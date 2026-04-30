Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

БТиЭ Гаджеты кухонные Кофемашина Кофеварка Coffee machine

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine

 

Что предпочтительнее пить? Кофе с молоком или просто черный кофе?
Пациенту важно понимать, что происходит с его телом. Если человек хочет предотвратить потерю кальция, то лучше пить кофе с молоком — добавлять 100 миллилитров молока, который компенсирует 120 миллиграмм кальция, это 12% суточной дозы употребления этого микроэлемента. Если мы заботимся о здоровье кишки и если у пациента есть лактазная недостаточность, то лучше пить кофе без молока.

Полезны ли напитки на растительном молоке?
В фундучном молоке на 100 мл содержится около 100 мг кальция, в миндальном молоке 90 мг кальция. Это меньше, чем в коровьем молоке. Но в последнее время производители разных видов растительного молока делают специальный акцент на обогащении растительного молока кальцием. Можно встретить и миндальное, и фундучное молоко с содержанием кальция от 150 миллиграмм. Важно читать этикетку, смотреть состав продукта.

Капучино, латте или раф, какой кофе полезнее?
Полезен тот вид кофейного напитка, который готовится без сахаров и сиропов, при этом содержит большее количество молока (это поможет сохранить кальций). Таким образом, лучше брать латте.

Почему запивать таблетки кофе по утрам может быть рискованно?
Утро многих из нас начинается с чашки кофе. А если к этому добавляется необходимость принять таблетку, например от давления, от головной боли или антибиотик, рука часто тянется к той же чашке. Кажется, что это удобно: запил лекарство любимым напитком, и дело сделано. Но кофе - это не просто жидкость. Это биологически активное вещество, которое может кардинально изменить действие лекарства, сделав его либо бесполезным, либо опасным.

Какое главное вещество в кофе влияет на лекарства и какие сценарии возможны?
Главное действующее вещество здесь - кофеин. Это мощный стимулятор центральной нервной системы. Он учащает сердцебиение, повышает давление, тонизирует сосуды. Когда мы смешиваем его с лекарством, возможны три сценария: усиление побочных эффектов (вплоть до токсичности), ослабление терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему.

Чем опасно сочетание кофе с лекарствами от кашля, содержащими эфедрин или теофиллин?
Лекарства от кашля, содержащие эфедрин или теофиллин. Препараты, применяемые при обструктивных заболеваниях легких. Эфедрин и теофиллин (а также его родственник аминофиллин, эуфиллин) - это бронхорасширяющие средства, которые назначают при астме и обструктивных заболеваниях легких. Кофеин химически близок к теофиллину и действует на те же рецепторы. Когда вы принимаете их вместе, происходит эффект «суммирования»: нервная система перевозбуждается, пульс учащается до критических значений, развивается тремор рук, бессонница, возможны тяжелые аритмии.

