Поколение Z Generation Z- зумеры Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года)


СОБЫТИЯ


18.09.2025 «Строки» и Mamba зафиксировали рост интереса к книгам и анкетам, связанным с темой дружбы среди поколения Z

тереса к литературе об общении и поиске друзей, а также тенденцию увеличения анкет пользователей в первую очередь для поиска общения. Спрос на книги данной категории вырос на 20%, среди пользователей поколения Z — на 17%, а анкеты девушек этого возраста, ищущих дружбу, в мегаполисах встречаются на 18% чаще, чем у их ровесников-мужчин. Об этом CNews сообщили представители МТС. Книжный сервис
10.09.2025 Зумеры не готовы тратить время на многоэтапные собеседования

ляется приоритетным «короткий путь» к трудоустройству: 40% готовы пройти только одно интервью, еще 37% — интервью и тестовое задание. И лишь 23% респондентов спокойно воспринимают три и более этапов. Зумеры предпочитают быстрый и понятный трек: 41% хочет ограничиться одним собеседованием, а к прохождению тестового задания готовы 36%. Лишь каждый пятый согласен пройти три и более этапов отбо
21.08.2025 Зумеры мечтают работать под началом публичных руководителей

, и коммуникационного агентства FAVES Communications. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Публичность руководящего состава компании-работодателя оказалась наиболее важной именно для поколения зумеров, представители других возрастов заметно реже считают этот фактор значимым. Так, среди людей от 55 лет и старше личный бренд топ-менеджера учитывают лишь 37%. «Такая разница в отношении

13.08.2025 Аналитика «МТС AdTech» и «МТС Банка»: поколение альфа впервые обошло зумеров по количеству покупок на маркетплейсах

а 5% до 2040 руб. На маркетплейсах представители поколения альфа совершают более 70% своих покупок, зумеры - каждую вторую онлайн-покупку, миллениалы — каждую третью, бумеры — каждую десятую, а
12.08.2025 Аналитика «МТС Музыки»: музыкальный вкус зумеров тесно связан с выпуском контента в социальных сетях

орировали песни-фавориты юных слушателей. Самое значительное расхождение музыкальных предпочтений у поколения Z с бумерами (72%). Чуть ближе во вкусах они с пользователями 42-58 лет (54%). Самы
12.08.2025 Поколения покупателей: как миллениалы и зумеры меняют рынок интернет-торговли

YouTube (35%). Также в этот список вошли VK (17%) и Pinterest (7%). Это различие объясняет, почему поколение Z активнее использует альтернативные платформы для покупок. Если миллениалы предпоч
30.07.2025 Почти треть зумеров готовы уволиться одним днем, если работа не устраивает

ться на нерабочие темы, возможность обращаться к сотрудникам любого грейда даже в нерабочее время. «Зумеры меняют рынок труда, а также подходы к работе и стандартное понимание корпоративной кул
22.07.2025 Аналитика Getblogger: Зумеры — самая лояльная аудитория у блогеров при выборе мебели, аксессуаров и отделочных материалов

ии рекламной кампании. Аудитория возрастом 60+ больше доверяет рекламе с наличием скидки, тогда как поколение Z доверяет больше процессу работы с отделочными материалами. Знание этих факторов п
18.07.2025 В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android

нием Питера Пэна», поскольку миллениалы не торопятся взрослеть и нередко дольше живут с родителями. Поколение Z («зумеры») — люди, родившиеся с 1997 по 2012 г., в эпоху глобальной цифровизации.
12.05.2025 «Авито Работа»: почти половина зумеров готовы работать в одной компании более пяти лет

ки и ожидания от трудоустройства. Оказалось, что примерно две трети совершеннолетних представителей поколения Z уже имеют профессиональный опыт, причем большинство из них хотя бы раз за последн
25.04.2025 Blink: зумеры в пять раз чаще миллениалов заботятся о том, чтобы друзья оставались на связи

зарядить свой смартфон или напомнить про низкий заряд другу. Результаты показали, что представители поколения Z в пять раз чаще заботились о том, чтобы друзья зарядили телефон и оставались на с
21.04.2025 Аналитика «МегаФона»: садоводством в Кузбассе увлеклись зумеры и миллениалы

19% год к году. При этом интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях в марте 2025 г. увеличился на 52% в сравнении с февралем 2025 г. Высокий прирост аудитории показали миллениалы и зумеры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, активнее всего заходят на ресурсы с лайфхаками по рассаде
09.04.2025 Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году

опулярных брендов у молодежи вошли Apple (48%), Xiaomi (12%), Samsung (8%) и Tecno (7%). Реже всего зумеры пользуются смартфонами от Vivo и Oppo — их имеют всего 0,8% и 0,6% пользователей. В то
03.04.2025 Зумеры ошибаются: личные встречи и звонки эффективнее мессенджеров

