
Дримкас - Dreamkas 14 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 6
ОФД-Я - Ярус 18 5
Selectel - Селектел 137 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
Ланит ГК 1155 4
Google LLC 7135 4
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Ланит Омни 17 4
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 3
Ситилабс 25 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Элемент ГК - Elementec 49 3
Cinimex - Синимекс 160 3
СКБ Контур 416 3
ИнитПро 6 3
Telegram Group 702 3
DTG - Digital Transformation Group 11 3
RetailCRM 21 3
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 3
Электронный экспресс 10 3
Тензор 44 3
Чек Онлайн 6 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Orange Data 8 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 23
Магнит - Сеть магазинов 269 10
X5 Group 599 8
X5 Group - Пятерочка 559 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Мария Ра - торговая сеть 19 6
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 5
Модульбанк - Modulbank 95 5
Спортмастер 116 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Адамас - Ювелирный завод 56 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Аэрофлот 492 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Абрау-Дюрсо 9 4
Ригла - аптечная сеть 47 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
PepsiCo - Пепсико 95 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
МТС банк 254 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
Visa International 1345 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
Альфа-Банк 1123 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Уралсиб Банк 389 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 3
Дикси - Сеть магазинов 79 2
X5 Group - Перекресток 203 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 2
Русский стандарт Банк 302 2
Почта России ПАО 1570 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 54
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Правительство РФ 2200 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 73
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 12
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 11
Big Data - Большие данные 1136 8
e-Commerce - Электронная коммерция 299 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 5
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
3G - Стандарт мобильной связи 3714 3
УПД - Универсальный передаточный документ 44 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 19
Rakuten Viber 429 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 9
OFD.RU Ferma 8 8
Google Android 10750 7
ВТБ Мультикарта 147 5
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 5
OFD.RU Venda 5 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 5
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 4
Контур.ОФД 6 4
Microsoft Office 1926 4
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
Apple iOS 5741 3
АТОЛ Frontol 23 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Samsung Pay 238 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Яндекс.Маркет 439 2
SQL - Язык программирования 432 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 2
Microsoft Windows 10 6622 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
Модульбанк - Модулькасса 12 2
Aladdin JaCarta 147 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple Pay 385 2
Эвотор Платформа Госотчёт 2 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Русский стандарт Банк - RSB Online 7 1
Gemalto SafeNet eToken 119 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Яндекс.ОФД 5 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Румянцев Антон 46 34
Баров Алексей 25 16
Афанасьев Дмитрий 14 9
Макаров Алексей 49 8
Сергеенко Егор 11 7
Носова Юлия 12 7
Краснопольский Алексей 12 7
Ларькин Максим 25 7
Батюшенков Дмитрий 6 6
Паныч Инга 7 6
Мелингер Станислав 12 5
Емелин Александр 25 5
Усик Сергей 7 4
Горбунов Вадим 12 4
Теличева Наталья 125 4
Попов Анатолий 98 4
Каюмов Шамиль 34 4
Алтухов Сергей 8 3
Захир Максим 19 3
Клепиков Алексей 77 3
Дубровская Ольга 4 3
Семенихин Игорь 37 3
Смык Виталий 27 3
Степченков Максим 36 3
Марчева Ирина 4 3
Сыкулев Андрей 57 3
Карпов Иван 41 3
Сотин Денис 102 3
Реймер Денис 49 3
Мискевич Евгений 29 3
Платонов Михаил 38 3
Елизаров Артем 16 3
Абакумов Евгений 103 3
Дьяченко Валерий 66 3
Портной Михаил 23 3
Кастильо Игорь 24 3
Ямщиков Владимир 32 3
Прохорова Алла 45 3
Кукаркин Кирилл 6 3
Москальков Дмитрий 23 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 6
Казахстан - Республика 2622 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Восточная Европа 1674 3
Россия - Курская область 338 2
Индонезия - Республика 384 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Россия - Иркутская область 540 1
Россия - Ярославская область 331 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Белгородская область 366 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Румыния 342 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Хорватия - Республика 118 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Кашира 9 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - Новосибирская область 811 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 6
ПСН - Патентная система налогообложения 15 5
Инсорсинг - Инхаус 20 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ФФД - формат фискальных документов 6 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ВЗН - препараты для лечения высокозатратных нозологий 2 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ящик Пандоры 31 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Человеческий фактор 126 1
Спам - Spam 101 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 17
CNews Мишень ОФД 4 4
CNews Мишень 7 2
Gartner 2189 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
Cybersecurity Ventures 4 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 7
Metro Expo 7 4
CNews Баттл 34 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
Лайк года - премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758046, в очереди разбора - 661736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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