* Пресс-служба Пироговского университета

Плакат «Кофе, кофе, кофе» Тот, кто утром кофе пьёт, Целый день не устаёт Плакат «Кофе, кофе, кофе» Тот, кто утром кофе пьёт, Целый день не устаёт
Самый кофейный плакат из Советского Союза. Художник Лапаев С.М. 1974 год. Плакат «Кофе». ПТМ Росторгреклама. Самый кофейный плакат из Советского Союза. Художник Лапаев С.М. 1974 год. Плакат «Кофе». ПТМ Росторгреклама.
1961 год, СССР Кофе натуральный. Первый сорт. 1961 год, СССР Кофе натуральный. Первый сорт.
1940 год, СССР Пейте кофе с ликёром. Советская реклама ликёров от Главного управления водочно-ликёрной промышленности Наркомпищепрома СССР. Совместный плакат советских художников Александра Панаиотовича Андреади и Сергея Николаевича Ахвледиани. 1940 год, СССР Пейте кофе с ликёром. Советская реклама ликёров от Главного управления водочно-ликёрной промышленности Наркомпищепрома СССР. Совместный плакат советских художников Александра Панаиотовича Андреади и Сергея Николаевича Ахвледиани.
1890-е годы, Российская империя Кнейппский солодовый кофе Катрейнера. Дореволюционный рекламный плакат солодового кофе Катрейнера, который не имеет никакого отношения ни к Катрейнеру, ни к Кнейпу. В 1829 году мюнхенец Франц Катрейнер основал фирму по производству мазута. Затем к мазуту присоединилась торговля специями. В 1870 году наследники Катрейнера продали бизнес. А новые владельцы сохранили старое название. И вот уже в 1891 году фирма Катрейнера (под управлением новых владельцев) приступила к производству эрзац-кофе (то есть в составе отсутствуют зёрна настоящего кофе) из ячменного солода. Чтобы придать напитку респектабельности, фирма купила у баварского пастора Себастьяна Кнейпа право на использование его имени и портрета. Кнейп был фигурой известной. У него имелась собственная водолечебница с ваннами и бассейнами. А заодно он приторговывал своим именем. Именно его портрет мы сейчас видим на упаковке солодового кофе. Хотя сам Кнейп не имел к этому продукту никакого отношения вообще. 1890-е годы, Российская империя Кнейппский солодовый кофе Катрейнера. Дореволюционный рекламный плакат солодового кофе Катрейнера, который не имеет никакого отношения ни к Катрейнеру, ни к Кнейпу. В 1829 году мюнхенец Франц Катрейнер основал фирму по производству мазута. Затем к мазуту присоединилась торговля специями. В 1870 году наследники Катрейнера продали бизнес. А новые владельцы сохранили старое название. И вот уже в 1891 году фирма Катрейнера (под управлением новых владельцев) приступила к производству эрзац-кофе (то есть в составе отсутствуют зёрна настоящего кофе) из ячменного солода. Чтобы придать напитку респектабельности, фирма купила у баварского пастора Себастьяна Кнейпа право на использование его имени и портрета. Кнейп был фигурой известной. У него имелась собственная водолечебница с ваннами и бассейнами. А заодно он приторговывал своим именем. Именно его портрет мы сейчас видим на упаковке солодового кофе. Хотя сам Кнейп не имел к этому продукту никакого отношения вообще.
Плакат «Кофе, кофе, кофе» Тот, кто утром кофе пьёт, Целый день не устаёт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.04.2026 Кофе на вынос против запасов наличных: как зумеры и миллениалы управляют своими деньгами

5% — на одежду и обувь, 20% — на доставку готовой еды. Характерной деталью поколения стали траты на кофе навынос — эта статья расходов закрепилась у 15% зумеров. Говоря о желаемых тратах, предс
08.04.2026 Открылся новый высокотехнологичный завод «Лалибела Кофе» в Смоленской области

Российский рынок кофе получил новый источник крупных промышленных мощностей. В Смоленской области 7 апреля начал работу новый завод по производству кофе компании «Лалибела Кофе». Инвестиции в прое
16.02.2026 Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

дения массированных DDoS-атак – многие российские компании в последние четыре года на регулярной основе подвергаются таким нападкам со стороны злоумышленников. Julia Filirovska / Pexels Хакеры делают кофеварки более универсальными Как пишут «Известия», россияне жалуются на проблему в тематических форумах и на сайтах, посвященных кибербезопасности. Случайности не случайны Существует вероятно
12.12.2025 ИТ-специалисты назвали основные требования к коворкингам: наличие диванов-кроватей, еда, кофе и быстрый Wi-Fi

о быстрый и стабильный Wi-Fi, так ответили почти 32% опрошенных. Зоны для одиночной работы выделили 29% респондентов. 28% специалистов указали, что в коворкинге должна быть возможность заказать еду и кофе. При этом каждый четвертый мечтает о диванах-кроватях, чтобы можно было отдохнуть от сидячей работы. Столько же опрошенных считают важной возможность регулировать освещение либо выбирать м
11.12.2025 «М.Видео»: продажи кофемашин за 9 месяцев 2025 года выросли на 10% по сравнению с прошлым годом

