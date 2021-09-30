Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OFD.RU
ОФД
Оператор фискальных данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 218, упоминаний - 453
OFD.RU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Румянцев Антон 46 34
|Баров Алексей 25 16
|Афанасьев Дмитрий 14 9
|Макаров Алексей 49 8
|Сергеенко Егор 11 7
|Носова Юлия 12 7
|Краснопольский Алексей 12 7
|Ларькин Максим 25 7
|Батюшенков Дмитрий 6 6
|Паныч Инга 7 6
|Мелингер Станислав 12 5
|Емелин Александр 25 5
|Усик Сергей 7 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Теличева Наталья 125 4
|Попов Анатолий 98 4
|Каюмов Шамиль 34 4
|Алтухов Сергей 8 3
|Захир Максим 19 3
|Клепиков Алексей 77 3
|Дубровская Ольга 4 3
|Семенихин Игорь 37 3
|Смык Виталий 27 3
|Степченков Максим 36 3
|Марчева Ирина 4 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Карпов Иван 41 3
|Сотин Денис 102 3
|Реймер Денис 49 3
|Мискевич Евгений 29 3
|Платонов Михаил 38 3
|Елизаров Артем 16 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Дьяченко Валерий 66 3
|Портной Михаил 23 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Ямщиков Владимир 32 3
|Прохорова Алла 45 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Москальков Дмитрий 23 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|23ABC News 55 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758046, в очереди разбора - 661736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758046, в очереди разбора - 661736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru