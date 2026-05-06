OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных

Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры Минцифры России включило сервисы «Платформы ОФД» в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Все ключевые платформы компании вошли в перече

«Контур.Диадок» настроил роуминг с оператором «Первый ОФД» «Контур.Диадок» расширил список операторов, с которыми у сервиса настроены роуминговые связи. «Первый ОФД» — это 37 оператор, с которым у «Контур.Диадока» настроен обмен юридически значимыми электронными документами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Роуминг позволяет пользователя

«Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий Компания «Платформа ОФД», владелец чековых данных в России и разработчик сервисов для бизнеса, а также группа компаний «ВестЛинк», разработчик высокотехнологичного программного обеспечения, договорились о партнерс

Лишь 8% предпринимателей полностью готовы к инновациям и ИИ. Исследование Платформы ОФД о цифровой открытости малого бизнеса Платформа ОФД провела исследование о потребностях предпринимателей в инновациях и технологиях умного бизнеса. Компания опросила несколько сотен клиентов и определила уровень их цифровой открытости. Об эт

В обновлении ScanKass 0.13.4.22 появился автоматический мониторинг ошибок чеков в ОФД В рамках обновление ScanKass версии 0.13.4.22 представлена новая функция — контроль валидности кассовых чеков в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД). Ранее сервис отслеживал только срок действия подписки ОФД. Как работает новая функция: алгоритм ежедневно сканирует ЛК ОФД на предмет чеков, отклоненных ФНС из-за несоответс

«Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс Пользователи тарифа «Учетный» в «Контур.Экстерне», у которых подключен «Контур.ОФД», теперь смогут получать из касс отчеты о закрытии смены в виде приходных кассовых ордеров. Это сокращает время на работу с документами и снижает риск ошибок в учете. Об этом CNews сообщили

«Чек Импульс» автоматизирует программы мотивации производителей в торговых точках Оператор фискальных данных, ИТ-компания «Платформа ОФД» выпустила новый инструмент автоматизации и контроля мотивационных программ производителей в торговле «Чек Импульс». Он позволит брендам создавать или адаптировать свои системы стимулирован

«Платформа ОФД» представила новый сервис коммуникации брендов с покупателями «Платформа ОФД» выпустила новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и услуг. Решение адаптировано под разные маркетинговые потребности как крупных сетевых клиентов, так и малого, сре

«Платформа ОФД» открыла единый личный кабинет для бизнеса Сервисы ОФД, электронного документооборота и отчетности теперь в едином окне авторизации, с бесшовным переключением и без нагруженного интерфейса. «Платформа ОФД» оптимизировала единый личный ка

И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков Исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») назначен Дмитрий Батюшенков. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД». Дмитрий в компании семь лет. До назначения руководил Департаментом разви

«Платформа ЭПД» открыла бизнесу тест-драйв ЭДО на транспорте Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от участника рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», – запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД». С бесплатным доступом на 90 дней к серви

«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД «Платформа ОФД», оператор фискальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно

«Первый ОФД» трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса м закона о фискализации и маркировке, удобно управлять необходимыми для ведения бизнеса POS-сервисами в режиме «одного окна» и развивать как офлайн, так и онлайн-продажи с помощью решений от «Первого ОФД». Они помогут предпринимателям сэкономить время и сфокусироваться на развитии бизнеса: оптимизации затрат, поиске новых клиентов и росте прибыли. Об этом CNews сообщили представители «Перво

Спрос на услуги ремонта электроники вырос за год на 16%, а летом ускорился до 37% Как изменился спрос на услуги ремонта электроники? Результатами исследования поделились эксперты «Платформы ОФД». Аналитики компании использовали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» (оператор фискальных, ежедневно обрабатывает по 55 - 57 м

«Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса Оператор фискальных «Платформа ОФД» обновил сайт и сменил фокус бизнеса. Platformaofd.ru стал проще в пользовании, удобнее в навигации и современнее в дизайне. Сайт четче отражает назначение и пользу сервисов - помогать пред

«Платформа ОФД» открыла интеграцию с «1С» для бухгалтерии Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустил в личном кабинете клиентов сервис «Интеграция ОФД в 1С». С его помощью можно быстро и легко создавать такие документы как приходный кассовый ордер, отчет о розничных продаж

«Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку 2020 г. показатель был на уровне 32%, а в III квартале 2020 г. (маркировка лекарств стартовала с июля 2020 г.) – 5%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД», российского оператора фискальных данных, обрабатывающего данные более 1 млн онлайн-касс в стране. Средний чек затрат россиян на маркированные лекарства в I квартале 2021 г. составлял 233

CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных Что произошло на рынке ОФД в 2020 Онлайн-кассы, операторы фискальных данных, маркировка товаров — все эти явления ещ

«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС скальных данных торговая сеть «Верный» выбрала «Тензор». Это позволило ей в режиме реального времени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензии ФСТЭК, Роскомнадзора и ФСБ. Это значит, что СБИС ОФД не только передает данные в ФНС, но и надеж

«Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не просто отправляет чеки в налоговую, он показывает аналитику по каждой точке, кассиру, периоду. Руководител

«Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов Оператор фискальных данных «Первый ОФД» и оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах. 16 сентября 2019 г. в России началс

«Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах рией успешных тестов, и первый чек на маркированный велосипед был принят оператором государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» через оператора фискальных данных «Первый ОФД». Это дало важную информацию о полной готовности в установленные сроки всех систем операторов к промышленной эксплуатации процессов, связанных с розничной торговлей маркированными велосипед

«Билайн бизнес» предоставит СМБ бесплатный доступ к платформе ОФД «Билайн бизнес» запустил акцию, в рамках которой новым клиентам предоставляется возможность бесплатного подключения на 12 месяцев к платформе «ОФД Билайн». Срок действия акции - до 30 июня 2020 года. Бесплатная передача фискальных данных посредством платформы «ОФД Билайн» станет одной из мер «Билайн» по поддержке предпринимател

«Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров Клиенты «Платформа ОФД» теперь смогут обмениваться юридически значимыми документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от «Корус консалтинг СНГ». Роуминговое соединение реализовано в инт

«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров» «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров». Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректности кодов

CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных Как меняется роль ОФД Процесс перехода на онлайн-кассы стартовал в 2017 г. Он дал старт появлению на рынке сове

Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» на период пандемии коронавируса COVID-19. Сервис анализа продаж будет бесплатным, пока сложный период для сектора МСП не буд

Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке Сбербанк и «Платформа ОФД» разработали сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком». Решение предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты, а так

«Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей Сервис «Учет марок», разработанный «Платформой ОФД», стал полноценным решением для магазинов по работе с системой «Честный знак» и маркированными товарами. Об этом CNews сообщили в компании «Платформа ОФД». Услуга позволяет заказыват

Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД» Оператор фискальных данных «Контур.ОФД» и Модульбанк объявили об интеграции. Теперь клиенты Модульбанка после согласия на передачу данных могут кредитоваться под оборот с онлайн-касс, подключенных к оператору «Контур.ОФД»

ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января с 1 января 2020 года. Еще в сентябре завершение интеграционных работ подтвердили OFD.ru, «Платформа ОФД», «Сбис ОФД» («Тензор»), «Первый ОФД» и «Ярус», за прошедшие три месяца к н

OFD.ru стал производителем онлайн-касс чном кабинете клиента OFD.ru уже доступен сервис аренды Ferma. Он включает бесплатное подключение к ОФД, техническое обслуживание и размещение касс в ЦОД. Сервисы клиента легко интегрируются с

«Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проект года» Оператор фискальных данных «Первый ОФД» удостоен премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проекта года». Церемония награждения состоялась в рамках крупнейшего российского форума в сфере информационных технологий – CNews

Оператор фискальных данных OFD.ru станет участником CNews Forum: Информационные технологии завтра в обсуждении информатизации экономики в ближайшие годы. Один из спонсоров мероприятия — IT-компания OFD.ru, входящая в топ-3 крупнейших операторов фискальных данных. В рамках сессионного заседа

«Первый ОФД» готов к передаче данных в национальную систему «Честный знак» «Первый ОФД» объявил о готовности к передаче данных в национальную систему «Честный знак» сведений о товарах, которые будут промаркированы с 1 декабря 2019 года и 1 января 2020 года. Компания напоминае

«Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных Рекламная платформа Segmento и ИТ-компания, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились о развитии нового формата таргетированной рекламы с использованием агрегированных обезличенных данных кассовых чеков. Речь идет о рекламных кампаниях Online-to-offline, для ко

Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции Оператор фискальных данных Ofd.ru и Модульбанк представили комплексное решение для электронной коммерции. Оно позволяет

Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных Tele2 подписал соглашения с лидерами рынка фискальных данных в России – «Платформой ОФД» и «Первым ОФД». Сотрудничество включает создание martech-платформы: она позволит предлагать заказчикам уникальные продукты в области маркетинговых и рекламных технологий на основе b

Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы Три оператора фискальных данных – OFD.ru, «Платформа ОФД» и «Сбис ОФД» («Тензор»), провели интеграцию с системой мониторинга движения лекар