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БТиЭ Гаджеты кухонные Электрочайник Чайник Teapot

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

ся Ozon. Операторы связи тоже готовы предложить россиянам технику под своими тороговыми марками. Например, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM

Polaris PWK 1755CAD WIFI IQ Home  Умный чайник с поддержкой Wi-Fi, которым можно управлять из любой точки мира с помощью фирменного приложения IQ Home. Также модель поддерживает голосового ассистента Алису и может быть интегрирована

22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?

ротивном случае удаленное управление полностью теряет смысл — еще никто из производителей не научил чайники самостоятельно заливать воду (хотя попытки были). Электрочайник REDMOND SkyKettle G23
18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM

Умный чайник-светильник с Алисой REDMOND SkyKettle G201S В 2019 году на рынке появилось немало доступных смарт-устройств для дома, которыми можно удаленно управлять со смартфона. Сегодня достаточно п
29.10.2019 Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

0 моделей этих устройств. Но не мультиварками едиными — REDMOND выпускает и другую бытовую технику: чайники, духовые шкафы, грили, всего около 1000 моделей. В том числе это умные приборы, объед
21.08.2019 Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей

Чем хорош умный чайник Основное отличие умного чайника от обычного состоит в том, что его работой можно управлять из специального приложения — Ready for Sky, Smart Home и других. Эти программы работают с опера
19.11.2015 МТС начала продавать «умные» чайники и утюги

оборудование от Redmond с поддержкой технологии Ready for Sky, позволяющей дистанционно управлять техникой. Сейчас в ассортименте «умной» техники от Redmond восемь устройств: мультиварка, кофеварка, чайник, утюг, конвектор, очистители воздуха и весы. Всеми ими можно управлять дистанционно с помощью мобильного телефона из любого места (в случае с весами речь идет о синхронизации с телефоном
23.10.2013 Новый стандарт USB сможет запитать чайник

, что в итоге приведет к сокращению расходов и повысит эффективность различных систем. В единую сеть можно будет объединить самые разные устройства: ноутбуки, освещение, принтеры, микроволновые печи, чайники, разнообразные мультимедийные устройства и т.д. Массовый выпуск устройств нового стандарта USB начнется в 2015 году. Кроме того, USB PD с постоянным током низкого напряжения идеально по
06.04.2010 Чайник для Twitter

В Сети появилась информация о необычном электрочайнике. Устройство Twettle выглядит как обычный кухонный прибор, но оснащенный небольшим дисплеем и встроенным Wi-Fi-модулем. Чайник может подключаться к Wi-Fi-сети, в том числе и закрытой (пользователь вводит пароль на этом экране), а также выходить в Twitter (соответственно, нужно ввести и данные для авторизации). К
26.02.2010 Современный электрочайник: просто добавь воды

ь на три вида: с открытым нагревательным элементом, с закрытым нагревательным элементом, термопоты. Чайники с открытым нагревательным элементом. Собственно, металлический нагревательный элемент

Публикаций - 230, упоминаний - 272

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 37
Yandex - Яндекс 9215 34
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 28
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 26
Xiaomi - Сяоми 2231 25
LG Electronics 3735 25
Philips 2099 25
Apple Inc 13154 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
Google LLC 12687 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 11
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Huawei 4675 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 8
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Microsoft Corporation 25774 6
Sony 6739 6
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 6
Ростелеком 10948 5
МегаФон 10742 5
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Acer Group - Acer Inc 2776 5
Haier Group 230 5
ASKO 36 5
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X Corp - Twitter 2938 4
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Miele - Миле 139 12
Groupe SEB - Tefal 108 11
Bork - Борк-Ритейл 45 10
Hansa - Ханса 114 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 9
СКО Электроника-утилизация 21 9
Haier - Candy Group - Канди 101 9
Braun GmbH 79 9
Dyson 157 8
Bosch - Gaggenau 36 8
Bugatti 17 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 7
Smeg 19 6
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 5
Hyundai Motor Company 436 5
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 5
Swarovski AG 74 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
Krups 31 4
Kärcher - Karcher - Керхер 74 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
UMA - United Music Agency 40 3
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Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 4
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ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
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