лностью автоматическими решениями и более доступными устройствами для первого знакомства с домашним кофе. Структура спроса по ценовым категориям остается сбалансированной, но в ней заметен пост
24.10.2025 CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa

CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы, в рамках диверсификации бизнеса инвестировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. SUSH&
16.10.2025 «Мегамаркет»: от кофе до ноутбуков – россияне выбирают быструю доставку в день заказа

ыросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 36,4%. В штучном эквиваленте в топе доставки «по клику» за январь-сентябрь 2025 г. — продукты питания: масло подсолнечное, кофе и консервированный тунец. Неожиданно высокий спрос также показали товары из категорий «Электроника» и «Строительство и ремонт», а именно сим-карты и наборы инструментов. Больше всего оформ
16.10.2025 «Пятерочка» ввела телеметрию для тысячи кофемашин сети

Ежедневно в «Пятерочках» по всей стране покупают более 600 тыс. чашек горячего кофе. Чтобы автоматически контролировать процесс производства, «Пятерочка» ввела удаленный мо
27.08.2025 «Монетка» тестирует пекарни с технологиями искусственного интеллекта

Торговая сеть «Монетка» тестирует пекарни с кофе-поинтами. Пилот проходит в 30 магазинах Свердловской области. Об этом CNews сообщили пре
10.07.2025 «1С-Рарус» разработал систему управления затратами для дистрибьютора «Охотники на кофе»

В компании «Охотники на кофе» завершен проект внедрения «1С:Управление нашей фирмой». Команда «1С-Рарус» разработала

22.05.2025 Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

ки Модель Hyundai HAM-4400 Тип кофемашины Автоматическая Тип управления Сенсорное Тип используемого кофе Зерновой Мощность 1350 Вт Давление помпы до 20 бар Объем резервуара для воды 1,1 л Объем
29.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на кофемашины на 14% на рынке России в I квартале 2025 года

вала рынок кофемашин в России в I квартале 2025 г. По его итогам спрос на технику для приготовления кофе продолжил расти — в денежном выражении рынок увеличился на 14% и достиг 10,35 млрд руб.,
29.11.2024 «Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью

огают сохранить свежесть летних заготовок до начала нового летнего сезона. Россияне начинают утро с кофе Спрос на услуги по ремонту и настройке кофемашин увеличился на 40% в осенний период 2024
19.08.2024 «Цифровой бадди» от DeepPavlov.ai поможет сотрудникам российского производителя чая и кофе Май выполнять рабочие задачи

Команда разработчика решений для обработки естественного языка и разговорного искусственного интеллекта DeepPavlov.ai в сотрудничестве с компанией «Май», российским производителем чая и кофе, разработает прототип цифрового помощника на основе больших языковых моделей для помощи сотрудникам. Об этом CNews сообщили представители компании «Май». «Цифровой бадди» — это виртуальный
05.08.2024 Автоматизация бизнес процессов помогла снизить компании по производству чая и кофе издержки на 4 млн руб. за полгода

Компания «Май», участник рынка чая и кофе, внедрила технологию роботизации процессов и рутинных задача от Sherpa RPA. Стартовавший в августе 2023 г. проект уже позволил снизить издержки на 4 млн руб., оптимизировав ключевые бизнес
08.04.2024 Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами

«Яндекс Лавка». С восьмого апреля клиенты Tele2 могут обменять накопленные минуты и заказать чашку кофе домой, на работу или в другую точку Москвы. Оператор следует своей стратегии lifestyle e
19.02.2024 «Лента» начала продавать кофе Poetti, созданный нейросетью

В «Ленте» начались продажи лимитированной кофейной линейки Poetti Neuro. Продукт создан с использованием технологий искусственного интеллекта. Производитель Poetti создал кофе Poetti Neuro с помощью генеративной нейросети Midjourney. Рецептура воспроизведена при участии искусственного интеллекта, затем ее проверили и верифицировали эксперты лаборатории качества

