«Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проект года»

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» удостоен премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проекта года». Церемония награждения состоялась в рамках крупнейшего российского форума в сфере информационных технологий – CNews Forum 2019, который прошел в Москве в двенадцатый раз.

Проект «Первого ОФД» – «Юпана» – аналитическая платформа с открытым исходным кодом для анализа больших данных», набрал наибольшее количество голосов среди представителей бизнес-структур, аналитиков и независимых экспертов.

Проект «Первого ОФД» – «Юпана» – аналитическая платформа с открытым исходным кодом для анализа больших данных», набрал наибольшее количество голосов

Генеральный директор «Первого ОФД» Александр Емелин поблагодарил всех, кто проголосовал за проект: «Я верю в то, что наше отраслевое решение "Юпана" – это первый шаг к большому, инвестиционно-привлекательному и, в то же время, безопасному рынку больших отраслевых данных завтрашнего дня».

Генеральный директор «Первого ОФД» Александр Емелин

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ) специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы. На текущий момент компания занимает одну из лидирующих позиций среди операторов фискальных данных. Первому ОФД доверяют крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, а также более 250 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

Ежедневно «Первый ОФД» принимает и отправляет в ФНС более 20 млн чеков, а общее количество чеков, принятых с сентября 2016 г., превышает 20 млрд.

«Первый ОФД» – победитель Премии CNews в номинации «IT решение в торговле» (2017), премии «IT Лидер» в номинации «Обеспечение открытости общества» (2018) и номинант Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018», Победитель премии CNews в номинации «Большие данные: проект года» (2019).