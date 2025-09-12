Лишь 8% предпринимателей полностью готовы к инновациям и ИИ. Исследование Платформы ОФД о цифровой открытости малого бизнеса

Платформа ОФД провела исследование о потребностях предпринимателей в инновациях и технологиях умного бизнеса. Компания опросила несколько сотен клиентов и определила уровень их цифровой открытости. Об этом CNews сообщили представители Платформы ОФД.

Выявлено, что 35% представителей малого бизнеса — «прагматичные автоматизаторы», для которых ключевой ценностью является экономия времени и упрощение рутины. Еще 8% — «экспериментаторы», являющиеся драйверами инноваций. Однако 30% – «выживающие скептики», их бизнес на грани устойчивости, и они очень чувствительны к затратам на инновации, еще 27% – «осторожные традиционалисты», которые работают по привычной схеме и не хотят ничего менять.

Как отметил Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании, сейчас к «Платформе ОФД» подключена каждая третья касса в стране (доля компании на рынке 33%).

К 2028 г. на рынке прогнозируется 4 млн ККТ. Доля касс в е-com за последние два года увеличилась с 5 до 9% в 2025 г., сети по-прежнему занимают 22%, однако ККТ вне сетей (малый бизнес) сейчас 69% против 73% в 2023 г. Основные драйверы: обязательность касс на розничных рынках и новых регионах, сокращение автономных офлайн-ККТ, рост доли е-com, упрощение регистрации кассовой техники.

Внедряется риск-ориентированный подход государства в контрольной деятельности, выросло количество проверок кассовой дисциплины на основании Индикаторов риска - с 0,3 тыс. в 2021 г. до 18,8 тыс. в 2024 г. Общая сумма штрафов в 2024 г. составила 531 млн руб. ФНС использует автоматизированную систему мониторинга, которая фиксирует аномалии в работе с кассой через данные ОФД. Высокий процент коррекций, возвратов или отсутствие данных — прямой сигнал для инициации проверки. Статистика критических ошибок в чеках, за которыми следит регулятор, по данным Платформы ОФД: 88% всех ошибок — связано с отсутствием обязательных тегов в фискальных данных. При этом на тег 2108 «Мера количества и предмета расчета» приходится 91% ошибок в этой категории. Использование сервисов контроля нарушений позволяет бизнесу в разы снизить количество ошибок и практически полностью исключить риски, связанные с кассовой дисциплиной.

«Платформа ОФД» делает ставку на развитие ИИ-агентов, которые действуют как «умный помощник» руководителя. ИИ — не замена человеку, а инструмент, который анализирует миллионы чеков в реальном времени, находит аномалии, объясняет их причины и генерирует конкретные рекомендации. Фокус внимания – на развитие комплексной системы цифровых сервисов, которые закрывают ключевые потребности бизнеса: от фискализации – до цифровизации логистики, отчетности и документооборота.

Кейсы с применением ИИ и чековых данных «Платформы ОФД»

Кейс 1. Проблема потери клиентов. Анализ потока покупателей и чеков в супермаркете показал необходимость изменения выкладки товаров, что дало +15% к продажам за неделю.

Кейс 2. Снижение продаж категории товаров на АЗС. Обнаружена связь между парковкой у АЗС и спросом на кофе. Создание зон отдыха рядом добавило +19% к продажам кофе за три месяца.

Кейс 3. Высокий уровень просрочки товаров в FMCG у производителя. Анализ спроса на йогурты по дням недели и вкусам позволил оптимизировать производство и логистику, что повысило маржинальность на 7% и сократило просрочку на 30% за месяц, в годовом сравнении.

Кейс 4. Слабая регональная дистрибуция стройтоваров производителя. ИИ с чековыми данными позволили связать всплеск продаж кровли с выдачей разрешений на строительство и погодой. Заблаговременное увеличение отгрузок сократило время отгрузки конечным клиентам на 40% и увеличило долю рынка на 5% за год.

Кейс 5. Низкие продажи товарной группы производителя. Анализ корзины покупок показал, что покупатели протеиновых батончиков — аудитория ЗОЖ и зумеры, а не спортсмены. Перенос рекламы из фитнес-залов в премиальные кофейни и ЗОЖ-блоги дал рост продаж на 65% за год.