15.12.2023 Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

ашина DeLonghi ECAM 22.110.B c таймером включения Благодаря наличию ручного капучинатора поклонники кофе с молоком смогут насладиться любимым напитком прямо у себя дома. Встроенная кофемолка пр
11.10.2023 Российская сеть цифровых кофеен FIBBEE анонсировала обновленную кофе-станцию, которая готовит более 90 чашек кофе в час без помощи человека

не в кофейне или удаленно через приложение по индивидуальному рецепту, где можно настроить крепость эспрессо, выбрать разные виды альтернативного молока, сироп и указать температуру напитка, по
24.07.2023 Модульбанк запустил сервис по обслуживанию кофейного оборудования Cafe.Tech на базе CafeStore

нию и ремонту кофейного оборудования – от правильной водоподготовки до комплексного техобслуживания кофемашины. Сервис Cafe.Tech уже доступен на платформе CafeStore, там задачи по оснащению коф
03.02.2022 Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

имально отдает воде все вещества, отвечающие за насыщенный вкус кофе. Philips EP3146/90 Series 3200 Кофемашина, выполненная в ретро-стиле, не только поможет быстро сварить кофе, но и украсит ку
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей

Accelerator от Ericsson. De Jong Duke, семейная компания со штаб-квартирой в Нидерландах, работает по всему миру. Для бесперебойной сотовой связи своей платформы Connectme, к которой подключены умные кофемашины, компания выбрала Orange Business Services. IoT-решение Connectme позволяет клиентам удаленно управлять кофемашинами в офисах и кафе. De Jong Duke искала единого провайдера в Европе

17.05.2021 Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

учинатором, который помимо пара может подавать и горячую воду для приготовления чая. Верхняя панель кофеварки предназначена для подогрева чашек. Еще одной особенностью конструкции De'Longhi EC

26.03.2021 7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

De'Longhi ECAM 21.117.SB (Magnifica S) Автоматическая кофемашина, способная одновременно приготовить 2 чашки напитка из зернового или из уже перемо
28.09.2020 Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире и заставить их хозяев платить выкуп

с целью доказать опасность IoT-устройств, которую они несут для своих владельцев. Взломанная умная кофемашина Главной уязвимостью таких гаджетов Хрон назвал то, как именно осуществляется управ
01.04.2020 Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

ит из двух резервуаров, которые вкручиваются друг в друга. Между ними устанавливается металлический кофейный фильтр. Холодная вода наливается в нижний резервуар. Затем устанавливается фильтр, п
06.12.2019 Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM

же не могут называться кофемашинами — часть работы за них делает человек. В частности, это рожковые кофеварки – они дешевле автоматов, но при этом готовят неплохой по качеству кофе. Для них пол
21.08.2019 Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей

жно назвать три модели, среди которых две многофункциональные кофемашины и одна капельная кофеварка.Кофемашина De'Longhi ESAM 6704 У этой итальянской модели есть 12 автоматических режимов приго
29.03.2019 Искусственный интеллект может заменить работников кафе

ожной именно благодаря цифровизации и оптимизации, например, цепочки поставок. Теперь рестораны выбирают для себя, где лежит их главное умение: в области приготовления еды или в области развлечения». Кофейный бизнес – высококонкурентная среда, в которой сложно пробиться новым компаниям Первое, что должно привлечь посетителей в «Астаманьяну» – персонализация. Система, установленная во всех к
08.01.2019 Выбираем кофемашину для дома. Рекомендации ZOOM

ать, какие дополнительные функции нужны, а без чего можно обойтись. Мы рассмотрим все нюансы, чтобы кофемашина смогла стать идеальным домашним помощником.Типы кофемашин Кофемашины делятся на тр
29.05.2018 Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе

Merlion торгует кофе Крупный дистрибьютор бытовой техники и электроники Merlion занялся оптовой продажей кофе. Это первый продовольственный продукт в ассортименте компании за 26 лет ее существования. На
09.05.2016 Глобальное потепление оставит нас без кофе?