Представители поколения Z предпочитают обсуждать рабочие темы в мессенджерах, а россияне старше 45 лет — на
18.03.2025 Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу

ание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное в
26.02.2025 Коммуникация без слов: как Gen Z выражает эмоции, дружбу и симпатию

налитики геосоциального приложения для шеринга локации с друзьями Blink выяснили, как представители поколения Z в возрасте от 12 до 26 лет предпочитают общаться и выражать симпатию друг к другу
03.12.2024 Зумеры выбирают удаленку, а миллениалы — зарплату: как поколения расставляют приоритеты при выборе работы

ce важен для 17%, следом идут высокая зарплата (15%) и возможность карьерного роста (14%). При этом зумерам больше других важны соблюдение личных границ (13%) и экологичная коммуникация (9%). М
05.09.2024 Для 61% зумеров зарплата не является решающим фактором при выборе работы: исследование QTIM и hh.ru

рафик (49%), а также близость офиса или возможность работать удаленно (47%). Возрастные различия: – Зумеры (18-24 лет) при первичном рассмотрении вакансии для отклика обращают внимание на описа
16.04.2024 Исследование: за год мошенникам удалось украсть деньги только у 2% зумеров

ам и вовсе свыше 100 тыс. руб. (среди респондентов-женщин никто не заявил о кражах на такую сумму). Зумерам не хватает знаний о новых приемах и уловках мошенников Только у трети зумеров предлож
12.12.2023 Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов

лжать обучение в университетах. В топ-5 важнейших факторов при выборе программы высшего образования зумеры не включили стоимость обучения. Для них имеет значение возможность совмещать учебу и р
26.10.2023 Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM

ь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых «симок» среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. К такому выводу пришли эксперты «Мегафона», изучив обезличенные данные абонентов за июнь-август 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Сегодня более 98% абонен
25.08.2023 Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

msung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro. При этом обновляли свои гаджеты летом 2023 года зумеры так же в основном на iPhone. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в сети — iPhone

02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру

Чего хочет поколение Z Офисный планктон постепенно превращается в цифровых кочевников. Как это происходи
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома

аемых миллениалов – людей, рожденных в период с 1980 по 2000 гг. От них не отстают и представители «поколения Z» - «зумеры», родившиеся с 1997 по 2012 гг. В обеих этих категориях возвращаться в
29.01.2020 Исследование «Юлы»: миллениалы и зумеры запрещают звонки чаще старших пользователей

аще других, подтвердив распространённое мнение о том, что они меньше других поколений любят говорить по телефону. В возрастных группах процент запретивших звонки падает вместе с возрастом: если среди зумеров, родившихся уже при интернете (до 20 лет), так сделали 16%, то лишь 7% пользователей старше 35 лет запрещали все звонки. Традиционно сервисы объявлений просят указывать мобильный телефо
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z»

Софт для «поколения Z» «Долгопрудненский исследовательский центр» (ТУРБО), входящий в «Консист Бизнес Г
14.11.2019 ТУРБО представил бизнес-систему поколения Z на CNews Forum 2019

Генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» (входит в «Консист бизнес групп») Владимир Егоров представил концепцию бизнес-системы поколения Z, реализованную в линейке ИТ-решений собственной разработки центра — ТУРБО. Презентация прошла на одном из главных ИТ-событий года — «CNews Forum 2019: Информационные технологии завт
30.10.2019 ТУРБО расскажет о бизнес-системе поколения Z на CNews Forum 2019

Генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» (ТУРБО) Владимир Егоров представит концепцию бизнес-системы поколения Z на CNews Forum 7 ноября в Москве. ТУРБО выступит генеральным партнером конференции. Сотни ИТ-директоров России соберутся 7 ноября в Москве на главное ИТ-событие года ― CNews Forum 2
03.10.2019 Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены

ачество и стильный дизайн, оснащены мощными камерами и емким аккумулятором и отличаются доступной ценой. Благодаря таким характеристикам, смартфоны серии A и дальше будут пользоваться популярностью у поколения Z. «Мы назвали новую линейку Oppo A 2020 в честь начала нового десятилетия. Таким образом, мы хотим отметить успех, которого добились смартфоны серии A за последние десять лет, и одно
01.02.2017 IBM: брендам нелегко соответствовать требованиям покупателей, в том числе поколения Z

м гаджетом, а 60% не будут использовать приложение или сайт, если они слишком медленно загружаются. Поколение Z требует высокого уровня персонализированного обслуживания, отдавая предпочтение к

