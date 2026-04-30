БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine

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Что предпочтительнее пить? Кофе с молоком или просто черный кофе?
Пациенту важно понимать, что происходит с его телом. Если человек хочет предотвратить потерю кальция, то лучше пить кофе с молоком — добавлять 100 миллилитров молока, который компенсирует 120 миллиграмм кальция, это 12% суточной дозы употребления этого микроэлемента. Если мы заботимся о здоровье кишки и если у пациента есть лактазная недостаточность, то лучше пить кофе без молока.
Полезны ли напитки на растительном молоке?
В фундучном молоке на 100 мл содержится около 100 мг кальция, в миндальном молоке 90 мг кальция. Это меньше, чем в коровьем молоке. Но в последнее время производители разных видов растительного молока делают специальный акцент на обогащении растительного молока кальцием. Можно встретить и миндальное, и фундучное молоко с содержанием кальция от 150 миллиграмм. Важно читать этикетку, смотреть состав продукта.
Капучино, латте или раф, какой кофе полезнее?
Полезен тот вид кофейного напитка, который готовится без сахаров и сиропов, при этом содержит большее количество молока (это поможет сохранить кальций). Таким образом, лучше брать латте.
Почему запивать таблетки кофе по утрам может быть рискованно?
Утро многих из нас начинается с чашки кофе. А если к этому добавляется необходимость принять таблетку, например от давления, от головной боли или антибиотик, рука часто тянется к той же чашке. Кажется, что это удобно: запил лекарство любимым напитком, и дело сделано. Но кофе - это не просто жидкость. Это биологически активное вещество, которое может кардинально изменить действие лекарства, сделав его либо бесполезным, либо опасным.
Какое главное вещество в кофе влияет на лекарства и какие сценарии возможны?
Главное действующее вещество здесь - кофеин. Это мощный стимулятор центральной нервной системы. Он учащает сердцебиение, повышает давление, тонизирует сосуды. Когда мы смешиваем его с лекарством, возможны три сценария: усиление побочных эффектов (вплоть до токсичности), ослабление терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему.
Чем опасно сочетание кофе с лекарствами от кашля, содержащими эфедрин или теофиллин?
Лекарства от кашля, содержащие эфедрин или теофиллин. Препараты, применяемые при обструктивных заболеваниях легких. Эфедрин и теофиллин (а также его родственник аминофиллин, эуфиллин) - это бронхорасширяющие средства, которые назначают при астме и обструктивных заболеваниях легких. Кофеин химически близок к теофиллину и действует на те же рецепторы. Когда вы принимаете их вместе, происходит эффект «суммирования»: нервная система перевозбуждается, пульс учащается до критических значений, развивается тремор рук, бессонница, возможны тяжелые аритмии.
* Пресс-служба Пироговского университета
СОБЫТИЯ
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Большое кофейное приключение. Тест-драйв кофемашины KRUPS Barista
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