расти существующими темпами. Именно в этих регионах выращивается самый популярный сорт кофе — арабика. Если пессимистичный прогноз сбудется, предложение кофе на мировом рынке резко уменьшится, а цены на кофе вырастут многократно. Листовая ржавчина уничтожает кофейные плантации  Проблема усугубляется распространением болезней, например листовая ржавчина раньше не наносила кофейным плантациям
22.04.2016 Капсульные кофемашины. Выбор ZOOM

изводителя). Вы наливаете воду в резервуар кофемашины, включаете её в сеть — и через какое-то время кофемашина готова к работе — требуется время для подогрева воды (хотя если вы сразу же захоти
29.01.2016 Лучшие кофемашины. Выбор ZOOM

но, есть отдельный блок для зерен двух типов: можно выбирать как любой из них, так и сделать смесь. Кофемашина предлагает систему автоматической промывки основных узлов и декальцинации, но есть
15.04.2015 «Мобильный» кофе выходит на рынок США

ранциско и Нью-Йорке, и со временем участие в списке кофеен, с которыми приложение будет работать, останется таким же свободным и бесплатным, а география его присутствия расширится. Свое внимание на «кофейный» рынок обратил и Starbucks. В данный момент корпорация тестирует новое мобильное приложение для оплаты, которое также позволит пользователям делать заказы заранее, чтобы избежать очере
16.12.2014 Leorsa Group инвестировала $750 тыс. в мобильное приложение для кофеманов Израиля и США

льзователи, оплатив ежемесячный взнос в сумме $120, могут получить безлимитное количество эспрессо, капучино, маккиато или латте в любом районе города — от Сохо до Лонг-Айленд Сити. Есть и друг
21.11.2014 Выбираем кофейный аппарат: советы ZOOM

Недорого и с каким-то вкусом Конечно, есть старая добрая турка (джезва). Кофе для неё достаточно помолоть в обычной ножевой кофемолке, особых навыков она не требует,

02.09.2014 Bork C805 - домашний кофе как у лучших бариста мира

к покупателю в удобное время, установит аппарат и проведет мастер-класс по приготовлению эспрессо, капучино, латте или американо.
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM

кафы-пароварки, комбинированные духовые шкафы с функцией СВЧ, встраиваемая полностью автоматическая кофемашина, а также шкафы для подогрева посуды. Gaggenau 400 – новинка. Продажи моделей в Рос
29.03.2013 Большое кофейное приключение. Тест-драйв кофемашины KRUPS Barista

Бариста (итал. barista) — человек, работающий за барной стойкой. Но не с алкоголем, а с кофе или напитками на его основе. Кофейный сомелье. Кофейных дел мастер. Попавшая к нам на те

