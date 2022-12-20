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БТиЭ Гаджеты кухонные Электрочайник Чайник Teapot
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.12.2022
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«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники
ся Ozon. Операторы связи тоже готовы предложить россиянам технику под своими тороговыми марками. Например, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.
|07.02.2022
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Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM
Polaris PWK 1755CAD WIFI IQ Home Умный чайник с поддержкой Wi-Fi, которым можно управлять из любой точки мира с помощью фирменного приложения IQ Home. Также модель поддерживает голосового ассистента Алису и может быть интегрирована
|22.03.2021
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Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?
ротивном случае удаленное управление полностью теряет смысл — еще никто из производителей не научил чайники самостоятельно заливать воду (хотя попытки были). Электрочайник REDMOND SkyKettle G23
|18.12.2019
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Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM
Умный чайник-светильник с Алисой REDMOND SkyKettle G201S В 2019 году на рынке появилось немало доступных смарт-устройств для дома, которыми можно удаленно управлять со смартфона. Сегодня достаточно п
|29.10.2019
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Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?
0 моделей этих устройств. Но не мультиварками едиными — REDMOND выпускает и другую бытовую технику: чайники, духовые шкафы, грили, всего около 1000 моделей. В том числе это умные приборы, объед
|21.08.2019
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Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей
Чем хорош умный чайник Основное отличие умного чайника от обычного состоит в том, что его работой можно управлять из специального приложения — Ready for Sky, Smart Home и других. Эти программы работают с опера
|19.11.2015
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МТС начала продавать «умные» чайники и утюги
оборудование от Redmond с поддержкой технологии Ready for Sky, позволяющей дистанционно управлять техникой. Сейчас в ассортименте «умной» техники от Redmond восемь устройств: мультиварка, кофеварка, чайник, утюг, конвектор, очистители воздуха и весы. Всеми ими можно управлять дистанционно с помощью мобильного телефона из любого места (в случае с весами речь идет о синхронизации с телефоном
|23.10.2013
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Новый стандарт USB сможет запитать чайник
, что в итоге приведет к сокращению расходов и повысит эффективность различных систем. В единую сеть можно будет объединить самые разные устройства: ноутбуки, освещение, принтеры, микроволновые печи, чайники, разнообразные мультимедийные устройства и т.д. Массовый выпуск устройств нового стандарта USB начнется в 2015 году. Кроме того, USB PD с постоянным током низкого напряжения идеально по
|06.04.2010
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Чайник для Twitter
В Сети появилась информация о необычном электрочайнике. Устройство Twettle выглядит как обычный кухонный прибор, но оснащенный небольшим дисплеем и встроенным Wi-Fi-модулем. Чайник может подключаться к Wi-Fi-сети, в том числе и закрытой (пользователь вводит пароль на этом экране), а также выходить в Twitter (соответственно, нужно ввести и данные для авторизации). К
|26.02.2010
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Современный электрочайник: просто добавь воды
ь на три вида: с открытым нагревательным элементом, с закрытым нагревательным элементом, термопоты. Чайники с открытым нагревательным элементом. Собственно, металлический нагревательный элемент
БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Платонова Оксана 14 6
|Гончарова Эльвира 7 4
|Бондарев Владислав 6 3
|Барышева Юлия 4 3
|Синявин Андрей 4 3
|Агеенко Максим 3 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Головин Даниил 34 3
|Юркова Ольга 18 2
|Желяскова Диана 3 2
|Голышев Денис 5 2
|Wissner-Gross Alexander - Висснер-Гросс Александр 3 2
|Иманов Гусейн 13 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Пузанов Владимир 14 2
|Гуськов Антон 44 2
|Ли Сергей 16 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Курасов Дмитрий 3 1
|Шашкин Дмитрий 11 1
|Лыгун Андрей 1 1
|Доля Сергей 3 1
|Твердохлебов Дмитрий 6 1
|Чижиков Геннадий 1 1
|Presley Elvis - Пресли Элвиса 10 1
|Смирнова Ирина 11 1
|Костюшко Кирилл 7 1
|Федунова Надежда 1 1
|Никитин Михаил 5 1
|Шамшилов Рагим 1 1
|Малышева Елена 6 1
|Акилов Юрий 3 1
|Кацияев Юрий 3 1
|Дюсебаев Тимур 1 1
|Высоцкая Юлия 5 1
|Рашид Карим 8 1
|Якушева Алёна 1 1
|Евстигнеев Евгений 1 1
|Недзвецкий Антон 2 1
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