Публикаций - 482, упоминаний - 880

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 57
Philips 2099 37
Samsung Electronics 11064 35
Yandex - Яндекс 9215 35
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 30
Siemens AG - Siemens Group 2673 27
Apple Inc 13154 27
LG Electronics 3735 27
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 21
Google LLC 12687 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
Microsoft Corporation 25774 18
Diasoft - Диасофт 1144 18
Naumen - Наумен 752 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Газпром ЦПС 38 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 17
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 17
SimbirSoft - СимбирСофт 124 17
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 17
9594 16
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 15
Xiaomi - Сяоми 2231 15
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 14
Примо РПА 16 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
Ростелеком 10948 12
Huawei 4675 12
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 10
Oracle Corporation 7074 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Cisco Systems 5372 8
HP Inc. 5883 8
Telegram Group 2940 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 43
Miele - Миле 139 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 26
Krups 31 21
Почта России ПАО 2370 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 18
Газпром нефть 725 17
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 17
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 17
Braun GmbH 79 17
Hansa - Ханса 114 16
Газпром ПАО 1493 14
Dyson 157 14
Groupe SEB - Tefal 108 14
Bosch - Gaggenau 36 12
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Bork - Борк-Ритейл 45 11
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 11
Яндекс.Лавка 315 10
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 10
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 10
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 10
Smeg 19 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Haier - Candy Group - Канди 101 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Swarovski AG 74 8
Bugatti 17 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 7
Whirlpool KitchenAid 24 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 22
Федеральное казначейство России 1949 19
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
FreeMove 5 1
Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 104
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 89
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 80
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 79
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 76
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 69
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 66
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 66
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 64
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 64
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 64
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 55
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 53
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 53
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 53
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 51
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 50
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 49
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 42
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 47 41
Аксессуары 4282 40
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 38
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 38
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 38
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 37
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 316 37
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 36
Умные платформы 1988 36
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 33
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 31
Google Android 15243 35
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 26
Apple iOS 8583 25
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 21
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 18
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 17
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Xiaomi Mi Home 91 9
Groupe SEB - Moulinex ME 55 9
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 8
Apple - App Store 3109 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 8
Redmond SkyKettle - электрочайник 12 7
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 7
FreePik 1841 7
Polaris PCM - Polaris PACM - кофеварка 7 7
Linux OS 11533 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Apple iPhone 6 4861 7
Apple iPad 4011 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Samsung - серия холодильников 44 6
LG Kompressor Follow Me 20 5
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 5
Polaris IQ Home 34 5
OpenAI - ChatGPT 719 5
Whirlpool MAX - серия микроволновых печей 7 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Харитонов Дмитрий 79 19
Сергеев Сергей 179 18
Филимонов Антон 22 17
Мейнцер Антон 20 17
Чудинов Дмитрий 103 17
Кузякина Анна 28 17
Толокнов Андрей 39 17
Артюхов Сергей 66 17
Бессарабенко Александр 23 17
Фогельсон Виктор 50 17
Глазков Александр 151 17
Панченко Иван 197 17
Албычев Александр 168 17
Федоров Алексей 142 17
Качанов Олег 121 17
Мельникова Алиса 100 17
Шпак Василий 279 17
Белов Алексей 28 17
Шенберг Дмитрий 21 17
Безбогов Сергей 69 17
Галеев Сергей 37 17
Гулевич Руслан 32 17
Иодковский Станислав 104 17
Врацкий Андрей 175 17
Сологуб Денис 75 17
Деверилин Павел 34 17
Винокуров Евгений 16 14
Иванов Михаил 116 14
Гуцериев Михаил 114 6
Бакальчук Владислав 47 5
Тикунов Дмитрий 4 4
Муравьев Олег 29 4
Ксенин Алекс 311 4
Шувалова Анастасия 9 4
Сергеенко Василий 7 3
Гончарова Эльвира 7 3
Соловьев Павел 26 3
Бондаренко Алексей 47 3
Бражников Александр 19 3
Васильев Максим 31 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 285
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 96
Европа 24962 54
Германия - Федеративная Республика 13220 45
Италия - Итальянская Республика 4508 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 37
Южная Корея - Республика 7051 22
Франция - Французская Республика 8176 21
Япония 13807 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 14
Германия - Берлин 732 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Швеция - Королевство 3781 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 7
Африка - Африканский регион 3640 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 7
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Словения - Республика 255 6
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Америка - Американский регион 2205 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 129
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 69
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 58
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 40
Пищевая промышленность - Чай 148 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 35
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 34
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 34
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 32
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 81 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 30
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 24
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 23
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 21
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 21
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 20
Зоология - наука о животных 2887 20
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 19
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 18
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 18
Английский язык 7030 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 44
Forbes - Форбс 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Reddit 398 2
The Register - The Register Hardware 1783 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Чудо техники 60 2
Известия ИД 770 2
Nature 832 2
Cosmopolitan 25 2
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Атлас страхования 14 1
CNews Техноблог 62 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Time Magazine 12 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1099 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Rusbase 16 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
CNews Инновация года - награда 155 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Dimensional Research 16 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 17
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
ТвГУ - Тверской государственный университет 14 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Государственный Русский музей 52 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
WakeUp - Академия soft skills 3 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
CNews FORUM Кейсы 313 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 14
Международный женский день - 8 марта 418 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Red Dot Design Award 57 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
TM Forum Frameworx 4 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Electrolux Design Lab 6 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
iF Design Awards 26 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Россия-Африка - саммит 4 1
Samsung Forum 14 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще